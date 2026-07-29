이게 되네? 농어촌 작은 고등학교에 등장한 '구원투수'

큰사진보기 ▲충남온라인학교전경 ⓒ 충남온라인학교 관련사진보기

AD

"태안 끝자락에 있는 안면고등학교에는 도덕·윤리를 가르치는 선생님이 상주하지 않습니다. 충남온라인학교는 이처럼 소규모 학교에 전담 교사가 없는 윤리, 경제, 일반사회, 제2외국어 등의 과목을 책임지며 도농 간 교육 격차를 해소해 나가고 있습니다." (김시형 충남도교육청 장학사)

큰사진보기 ▲김시형 충남도교육청 장학사 ⓒ 심규상 관련사진보기

"천안, 아산 같은 도심은 학교 규모가 커서 다양한 과목 개설이 가능하지만, 서해안이나 남부권 농어촌 소규모 고등학교는 개설 자체가 어렵죠. 충남온라인학교가 바로 이 격차를 메워주고 있습니다."

"고교학점제의 핵심은 아주 단순하고 명확합니다. 학생에게 직접 배울 과목을 고르게 하는 '선택 주도성'을 주고, 선택한 과목에서 최소 성취수준에 도달하지 못하면 학점을 주지 않는 '책임'을 가르치는 겁니다. 상위권 학생만을 위한 것이 아니라, 배움의 의지를 잃었던 학생들에게도 공부할 동기를 줍니다. 충남온라인학교는 농어촌 소규모 학교의 한계를 극복하고, 학생들의 과목 선택권과 책임 교육을 동시에 실현하는 든든한 버팀목이 되고 있습니다." (김시형 충남도교육청 장학사)

"일반 고등학교 교실은 냉정하게 말해 모의고사와 수능 진도를 빼는 'EBS 문제풀이 전초기지'가 되기 쉽습니다. 교사가 아무리 좋은 토론 주제를 가져와도 아이들의 눈빛은 '이거 시험에 나와요?'에 멈춰 있죠. 게다가 30명 학생을 다 챙기다 보면 수업은 자연스럽게 일방적인 주입식이 됩니다. 하지만 이곳 온라인학교는 다릅니다. 한 반에 많아야 15명입니다. 성적의 압박에서 살짝 비껴나, 진짜 배움이 일어나는 토론식 수업을 설계할 수 있는 최적의 환경이죠." (송달호 충남온라인학교 윤리교사)

큰사진보기 ▲충남온라인학교 송달호교사 ⓒ 심규상 관련사진보기

"요즘 아이들은 중간 과정을 다 건너뛰고 정답만 꿀꺽 삼키려 합니다. 그래서 제가 만든 AI 챗봇에게 엄격한 명령어(프롬프트)를 심었습니다. '학생이 질문하더라도 절대 정답을 바로 가르쳐주지 마라. 대신 소크라테스처럼 끊임없이 역으로 질문을 던져라' 하고 말이죠." (송달호 충남온라인학교 윤리교사)

"저는 아이들이 최종적으로 써낸 답안만 보지 않습니다. 챗봇과 밀고 당기며 나눈 10단계 이상의 대화 전체를 모니터링합니다. 아이의 생각이 어디서 막혔고, 어떤 질문을 거쳐 어떻게 한 단계 성장했는지가 투명하게 드러나죠." (송달호 충남온라인학교 윤리교사)

"충남 태안의 안면고등학교는 소규모 학교라 교내에 윤리 선생님이 없어요. 원래대로라면 그 학교 아이들은 배우고 싶어도 윤리 과목을 들을 수 없었겠죠. 다행히 온라인학교를 통해 매주 만나 수업을 들었던 한 학생이 얼마 전 제게 '선생님 덕분에 제 진로를 윤리 교사로 결정했습니다'라고 고백해 왔어요. 큰 보람을 느꼈습니다."

큰사진보기 ▲기자가 충남온라인학교에서 '경제' 수업을 함께 수강 중인 논산고등학교 3학년 박서호, 박지현, 김연준 학생을 충남온라인학교 강의실에서 모니터를 통해 만났다. ⓒ 충남온라인고 관련사진보기

"일반 경제 수업은 개념이 어렵고 지루하기 쉽잖아요. 그런데 온라인 수업에서는 선생님이 다양한 시각 자료와 실시간 뉴스를 화면 공유로 곧바로 띄워주세요. 굳이 달달 암기하려 애쓰지 않아도 머릿속에 경제의 메커니즘이 저절로 그려집니다."

