밤낮 없이 펄펄 끓는 사천... 폭염·가뭄·고수온 '삼중고'

큰사진보기 ▲7월 마른 장마가 이어지는 가운데, 사천시를 비롯한 전국이 펄펄 끓고 있다. 특히, 사천지역은 폭염과 가뭄, 고수온이라는 삼중고에 시달리고 있다. 사천시는 재난안전대책본부를 가동하고, 피해 예방과 대응에 나서고 있다. 사진은 폭염 예찰 활동과 도로 살수차 운영 모습. ⓒ 사천시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 마른 장마가 이어지는 가운데, 사천시를 비롯한 전국이 펄펄 끓고 있다. 특히, 사천지역은 폭염과 가뭄, 고수온이라는 삼중고에 시달리고 있다. 사천시는 재난안전대책본부를 가동하고, 대응에 나서고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시 건설과에서 관내 저수지를 점검하는 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천만과 강진만 등에 고수온 경보가 발효됐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 사천시 해양수산과가 사천 관내 양식장 고수온 피해 예방을 위해 점검을 진행했다.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 7월 마른 장마가 이어지는 가운데, 사천시를 비롯한 전국이 펄펄 끓고 있다. 특히, 사천지역은 폭염과 가뭄, 고수온이라는 삼중고에 시달리고 있다. 실제 지난 25일 사천시 관내 한 논에서는 90대 남성이 숨진 채 발견됐다. 그날은 사천시에 폭염경보가 발효된 첫날이었다.관내 저수지 평균 저수율은 58.1% 수준으로, 점점 낮아지고 있다. 27일 사천만 바다에는 고수온 경보까지 내려졌다. 육지와 바다 모두에서 경고음이 울리는 셈이다. 사천시는 재난안전대책본부를 가동하고, 피해 예방과 대응에 나서고 있다.사천시에 따르면, 지난 10일 첫 폭염특보가 발효된 이후 세 차례에 걸쳐 특보가 이어졌고, 25일부터는 최고 수준인 경보가 나흘째 지속되고 있다. 올해 누적 폭염일수는 17일에 달한다. 사천 읍면지역은 지난 26~27일 이틀 연속 최고기온이 36.4도까지 오르며 뜨거운 나날이 이어지고 있다.밤에도 더위는 식지 않았다. 사천시 읍면지역에서는 7월 한 달 열대야가 11일 나타났다. 특히 17일부터 22일까지는 엿새 연속 열대야가 이어졌고, 25일부터 27일까지 사흘 연속 열대야가 다시 찾아왔다. 해안가인 동지역도 26일부터 28일까지 사흘 연속 열대야를 기록하며 밤낮없는 무더위가 이어졌다.이런 가운데 지난 25일 관내 한 논에서 90대 남성이 밭일 도중 변을 당한 것으로 추정되는 상태로 숨진 채 발견됐다. 사천시의 올해 첫 온열질환 사망 사례다.28일 기준 사천지역 온열질환자도 누적 7명으로 늘어 지난해 같은 기간(5명)보다 많다. 사천시는 폭염 위기단계를 '경계'에서 '심각'으로 격상하고 재난안전대책본부를 운영하고 있다.현재 비상근무 인력 26명을 투입해 취약대상 안전확인을 지속적으로 진행하고 있고, 무더위쉼터 424곳(실내 358곳, 실외 66곳)을 점검하고 있다. 시는 살수차 2대를 운영 중이며, 도로변 그늘막 76개소도 가동하고 있다. 마을방송은 물론 재난안전문자와 취약계층 문자 서비스도 지속 발송하고 있다. 온열질환 응급실감시체계도 삼천포서울병원, 삼천포제일병원, 하나병원 3개 의료기관과 연계해 5월15일부터 운영하고 있다.사천시에 따르면 올해 1월부터 7월 28일까지 기준 누적 강수량은 631mm로 평년(739mm)의 85.4% 수준에 그쳤다. 관내 농업용 저수지 평균 저수율은 58.1%로 평년 대비 74% 수준까지 떨어졌다. 경남도 평균 저수율(47.1%)보다는 나은 편이지만 하락세는 뚜렷하다.