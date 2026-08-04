야생화가 별처럼 쏟아지는 곳, 지구상에 이런 곳이

지난 7월 25일부터 30일까지 4박 6일간 몽골 가족 여행을 다녀왔습니다.
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'그리워질 것 같다!'
'보고 있어도 보고 싶은' 노랫말처럼 보고 있는데 자꾸만 보고 싶었다. 자연스러움, 귀여움, 예쁨, 상큼발랄, 맑음... 다 갖추고 있었다. 내가 좋아서 안달복달하는 것들. 발을 동동 구르며 호들갑 떨게 하는 풍경. 내가 그토록 곁에 두고 날마다 꺼내보고 싶은 풍경이 그곳에 있었다.
사진은 반의 반도 못 담는다. 프레임을 요리조리 조절해 보아도 모자라긴 마찬가지다. 나는 도무지 '눈에 담아 가야지'란 말을 이해할 수 없다. 내 기억도 내 눈도 이미 믿지 못한다. 어제의 일도 가물가물하기 일쑤이거늘. 변덕스럽고 불완전한 내 눈과 기억을 어떻게 믿고 담아가느냐고. 모자라더라도 네모난 사진에 의지하는 편이 나에게는 옳았다.
열트산 트레킹
'테를지 국립공원'은 나에게 그런 곳이었다. 돌아와서 글을 쓰고 있는 지금도 아련해지는 곳. 분홍, 노랑, 보라, 하양, 파랑 빛깔의 앙증맞은 야생화가 은은하고 상쾌한 향기를 날리며 내 온 영혼을 사로잡았던 곳. 지상에 천국이 있다면 아마도 이런 모습일까. 내 좁은 식견으로 상상할 수 있는 '천국'은 필시 이런 얼굴로 웃고 있으리라.
밤 사이 내린 비 덕분에 초원의 얼굴은 더욱 청량했다.
"모든 곳이 포토존입니다."
가이드님의 말 그대로였다. 어찌 카메라 셔터를 누르지 않고 베긴단 말인가. 걷는 내내, 머무는 내내, 순수하게 행복했다. 초원과 야생화, 하늘과 바위, 그림 같은 초록 나무가 자연스럽게 어우러져 아름다웠다.
공기는 더없이 깨끗했다. 하얀 에델바이스는 맑고 은은했다. 초원과 어울리며 하얀 존재감을 조용히 피워내고 있었다. 아름다움은 '돋보임'이 아니라 '조화로움' 속에 있었다. '부디 튀지 않고 화음이 되어 녹아들 수 있기를' 하고 생각했다.
'열트산'은 테를지 국립공원 내에 있다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 편안한 트레킹 길이다. 트레킹이 시작되는 지점이 고도 1460m 정도 되고 정상 높이가 약 1900m 이다. 고원 지대라 풀들이 낮게 자란다. 꽃들도 키를 낮추어 귀엽게 한들 거린다. 얼마나 정겨운 풍경인지.
풍경에 취해 감탄하고, 가족들과 인생 사진을 남기며 걷다 보니 어느새 확 트인 정상에 닿았다. 우리 가족은 가이드님의 지휘 아래 평평한 곳에 설치된 나뭇더미를 빙글빙글 돌려 인디언 춤을 추었다. 환호하고 몸을 흔들며 우리 안에 알게 모르게 쌓인 일상의 스트레스를 날려 보냈다.
테를지 국립공원의 아침
제법 세찬 비가 밤 사이 내렸다. 덕분에 별을 보지 못했고 캠프파이어도 취소되었지만, '게르'를 두드리는 빗소리를 감상할 수 있었다. 게르의 천장을 리듬감 있게 토도톡 두드리는 빗소리에 마음이 차분하게 가라앉았다. 고요한 자장가 같았다. 감사하게도 나는 초원이 들려주는 자장가에 평화로워져서 깊은 잠에 빠졌다.
빵과 수프, 채소와 과일, 요거트와 커피로 아침을 든든하게 먹었다. 일정이 시작되기 전 자투리 시간을 이용해 숙소 뒷산을 산책했다. 바람이 시원해서 서늘한 감마저 들었다. 밤 사이 내린 비에 씻긴 초원은 더욱 말간 얼굴로 두 팔을 활짝 열고 우리를 맞이해 주었다.
무릎을 낮추고 야생화를 바라보았다. 바람을 맞으며 깊은 호흡을 했다. 대자연의 숨결을 가능한 한 크고 깊게 들이 쉬었다. 이 시간이 지나면 볼 수 없는 풍경, 향기, 바람이라 생각하니 더욱 간절해졌다. 이 맛에 여행을 떠난다. 오기 전에는 알 수도, 볼 수도, 느낄 수도 없는 순간이 있다.
