삼성·하이닉스 하청노동자들 "성과급? 우린 고용불안 해결"

큰사진보기 ▲김종훈 진보당 당대표가 취임후 일정으로 ‘불평등 현장투어’를 시작했다. 그 첫 번째로 28일 용인에서 삼성, 하이닉스 사내협력사 노동자들과 간담회를 가졌다. 간담회에는 전국금속노동조합 경기지부, 크린팩토메이션 노동조합이 함께 했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 당대표가 취임 후 일정으로 '불평등 현장투어'를 시작한 가운데 첫 번째로 28일 용인에서 삼성, 하이닉스 사내협력사 노동자들과 간담회를 가졌다.간담회에는 전국금속노동조합 경기지부, 크린팩토메이션 노동조합이 함께 해 반도체 성과급 이면에 숨겨져 있는 자신들의 현실을 토로했다.이날 사내협력사 노동자들은 "반도체 성과급 몇 억이고 이익이 얼마라고 하지만, 정작 우리가 회사에서 가장 많이 듣는 이야기는 원청 납품 단가가 맞지 않는다는 것이다"라며 "원청에서 하청을 언제든 자를 수 있고, 그럼 회사가 폐업되어 정리해고가 코 앞에 다가오는 것이 현실이다"라고 말했다.이어 "우리는 성과급 배분이 아니라 원하청의 불리한 계약구조, 무엇보다 '고용불안 해결'을 이야기하고 싶다"라며 현실을 토로했다.또 노동자들은 원하청 차별을 이야기하며 "협력업체에서 일하다 보면 같은 점심을 먹으면서 밥값도 다르고, 본사 직원들 밥 먹는 시간이 너무 붐비니 이따가 먹으라는, 그런 밥 먹는 시간까지 차별을 받기도 한다"라며 "노동자들 차별은 물론, 너무 당연시 되어 있는 원하청 간의 계약구조가 합리적으로 바뀌기를 바란다. 제도적으로 해결되어야 할 문제다. 진보당에서도 같이 고민해 주셨으면 좋겠다"라고 밝혔다.간담회에 참여한 황병희 크린팩토메이션 지회장은 "우리 업체보다 더 어려운 협력사들이 많다"라며 "많은 협력사들이 납품단가를 맞추기 위해 최저시급만 지급하고는 한다. 반도체 호황의 그림자에, 이렇게 숨죽여 일하는 노동자들이 있다는 것만이라도 알아주시면 좋겠다"라고 말했다.문하용 금속노조 경기지부 사무국장은 "진보당의 불평등 문제 해결 행보를 응원한다"라며 "한국사회 불평등한 곳을 넓게 보호할 수 있는 진보정치가 우산이 되어주길 바란다. 금속노조 경기지부도 함께 하겠다"라고 밝혔다.김종훈 대표는 "불평등 투어를 시작하며, 무엇보다 반도체 관련 노동 현장의 이야기를 들어야겠다고 생각했다"라며 "어려운 환경 속에서도 이렇게 노동조합을 통해 나서주시는 분들께 감사하다"고 밝혔다.이어 "결국 정치와 제도가 해야 할 일이 많다"라며 "진보당이 해야 할 일에 대해 깊이 고민하겠다"라고 밝혔다.