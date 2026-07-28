일본 구마모토 강진 여파로 부산서도 "신고 전화 폭주"

큰사진보기 ▲일본기상청에 누리집에 올린 28일 구마모토 지진 상황. 규모 7.1로 부산까지 진도3의 진동이 감지됐다. ⓒ 일본기상청 관련사진보기

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일본 구마모토에서 강진이 발생하면서 지역적으로 가까운 부산도 그 여파를 피해 가지 못했다. 최대 진도 3의 진동이 감지됐고, 119로는 놀란 시민들의 신고가 쏟아졌다.28일 한국과 일본 기상청에 따르면, 이날 오후 4시 27분 일본 규슈 구마모토현 구마모토시 남쪽 23㎞ 지역에서 규모 7.1의 지진이 발생했다. 깊이는 10㎞로 현재 여진이 이어지고 있다. 5시 8분에도 남남서쪽 49㎞ 해역에서 규모 6.1의 지진이 기록됐다. 일본은 규슈 서쪽 일대에 쓰나미 주의보를 내렸다.거리로 보면 부산시 남남동쪽 약 330km 위치에서 발생한 지진인데, 이 여파로 관련한 신고가 쇄도했다. 부산소방재난본부는 "진동을 느꼈다는 신고 전화가 폭주하고 있다"라고 사태를 설명했다. 오후 5시 30분 기준 접수된 신고는 291건에 달했다. 소방재난본부 관계자는 "건물이 너무 흔들린다 등의 내용이 대부분"이라며 다만 별다른 피해는 확인하지 못했다고 밝혔다.기상청은 부산과 경남, 제주에서 최대 진도 3, 강원과 경기·대구·충북에서 진도 2, 서울·인천 등지에서는 진도 1의 진동이 느껴진 것으로 파악했다. 진도 3은 건물 위층에 있는 사람이 현저한 진동을 느끼고 정지해 있는 차가 흔들리는 정도를 말한다.부산시는 지역에 피해를 미친 건 아니지만 일단 사태를 주시하는 상황이다. 시 관계자는 "시청사 지진가속도 계측기 상 진도는 2였고, 원전도 영향을 받지 않았다. 그러나 추가 발생 상황을 계속 모니터링 할 것"이라고 말했다. 한국수력원자력 고리원자력본부 측도 "고리 3호기 전부 정상적으로 가동하고 있다"라고 전했다.