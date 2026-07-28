의왕백운호수축제 입찰 '공정성 논란'

큰사진보기 ▲의왕시(시장 김성제)가 추진하는 '2026년 제22회 의왕백운호수축제 행사대행 용역' 입찰 과정에서 정량평가 기준 적용을 놓고 시와 참여업체 간 공방이 이어지고 있다. ⓒ 의왕시 사업제안서 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문구대로라면 현재 해당 회사에 소속돼 있는 경우 ① 재직증명서 + ② 4대보험 납입증명서 필수이고, 과거 타사 또는 프리랜서 경력의 경우 ①경력증명서 ② (타사 시) 사업자등록증 + (필요시) 계약서, 표창장, 업체 실적 등 추가 자료를 요청하겠다는 의미로 읽힌다. 즉 경력증명과 관련 현재 소속 재직 여부는 4대보험 납입증명서로 확인하되, 과거 타사나 프리랜서 경력 합산 시에는 경력증명서와 사업자등록증 및 추가 실적 자료로 입증하도록 구체적인 대안 증빙 길을 열어둔 것이다. 하지만 의왕시는 C씨에 대해 관련 경력증빙자료를 제출했음에도 '과거 4대보험 가입 기간이 3년 미만'이라는 이유로 미달 기간 경력을 불인정했다. ⓒ 의왕시사업제안서 관련사진보기