초원을 달리다
테를지 국립공원의 북쪽에 위치한 불교 사원인 아리야발사원을 둘러본 뒤 승마 체험 장소에 도착했다. 한 명의 마부가 두 명의 체험자를 인솔하는, 다시 말해 세 마리의 말이 삼각형 모양으로 이동하는 방식이었다.
다른 일행들이 말에 모두 올라탄 뒤 마지막으로 딸과 내가 말등에 올랐다. 우리를 인솔하는 마부는 고등학생 쯤으로 보이는 남자 아이였다. 마부는 우리를 맨 선두로 이끌었다. 정해진 루트를 벗어나 초원 위를 달리기 하고 걷기도 하며 우리를 이끌어 주었다. 딸과 나는 재미있다며 탄성을 질렀다. 알맞은 속도와 긴장감이 있어 스릴을 느낄 수 있었다. 우리의 모습을 지켜보던 일행들은 "제대로 즐기는데" 하며 부러워하였다.
말을 타며 바라본 초원의 초저녁 풍경은 아련하고 예뻤다. 바람은 가을 바람처럼 상쾌하고 서늘하기까지 했다. 풀들 사이로 흐르는 시냇물은 맑고 깨끗했다. 야생의 초원을 말 달리는 기분을 어찌 표현해야 할까. 경쾌한 즐거움과 해방감이랄까!
졸졸 얕은 시냇물이 흐르는 강을 말이 첨벙 대며 건널 때, 딸과 나는 서로 마주 보며 환희의 탄성을 교환했다. TV에서 보았던 바로 그 장면이 우리 앞에 펼쳐졌다. 달리는 말 위라 사진을 찍지 못하는 안타까움을 토로했다. 말에서 내렸을 때 우리는 몽골에서의 잊을 수 없는 추억을 선물해준 청년 마부와 함께 기념 사진을 찍고 그의 행운을 빌어 주었다.
건강하고 푸짐한 몽골 음식들
승마 체험을 한 뒤 목장 주인님이 운영하는 게르 식당에 갔다. 게르 중앙 테이블 위에는 수태차와 따뜻한 물이 준비되어 있었다. 쌀쌀해진 저녁 공기에 내려간 체온을 달래기 위해 먼저 수태차를 맛보았다. 부드럽고 고소했다. 수태차는 녹차나 홍차를 우려낸 후 말,소, 염소 젖을 넣고 소금으로 간을 하여 따뜻하게 끓인 차이다. 밀크티와 비슷하지만 단맛은 없다. 짭조름하고 고소해서 우리 입맛에도 잘 맞았다.
저녁 주 메뉴는 양고기였다. 중국과 튀르키예에서 먹었던 양고기에 대한 기억이 좋지 않아서 거부감이 앞섰는데, 한 입 맛보는 순간 냄새도 없고 살살 녹는 부드러움에 반해 버렸다. 2인 한 접시를 비우고도 모자라 추가해서 먹었다. 우리나라 수육과 닮은 이 요리는 '호르혹'이라고 했다. 압력과 증기로 익혀 매우 부드럽고 양고기 특유의 냄새가 없어서 양고기에 대한 나의 편견을 없애주었다.
만족스러운 저녁 식사를 끝내고 식당 옆 '유목민의 집'을 방문했다. 게르에 들어서니 정중앙에 칭기즈칸 상이 놓여 있고 오른쪽 벽에는 남자 가족만으로 이루어진 사진이 생동감 있게 걸려 있었다. 사진 속 얼굴들은 어른 아이 할 것 없이 몸집이 다부졌고, 눈빛이 독수리처럼 살아 있었다. 유목민의 강인함이 사진 속에서도 고스란히 읽혔다.
게르 중앙에 놓인 탁자 위에는 마유주, 아이락, 딱딱한 빵과 아룰이 놓여 있었다. 가축의 젖을 발효해서 만든 '마유주'는 겉보기엔 막걸리와 비슷했지만 맛이 훨씬 시큼했다. '아이락'은 천연 발효 요구르트로 맛이 아주 시큼했다. 개인적으로 첨가물이 들어가지 않은 건강한 이 맛이 좋아서 두 컵이나 마셨다.
꼭 필요한 것들만으로 가득 찬 유목민의 게르를 바라보며, '나는 얼마나 불필요한 것들을 많이 소유하고 있는가' 하고 잠시 생각에 잠기기도 했다. 이 초원을 떠나야할 시간이 되었다. 젖어도 될 만큼의 비가 내렸다. 어둑해진 초원이 가는 비에 젖어드는 모습을 바라보며, 나는 초원과 이별을 했다. 안녕. 내 마음의 낙원.