사천시는 추가 강수가 없을 경우 앞으로 약 50일 정도만 용수 공급이 가능할 것으로 내다봤다. 시가 정한 가뭄 '관심' 단계 기준(평년 저수율 대비 70% 이하)에는 아직 못 미쳐 공식 가뭄 단계가 발령된 상태는 아니지만, 무강수 일수가 쌓이고 저수율이 계속 낮아지는 추세 자체가 우려를 키우는 대목이다.시는 가뭄 장기화에 대비해 현장 대응 태세를 강화한다는 방침이다. 지난 2026년 5월 읍·면·동 양수기 담당자를 대상으로 양수기 가동 교육을 선제적으로 실시했으며, 2026년 7월에는 읍·면·동에 배부한 양수기(한해용)에 관한 전수조사 실시 및 사전 점검·정비를 완료하여 즉시 가동할 수 있는 상시 태세를 유지하고 있다.이에 시는 ▲신규 관정 개발 및 송수관로 매설 ▲저수지 준설을 통한 저수용량 확대 ▲하천바닥 굴착을 통한 집수원 확보 및 양수저류 실시 ▲저수율 저조 지역 급수 순번제(격일 급수) 실시 ▲퇴수 활용 순환급수 체계 운영 및 용배수로 말단부 배수문 관리 철저 등 대책을 추진 중이다.시는 향후 피해 발생 시 살수차 임차 및 소방서 급수차 지원 등을 통해 즉각적인 응급 급수에 나설 방침이라고 밝혔다. 현재 시는 한국농어촌공사, 소방서, 한국수자원공사 등 유관기관과도 긴밀한 공조 체계를 유지해 수위 공동 관리와 비상 급수 지원에 협력한다.국립수산과학원은 지난 27일 오후 2시부로 사천만과 강진만 해역에 고수온 경보를 발표했다. 경남도에 따르면 지난 16일 주의보가 내려진 지 12일 만의 상향 조정이다. 고수온 경보는 수온이 28도 이상 3일 이상 지속되거나 그럴 것으로 예상될 때 내려진다.발령 당시 사천 해역 수온은 오후 2시 기준 31.7도까지 올랐다. 사천시 해양수산과에 따르면 27일 현재 사천 해역 평균 수심 3m 지점의 수온은 25.9~31.7도 내외로 평년 대비 높은 수준을 보이고 있다.사천 관내 양식 어민은 13어가이며, 어류 사육 품종은 숭어가 380만 마리(84.29%)로 가장 많고, 농어 37만 마리(8.36%), 감성돔 21만 마리(4.66%), 돌돔 12만 마리(2.66%), 참돔 1400마리(0.03%) 순이다. 전체 사육량은 450만 마리에 이른다. 시는 "관내 사육어종 대부분이 고수온에 비교적 강한 숭어·돔류"라면서도, "아직 폐사율이 평년에 비해 크게 증가하지는 않았지만, 매일 매일 상황을 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 양식 어가에서는 저층해수공급장치와 순환펌프 등 고수온 대응장비 등을 총력 가동하고 있다.시는 해양수산과를 중심으로 양식생물 사육량 전수조사와 개인 방제장비 점검을 마쳤고, 면역증강제 공급과 양식수산물 재해보험 가입비 지원 등 조치를 취했다. 양식어업인을 대상으로 한 고수온 대응 교육과 입식신고 재난예방 홍보도 병행하고 있다. 시는 앞으로도 어업인 대상 특보 상황을 전파하고, 지속적인 어장 예찰과 현장 지도로 고수온 피해를 예방한다는 방침이다.경남도 차원에서는 지난 16일 도내 첫 고수온 주의보 발표와 동시에 고수온 대응 상황실을 운영하며 비상근무 체계를 유지하고 있다. 27일부터 8월 3일까지는 도와 수산안전기술원, 시군이 합동으로 현장지도반을 편성해 사천만을 포함한 도내 27곳의 양식장을 대상으로 조기출하, 사료 절식, 액화산소 공급 등을 지도하고 있다.기상청은 당분간 사천을 포함한 경남 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 이상으로 유지될 것으로 전망했다.사천시는 "폭염과 가뭄, 고수온에 대응하기 위해 모든 가용 자원과 인력을 총동원해 피해 예방에 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.