"1학년 때 학교 공동 교육과정으로 마케팅을 살짝 배웠는데, 늘 알맹이가 빠진 기분이었어요. 마케팅의 뼈대가 결국 '경제학'이라는 걸 깨닫고 이번 수업을 신청했는데, 그동안의 갈증이 완벽히 해결됐습니다."

"뉴스만 틀면 코스피가 어쩌고 코스닥이 저쩌고 하는데 무슨 말인지 도무지 모르겠더라고요. 세상이 돌아가는 진짜 '경제 언어'를 제대로 배워보고 싶었습니다. 처음에는 낯선 경제학자 이름이 쏟아져 당황했지만, 지금은 실시간 질문방을 통해 선생님께 바로바로 물어보며 진짜 내 지식으로 만들고 있습니다."

"선생님이랑 수강생 모두 모의 주식 투자 애플리케이션을 깔았어요. 가상의 돈으로 실제 주식 종목을 사고팔아 보는 거죠. 오늘 뉴스에 나온 유가 상승이나 반도체 이슈가 내 포트폴리오에 어떤 영향을 미치는지 실시간으로 확인하니까 정말 짜릿해요. 단순한 이론 공부가 아니라 진짜 금융 생활을 미리 예습하는 기분입니다." (박서호 학생)

큰사진보기 ▲충남온라인학교 누리집 ⓒ 충남온라인학교 누리집 갈무리 관련사진보기

"많은 분들이 온라인학교라고 하면 실체 없는 유령학교나 기술 체험장처럼 생각하시곤 합니다. 하지만 교사들의 제1원칙은 '실시간 쌍방향 라이브 수업'입니다. 즉 '사람과 사람의 연결'에 집중합니다. 화면을 통해 만날 뿐, 이곳 역시 아이들이 자라고 교사가 땀 흘리는 똑같은 '진짜 학교'라는 점을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다." (충남온라인학교 교장)

