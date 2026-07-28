전남광주 부시장 2명 시민추천, 후보 10명 압축

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 전국 최초로 도입한 부시장 시민추천제 검증위원회 심사를 마무리하고, 2개 분야에서 총 10명의 후보자를 확정했다고 28일 밝혔다.이번 검증위원회 심사는 심사서류 제출로 후보자에 응모한 40명을 대상으로 진행됐다.산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야 26명과 시민주권·청년인구정책·인재육성·보건복지·양성평등 분야 14명 등 총 40명의 후보자군을 외부위원이 평가했다.산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야에서는 ▲김진명(서울과학기술대학교 초빙교수) ▲나명환(전남대학교 AI융합대학 학장) ▲백승주(전 아시아개발은행연구소 부소장) ▲이병훈(전 국회의원) ▲최형식(전 담양군수) 후보가 선정됐다.이 중 백승주 전 부소장의 경우 기획재정부 관료 출신으로 민형배 특별시장 인수위 부위원장으로 활동한 바 있다. 최 전 군수는 민 시장 후보시절 당내 경선캠프에서 총괄선대위원장을 맡았다.시민주권·청년인구정책·인재육성·보건복지·양성평등 분야에서는 ▲박향(전 보건복지부 공공보건정책관) ▲박현주(조선대학교 교수) ▲오미란(광주여성가족재단 대표) ▲윤난실(지방시대위원회 혁신자치전문위원장) ▲채은지(전 광주광역시의회 부의장) 후보가 선정됐다.박향 전 정책관은 민형배 시장 인수위에서, 윤난실 위원장의 경우 민 시장 후보시절 캠프에서 활동한 바 있다.선정된 후보자는 오는 8월 1일 한국에너지공과대학교 국제회의장에서 열리는 시민배심원단 심사에 참여해 정견 발표와 질의응답을 통해 시민들의 평가를 받게된다.시민배심원단 심사 과정은 '전남광주TV' 유튜브로 생중계 될 예정이다.8월 2일에는 인구비례로 추첨된 시민 등 1013명을 대상으로 온라인 투표가 진행된다.전남광주통합특별시는 시민배심원단 심사결과와 온라인투표 결과를 반영하여 분야별 3명의 후보자를 선정할 계획이다.이후 민 시장이 분야별 후보자 각 1명을 지명해 시의회에 통보하고, 인사청문회 등 후속 절차를 거쳐 8월 중 차관급 지방직 부시장을 임명할 예정이다.시 관계자는 "부시장 시민추천제는 시민이 단순히 의견을 제시하는 수준을 넘어 후보자를 직접 검증하고 선택하는 시민주권정부의 새로운 인사모델"이라며 "공정하고 투명한 절차를 통해 시민이 신뢰하는 인사 시스템을 구축하겠다"고 말했다.