인수위원 포함된 시민행동, 울산도시철도 공익 감사 청구

시민단체(울산시민행동)가 28일 울산도시철도(트램)에 대한 공익감사를 청구하고 나섰다.
이번 공익감사청구는 울산 도시철도를 추진한 전임 울산시장을 겨냥한 것으로, 현 김상욱 울산시장이 트램의 재검토를 천명한 가운데의 일이라 주목된다. 특히 이날 기자회견에는 민선9기 울산시 인수위원회 위원도 참여해 눈길을 끌었다(관련기사: 김상욱 "울산도시철도, 실시계획 확정 전에 이미 발주 계약? 의아해"
https://omn.kr/2j7h3).
울산시민행동은 이날 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 감사원에 '도시철도법과 환경영향평가법 관련 사전 절차 이행의 위법·하자 여부를 성역 없이 철저히 감사할 것' 과 울산시에는 '최근 환율 및 물가 인상 요인을 반영한 총사업비 재산정 결과를 시민에게 투명하게 공개할 것'을 촉구했다.
울산시민행동은 "울산 트램 1호선 사업 추진 과정에서 제기되는 법적 절차의 적정성 및 향후 시민혈세 낭비 우려에 대해 객관적인 검증을 요청하고자 감사원 공익감사청구를 접수한다"고 밝혔다.
특히 이들은 "이와 함께 110만 울산시민과 함께 사업의 실태를 다각도로 확인하기 위한 주민감사청구 시민 서명운동에 강력히 착수한다"고 덧붙였다.
이들이 공익감사청구한 내용 첫째는, "트램 1호선 사업 진행 과정에서 사전 행정 절차가 적법하게 완료되었는지에 대한 명확한 진상 규명이 시급하다"이다.
이들은 그 이유로 "환경영향평가법 제34조는 협의 절차가 완료되기 전에 사업에 착수하거나 사전 공사를 진행하는 것을 엄격히 제한하고 있다"며 "하지만 울산시는 2026년 3월에야 환경영향평가 초안 결정 내용을 공개하며 협의 절차에 들어간 상태에서, 26년 3월 634억 원 규모의 차량 제작 계약을 체결하고 26년 4월 우선시공분 착공에 나섰다"고 지적했다.
그러면서 "환경영향평가가 완료되기도 전에 이루어진 선제적 계약 및 공사 진행이 사전공사 금지 원칙에 부합하는지 엄정한 감사가 요구된다"고 덧붙였다.
이들은 아울러 "도시철도법 제7조에 따라 국토교통부장관의 최종 사업계획 승인이 완료되기 전 실질적인 조기 계약 및 착공이 강행된 경위 역시 법리적 검토가 필요하다"는 입장을 밝혔다.
그러면서 "특히 환경영향평가 심의 과정에서 '문수로 우회도로 개설 검토', '차로 겸용 운행 방안', '태화강 수질 오염 대책' 등 사업의 기본 계획에 막대한 영향을 미칠 제언들이 쏟아졌다"며 "평가 결과에 따라 사업 내용이 변동될 수밖에 없는 상황에서 승인 절차 이전에 계약과 발주를 서두른 행위가 적정했는지 투명하게 가려내야 한다"고 덧붙였다.
이들은 공익감사청구 내용 둘째로, "문수로 중앙 2개 차로 소실과 시속 4.5km 퇴근길 교통지옥 우려에 대한 투명한 정보 공개를 촉구한다"고 밝혔다.
그 이유에 대해 "트램 공사와 개통 후 문수로(법조타운~대공원 입구) 구간의 도로 여건 악화와 극심한 차량 정체에 대한 시민 우려가 날로 커지고 있다"며 "트램 건설로 인해 문수로 중앙 2개 차로가 전면 사라지게 되며, 공사가 시작되면 문수로 일대 차량 운행 속도가 시속 4.5km 수준까지 떨어질 수 있다는 심각한 지적이 제기된다"고 지적했다.
그러면서 "이는 도로용량편람 기준 최하위 수준인 FFF 등급으로, 사람이 걷는 속도와 다름없는 극도의 정체 상태를 의미한다"고 지적했다.
이들은 공익감사청구 내용 셋째로, "총사업비 3814억 원에 대한 현실적이고 정밀한 재산정을 요구한다"고 밝혔다.
그 이유로 "현재 울산시가 고수하는 3814억 원의 예산은 과거의 기준일 뿐"이라며 "최근 원·달러 환율의 지속적인 상향 흐름과 국제 자재비, 유가 변동성 확대로 건설 원가 상승 압력이 거세지고 있으며, 국토교통부 역시 건설공사 표준시장단가를 상향 공고하는 등 객관적인 물가 상승 요인이 차고 넘친다"며 비용 폭증의 우려를 들었다.
그러면서 "공사 진행 과정에서 지장물 이설 및 안전시설 보강 등으로 사업비가 걷잡을 수 없이 늘어날 위험이 큰 만큼, 예산이 의도적으로 과소 산정된 것은 아닌지 감사원의 정밀 조사가 반드시 이루어져야 한다"고 주장했다.
공익감사청구 내용 넷째로, "시민 의견 수렴을 거부하는 불통 행정을 배격하고 주민 공론화 절차 이행을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
이들은 그 이유로 "대규모 예산 투입과 매년 수백억 원에 달할 운행 적자 추정치, 그리고 수년간 이어질 교통 대란은 시민의 삶과 직결된 문제임에도 울산시의회는 시민 공론화 조례안마저 부결시키며 시민의 목소리를 외면해 왔다"며 "절차적 정당성을 확보하고 정책 수행의 신뢰를 회복하기 위해 사업 전반에 관한 정확한 정보 공개와 주민 공론화 절차를 즉시 이행하라"고 요구했다.
울산시민행동은 마무리 발언으로 "결코 트램 사업 자체를 무조건 반대하는 것이 아니다"라며 "우리는 법적 절차를 무시한 불법·부실 행정을 반대하며, 허술한 예산 추계로 시민의 혈세를 갉아먹는 무책임한 사업 강행을 반대할 뿐"이라고 주장했다.
이어 "오늘 제출하는 감사원 공익감사청구와 함께 시작되는 주민감사청구 시민 서명운동은 위법과 부실로 얼룩진 울산 트램 사업의 진실을 밝혀내는 강력한 투쟁의 신호탄이 될 것"이라며 "울산시민행동은 110만 울산시민의 뜻을 모아 법치 행정을 바로 세우고 시민의 소중한 세금과 생명, 안전을 지켜내기 위해 끝까지 타협 없이 싸워나갈 것임을 단호히 선언한다"고 밝혔다.