한 번 따라 해보세요, 의외로 정말 시원해집니다

더워도 너무 덥다는 말이 자연스러운 요즘입니다. 더위와 함께 살아가는 요즘 사람들의 이야기를 전합니다.

큰사진보기 ▲집정리를 시작하며 발견한 영상. ⓒ sweetpagesco on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박작가 부부가 사진 않는 품목일상에 필수라고 여겼던 물건들도 그에게는 필요하지 않았다 ⓒ 미니멀유목인 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

매년 전 세계에서 쏟아져 나오는 옷의 양은 약 1000억 벌. 지구 상 모든 인류가 매년 12벌 이상의 새 옷을 갖는 셈이지만, 정작 생산된 옷의 40%는 단 한 번도 주인을 만나지 못한 채 쓰레기장으로 향한다고 한다. 1초마다 쓰레기 트럭 한 대 분량의 옷이 매립 되는 시대다.우리는 필요해서 사는 것일까, 아니면 만들어졌기 때문에 소비하는 것일까? 안 입는 옷, 묵은 서랍, 묵은 찬장 등을 한참 정리하고 블로그에 기록을 남겼더니 내 유튜브에 미니멀리스트 여행작가 박작가의 "미니멀 유목민" 채널 영상이 떴다.나는 유튜브를 라디오처럼 쓰는 지라 화면 시청이 필수적일 것 같은 미니멀, 정리 등의 채널은 잘 보지 않는데도 이런 날 기막히게 올라온다. 다른 때 같았으면 그냥 넘겼겠지만 "집 없이 사계절 옷 6벌이 전부"라는 유튜브 섬네일을 그냥 넘길 수 없었다. 다른 미니멀 영상과 다르게 오디오가 비지 않고 계속 이어져서 라디오로 듣기 딱 좋았다.박작가 유튜브를 라디오 삼아 집안 구석구석 버릴 걸 골라내는 게 의외의 피서법이기도 했다. 청각적 에어컨이라고 할까. 그의 유튜브가 아니었으면 나도 집정리에 이렇게까지 시간을 들이지 못했겠다.그는 정말 극강의 미니멀리스트였다. 사계절 옷 6벌도 진짜였다. 유튜버이면서 산티아고를 배낭 없이 걷기도 했다. 재킷의 등 부분에 노트북을 보관하고 상의와 하의 주머니에 모든 소지품이 들어있었다. 물건을 이렇게까지 줄일 수 있구나 하는 경이로움마저 들었다.그 6벌의 옷마저도 중고로 사서 중고로 다시 판다. 기능성 옷들이라 가격대가 있긴 하지만, 그렇게까지 알뜰하게 잘 입고 다시 순환 시키는데 이의를 제기할 수는 없었다. 2020년 기준 박작가 부부가 사지 않는 물건은 냉장고, 청소기, 전신 거울, 청소기, 신발장, 청소 세제 등이 있는데 이 모든 게 아내와 합의가 됐다고 한다.나는 격주로 대형마트에서 종류별 2~3kg의 고기를 산다. 그 많은 걸 보름 만에 다 먹어버리는 중고등학생 있는 우리집은 '필요할 때 마다 집 앞에서 식재료 사는' 식의 생활은 불가능하다. 예쁜 것을 좋아하는 아이 취향을 무작정 막을 수도 없다. 나도 그 과정을 지나오면서 예쁜 '쓰레기'라는 자각을 했으니 아이도 이 시절이 필요할 것이다.물건을 사서 집 안을 채우는 일은 순간의 만족을 주지만, 덜어내는 일은 뜻밖의 안식과 자존감을 안겨준다. 내 생활의 범주 안에서 꼭 필요한 만큼만 신중하게 들이는 일, 그리고 이미 가진 것을 귀히 여기는 절제야말로 수많은 공산품의 홍수 속에서 내 삶의 주도권을 지켜내는 가장 아름다운 방식이다. 아이와 지내는 동안 덜어내는 일을 실천하는 모습을 보여주면 아이에게도 언젠가 스며들거라 믿는 중이다.물건이 범람하는 시대 속에서 우리는 역설적으로 끊임없는 피로감을 느낀다. 미니멀리즘이 단순한 정돈 기술이 아닌 현대 사회의 과잉 생산에 대한 필수적인 저항으로 떠오르는 이유다. 집 안 구석구석을 짓누르던 묵은 물건들을 비워내다 보니 답답한 열기가 한풀 꺾이는 듯했다.에어컨 바람 아래 누워 핸드폰을 만지작거리는 것보다 내 삶에 들일 물건의 경계를 스스로 정하고 더러운 짐을 털어내는 일이야말로 훨씬 개운한 휴식이었다. 박작가 영상이 아니었다면 이 개운함을 끝까지 밀어붙이지 못했을 내가 보여서 그의 영상이 고마웠다.수십만 개의 물건에 치이는 이 여름, 묵은 서랍 하나를 열어 안 입는 옷을 골라내는 일부터 시작해 보는 건 어떨까. 어쩌면 그 어떤 피서지보다 시원하고 명징한 바람이 당신의 일상에 불어올지도 모른다.