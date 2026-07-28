전재수 압박 국민의힘 "퐁피두·사직야구장 추진해야"

큰사진보기 ▲지난 24일 부산시의회 본회의에서 야당 시의원들의 시정 질문을 받고 있는 전재수 부산시장. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲28일 부산시의회가 338회 임시회 3차 본회의를 열어 보름 간의 활동을 마무리했다. 폐회 직전 열린 5분 발언에서는 박형준 전 시장의 사업을 다시 들여다보는 전재수 부산시장을 상대로 야당 시의원의 날 선 공세가 쏟아졌다. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

더불어민주당 소속인 전재수 부산시장이 전임 시정의 퐁피두 미술관 부산분관, 사직야구장 사업 등을 들여다보자 국민의힘이 이를 강하게 견제하는 모양새다. 혈세 낭비 논란에 휩싸여 있는 사안이지만, 시정 질문과 5분 발언에서 연달아 소환돼 추진 압박을 받는다. 광역의회의 협조가 절실한 전 시장은 일방적 중단은 없다면서도 공론화로 이를 풀어가겠다고 밝혔다.28일 열린 338회 부산시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 야당 시의원들은 전임 박형준 시장 시절 사업의 재검토 여부를 집중적으로 따져 물었다. 건설교통위의 조상진(남구2) 시의원은 전 시장이 공약한 북항 돔야구장에 대해 "타당성 검토 없이 이를 추진한다면 모든 것이 원점으로 돌아가 사직야구장 역시 논쟁에 휩싸인다. 두 사업 모두 흔들릴 수 있다"라고 주장했다.그는 "도시는 시장이 바뀔 때마다 처음부터 다시 설계하는 도화지가 아니다"라는 지적도 남겼다. 이어 발언대를 넘겨받은 해양도시안전위 이열(연제구2) 시의원의 발언 강도는 더 셌다. 이 의원은 "사직야구장 재건축 사업을 멈춰 세운 민선 9기에 엄중히 경고하기 위해 이 자리에 섰다"라며 준비한 발언을 꺼냈다. 이어 "사직야구장 재건축을 희생양으로 삼는 건 시민의 삶을 실험대에 올리는 무책임한 행정"이라며 맹공을 퍼부었다.박 전 시장이 세계적인 미술관 유치 사업 일환으로 공을 들였던 퐁피두 부산, 이기대 예술공원 조성의 차질 없는 진행 요구도 나왔다. 당위성에 힘을 준 복지환경위 박미순(남구4) 시의원은 "부산의 미래를 위한 정책은 흔들림 없이 이어져야 한다. 더는 행정력 낭비와 사업 지연을 반복해선 안 된다"라고 강조했다.해양안전도시위 성현달(남구3) 시의원은 산업은행 이전, 글로벌도시특별법안까지 재차 가져와 행정력을 발휘해야 한다며 목소리를 키웠고, 같은 상임위의 김재운(부산진구3) 시의원은 전 시장 1호 결재인 '민생 100일 비상조치'를 두고 규모만 자랑한 '자화자찬'으로 몰아붙였다.시정 비판으로 채워진 이 같은 5분 발언은 이미 예고된 것이기도 하다. 지난 24일 열린 2차 본회의에서도 국민의힘은 전 시장을 상대로 시정 질문을 쏟아냈다. 부의장이자 행정문화위 송상조(서구1) 시의원은 "사업을 뒤집는 일은 없다고 해놓고 실제 현장에선 일부가 중단·보류되고, 재검토되고 있다는 얘기가 계속 나온다"라고 의문을 표시했다.같은 상임위인 송우현(동래2) 의원도 "사직야구장 재건축을 객관적인 근거 없이 멈춰도 되느냐"라며 "북항돔구장은 부지와 사업주체, 법적기반, 재원조달, 교통대책 어느 하나 확정된 것이 없다"라고 전 시장의 공약을 깎아내렸다.부산시는 의회와 갈등보단 신중한 판단 원칙을 유지 중이다. 김경태 기획조정실장과 남정은 체육국장 등이 여러 사업을 살펴보고 있는 건 맞지만 중단 차원의 재검토를 한 건 아니라는 취지로 설명했고, 전 시장까지 이를 재확인하는 과정을 밟았다.전 시장은 "여러 차례 말씀을 드리지만, 정당한 절차와 명분 이런 거 없이 일거에 전면 재검토하고 백지화하는 일은 절대 없을 것"이라며 "다만 이해 관계자와 시민들의 의견을 듣는 것은 반드시 필요하다"라고 공론화 필요성을 말했다. 그러면서 "이를 거쳐 수정이나 백지화, 보완할 것이 있다면 그렇게 하겠다"라고 덧붙였다.현재 부산시의회 정치 지형은 국민의힘이 37석으로 압도적 다수를 차지하고 있어, 심의나 예산을 통한 집행부 견제가 얼마든지 가능하다. 반면 더불어민주당은 원내 단체 구성에도 의석이 11석에 불과해 전 시장을 제대로 뒷받침하기가 쉽지 않다.이러한 여소야대 상황은 원구성 독식 결과로 연결되기도 했다. 민주당이 '의전용'이라며 배분을 거절하면서 이날 부산시의회는 재석의원 찬성 41표로 제2부의장에 국민의힘 윤태한 시의원을 선출했다. 의장단·상임위원장단을 야당이 모두 가져간 구도가 만들어졌는데, 전 시장은 의회의 벽을 다시 한번 실감해야 하는 처지다. 이런 이유로 그는 최대한 협치를 앞세워 시정을 풀어가겠다는 기조에 무게를 둔다.