큰사진보기 ▲의왕시는 매년 9월 '의왕백운호수축제'를 개최하고 있다. 사진은 지난 2022년 '의왕백운호수축제' 모습 ⓒ 의왕시 관련사진보기

의왕시(시장 김성제)가 추진하는 '2026년 제22회 의왕백운호수축제 행사대행 용역' 입찰 과정에서 정량평가 기준 적용을 놓고 시와 참여업체 간 공방이 이어지고 있다. 1순위 선정 업체와 탈락한 2순위 업체 간 최종 점수 차가 불과 0.6점에 불과하다. 의왕시는 "당초 제출 서류대로 정당하게 평가했다"면서도 "내부 법률·제도적 검토와 함께 복수의 전문 기관을 통해 해석을 받아볼 예정"이라고 밝혔다.이번 논란의 핵심은 전문인력 경력 인정 과정에서 '제안요청서상의 규정을 어떻게 해석하고 적용할 것인가'에 있다.앞서 의왕시는 지난 6월 말, 오는 9월 19일~20일 열리는 '제22회 의왕백운호수축제'와 관련 축제를 대행할 행사 대행업체 용역을 공고(사업비 약 5억여 원)했다. 이어 평가위원회를 통한 제안서와 운영 평가 등을 통해 최근 A사업체를 1순위(총 4개 업체 참여)로 선정했다.당시 의왕시의 제안요청서를 보면, 공고일 전일 기준 6개월 이상 재직 중이고 관련 분야(축제·문화행사 등) 최근 3년 이상 경력이 있는 실제 투입 인력(대표자 제외)을 대상으로 점수를 부여하도록 되어 있다. 또 서식에는 '2023년, 2024년, 2025년 매해 경력 기재 필수' 및 재직·경력 증빙자료 제출이 요건으로 명시됐다.논란은 제출 서류 규정에 대한 해석이다. 제안요청서에는 '① 재직증명서 ② 4대보험 납입증명서 ③ 경력증명서 모두 제출 필수'라고 기재되어 있으면서도, 이어서 '타 사(또는 프리랜서) 경력 합산 시 경력증명서 및 해당 업체 사업자등록증 증빙 첨부하여야 하며, 사업자등록증으로 참여인력의 관련 업무 경력 확인이 어려울 경우 업체 개요, 연혁, 사업실적, 홈페이지 등 추가 자료를 요청할 수 있음'이라고 별도로 명시되어 있다.문구대로라면 현재 해당 회사에 소속돼 있는 경우 ① 재직증명서 ② 4대보험 납입증명서 필수이고, 과거 타사 또는 프리랜서 경력의 경우 ① 경력증명서 ② (타사 시) 사업자등록증 + (필요시) 계약서, 표창장, 업체 실적 등 추가 자료를 요청하겠다는 의미로 읽힌다.즉 경력증명과 관련 현재 소속 재직 여부는 4대보험 납입증명서로 확인하되, 과거 타사나 프리랜서 경력 합산 시에는 경력증명서와 사업자등록증 및 추가 실적 자료로 입증하도록 구체적인 대안 증빙 길을 열어둔 것이다.B업체의 경우 의왕시 축제대행 제안서를 제출하며 전문인력 7명 중 정규직 직원 C씨에 대해 프리랜서(계약직)로 근무해 4대보험 납입증명이 어려운 과거 1년간(2022년 12월~2023년 12월)의 경력에 대해서는 근로계약서·도지사 표창장·사업자등록증 등 객관적 증빙자료를 제출했다.하지만 의왕시는 C씨에 대해 '과거 4대보험 가입 기간이 3년 미만'이라는 이유로 미달 기간 경력을 불인정했다. 의왕시의 보유인력 평가 배점은 ▲ 6명 이상(6점) ▲ 5명(5점) ▲ 4명(4점) ▲ 3명 이하(3점)다. B업체는 C씨가 경력인정이 안 돼 5점(1점 감점)을 받으면서 결국 최종 평가에서 1순위 업체에 불과 0.6점 차로 밀려 2순위로 탈락했다. C씨의 경력이 정상 인정돼 6점을 받았다면 최종 순위가 뒤바뀔 수 있었던 상황이다.B업체 관계자는 "입찰 진행 과정에서 갑자기 C씨가 '4대보험 가입 기간이 3년 미만이라 미달 기간은 인정되지 않는다'는 통보를 받았다"며 "하지만 제안요청서 문구 어디에도 과거 경력까지 4대보험에 3년 연속 가입되어 있어야 한다는 기준은 없었다"고 주장했다.반면 의왕시청 담당 부서는 평가 기준을 과잉 적용한 적이 없으며 정당한 절차였다고 반박한다. 하지만 유권해석 결과에 따라 1순위 업체가 바뀔 가능성도 배제할 수 없는 상태다.의왕시 관계자는 "B업체가 당초 제출한 평가서에 C씨를 '자사 소속 근무 경력(2023~2025년)'으로 명시했으나, 제출된 4대보험 납입증명서상의 재직 기간과 실제 기재된 경력 기간이 서로 일치하지 않았다"고 해명했다. 이어 "시가 소명 및 추가 공적 증빙(건강보험 자격득실확인서)을 요청하자, B업체 측은 'C씨가 계약직 근로자라 4대보험에 가입하지 않았다'"라며 "당초 제출 서류에 '자사 소속'으로 명시해놓고, 서류가 안 맞자 이제 와서 '타사/프리랜서 경력' 방식을 적용해 달라는 것은 전체 평가서의 수정을 가져오는 사항이라 수용할 수 없었다"고 말했다.하지만 공고문에 명시되지 않은 '과거 기간의 4대보험 납입증명서'까지 일률적으로 필수로 요구하고 이를 이유로 경력을 불인정한 것은 제안요청서 문구의 명시적 범위를 벗어난 과도하거나 임의적인 해석으로 볼 수 있다는 지적이 나온다.의왕시 관계자도 "제안요청서 문구 해석을 두고 해석상 이견이 있을 수는 있다고 생각한다"라며 "따라서 현재 내부 법률·제도적 검토와 함께 복수의 외부 전문 기관에 유권해석을 의뢰할 예정"이라고 밝혔다. 이 관계자는 또 "현재 시는 1순위 업체와 우선협상을 개시한 상태"라며 "내부 검토 결과와 유권해석 결과에 따라 협상 중지 여부 등 향후 대응 방안을 결정할 방침"이라고 말했다.