교육 현장에 조용한 혁명이 일고 있다. 학생 수 급감으로 복수 과목을 가르치는 순회 교사마저 구하기 힘들어진 농어촌 소규모 고등학교에 '온라인학교(공립 각종학교)'가 구원투수로 등판했다.단순히 강사의 일방적인 강의를 화면으로 시청하는 기존의 '인터넷 강의(인강)'가 아니다. 교사와 학생이 모니터를 사이에 두고 실시간으로 토론을 벌이고, 교사가 직접 설계한 인공지능(AI) 챗봇과 '스무고개'를 하듯 사고를 확장하며, 가상 공간에서 모의 주식 투자를 함께하는 '진짜 교실'이다.미래 교육을 현장에서 실천하고 있는 교사와 학생, 그리고 이를 뒷받침하는 충남도교육청(교육감 이병도)의 담당 장학사, 충남온라인학교 관계자들을 최근 차례로 만났다.그동안 충남 서해안이나 남부권 농어촌 소규모 고등학교는 학생 수가 적어 교사 1명이 3~4개 과목을 가르쳐야 했다. 그마저도 여의치 않으면 교사가 수십 킬로미터를 이동하며 수업을 하는 '순회 교사제'에 의존해 왔다.하지만 이는 지속 가능한 해법이 아니었다. 특히 고교학점제 시행은 소규모 학교 학생들의 과목 선택권을 보장하고 도농 간 교육 격차를 줄일 수 있는 보다 근본적인 대책을 요구했다. 이러한 한계를 극복하기 위해 등장한 대안이 바로 '충남온라인학교'(충남 예산군 봉산면, 교직원 18명)다. 지난 해 문을 연 충남온라인학교는 소속 학교에서 개설되지 않은 과목의 수강을 원하는 도내 15개 고등학교 재학생을 대상으로 다양한 과목을 운영 중이다.일례로 태안의 만리포고와 예산의 덕산고 학생들이 온라인 공간에 동시에 접속해 중국어 수업을 함께 듣는 방식이다. 현재 2학년 300여 명(11개 학교 5개 반), 3학년 200여 명(11개 학교 4개 반)으로 사회, 과학, 체육, 예술, 제2외국어, 한문, 교양, 기술가정, 경제 등 다양한 과목이 개설돼 있다.김시형 충남도교육청 장학사는 천안이나 아산 같은 도심 지역과 농어촌 지역의 격차를 지적했다.특히 전면 시행된 고교학점제는 농어촌 소규모 고등학교에서 '온라인학교'가 왜 존재해야 하는지 그 이유를 더욱 명확히 보여주었다. 학생 수 부족으로 다양하고 전문적인 과목을 개설하기 어려웠던 소규모 학교들에 온라인학교가 과목 선택의 숨통을 트여주었기 때문이다.충남온라인학교에서 윤리 과목을 담당하는 송달호 교사는 현장 교실의 한계와 온라인 수업의 가능성을 선명하게 대조했다.디지털 기기가 보편화되면서 교육 현장은 새로운 골머리를 앓고 있다. 숙제를 내주면 학생들이 생성형 AI에 질문해 단 몇 초 만에 완성된 보고서를 긁어다 제출하기 때문이다. 생각을 키우기 위한 과제가 오히려 사고 회로를 멈추게 만드는 역효과를 낸 셈이다.하지만 그에게 태블릿 PC나 노트북 등 스마트 기기는 '가장 강력한 수업 무기'로 재탄생했다. 비결은 철저한 '쌍방향 소통'과 '과정 중심 평가'에 있었다.그는 마주온 충남온배움터와 생성형 AI 기술을 활용하되, 아이들이 스스로 생각할 수밖에 없도록 만드는 '소크라테스 AI 챗봇'을 직접 설계해 수업에 도입했다.이 챗봇은 학생이 질문을 던지면 답변의 허점을 짚어내며 꼬리 질문을 던진다. 이 징검다리 같은 대화가 최소 10단계 이상 이어져야 비로소 과제를 완료할 수 있다.이 교사는 수업 중 기억에 남는 일을 묻자 한 일화를 소개했다.충남온라인학교는 이처럼 교사 수급이 어려운 농어촌 소규모 학교 학생들에게 없어서는 안 될 소중한 '배움의 다리' 역할을 해내고 있다.수능 준비로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 고3 수험생들도 일주일에 몇 시간씩 '경제' 과목을 듣는다. 충남온라인학교를 통해 개설된 '경제' 수업을 함께 수강 중인 논산고등학교 3학년 박서호, 박지현, 김연준 학생을 온라인학교 강의실 모니터를 통해 만났다.경영학과 진학과 기업 전문 변호사를 꿈꾼다는 박서호 학생은 일반 교실 수업과 비교해 '배움의 깊이'가 전혀 다르다고 단언했다.마케팅과 광고 분야에 관심이 많아 관련 학교생활기록부(생기부)를 풍성하게 채우고 싶었다는 박지현 학생 역시 고개를 끄덕였다.김연준 학생의 꿈은 심리 상담 교사다. 언뜻 경제와는 거리가 멀어 보이지만, 수업을 신청한 동기는 지극히 현실적이고 주도적이었다.수업 방식에 대해 묻자 학생들은 마치 모험담을 늘어놓듯 신나게 이야기보따리를 풀었다. 가장 인상적인 활동은 단연 '모의 주식 투자'였다.이처럼 현장의 호응이 뜨거워지자 충남도교육청은 온라인강의 전용 스튜디오와 교실 시설 확장에 나서고 있다. 기존 6개 강의실에서 수요 증가로 큰 강의실을 여러 개로 쪼개 개편·운영 중이지만 여전히 공간이 부족해 하반기 건물의 증축을 추진 중이다.하지만 현장 교사들과 학생들은 단순한 공간 확장을 넘어 디지털 장비의 조속한 교체와 인프라 개선이 시급하다고 입을 모은다. 코로나19 당시에 보급되었던 태블릿 PC와 노트북의 내구연한(4~5년)이 다가오면서 기기 오작동이 빈번해진 데다, 동영상 수업이 몰리는 시간대에는 학교 무선망의 트래픽 정체 현상이 갈수록 심해지고 있기 때문이다.그러나 화면이 잠시 끊기고 기기가 버벅거리는 기술적 불편함도 배움에 대한 학생들의 열망을 막지는 못했다. 디지털 인프라 개선이라는 과제가 남아있음에도, 모니터라는 차가운 유리막을 사이에 둔 충남온라인학교의 교실은 오프라인 교실보다 뜨거운 열기로 가득 차 있었다.