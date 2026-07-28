조경태, 국힘 '투톱' 저격 "징계는 장동혁부터, 정점식도 자질 부족"

조경태 국민의힘 의원(6선, 부산 사하구을)이 자신에 대한 당 중앙윤리위원회(위원장 윤민우, 아래 윤리위)의 징계 절차 개시를 두고 "무도한 표적 징계"이자 "당권을 지키기 위한 면피용 정치 보복"이라며 강하게 반발했다.
윤리위를 향해서는 ▲ 절차적 정당성을 상실한 징계 절차 즉각 재검토 ▲ 독단적 운영으로 파행을 자처한 윤민우 윤리위원장의 거취 표명 ▲ 부정선거 주장·내란 옹호 장동혁 당대표에 대한 중징계 즉각 착수 등을 주문했다.
앞서 조 의원은 야당 몫 국회부의장 선출 당시 더불어민주당 등 다른 의원들에게 박덕흠 후보(현 국회부의장)의 낙선을 요청하는 전화를 돌렸다는 이유로 윤리위에 제소됐다. 윤리위는 지난 27일 조 의원과 권영진·진종오 의원에 대한 징계 돌입을 알렸다(관련기사: 결국 칼 뽑아 든 국힘, 조경태·권영진·진종오 징계 돌입 https://omn.kr/2j7in)
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조경태 "내란 옹호·부정선거 주장 장동혁 중징계해야"
조 의원은 윤리위의 징계 절차 개시 결정 다음 날인 28일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 '박덕흠 낙선 종용' 비판을 반박했다. 그는 "(저는) 헌법기관으로서 시민의 목소리를 담아낼 책무가 있다"며 "(이는) 지극히 상식적인 정치 행위"라고 했다.
그는 "내란 수괴의 탄핵을 반대한 자(박덕흠)를 국회부의장으로 선택하지 말아 달라는 고귀한 시민의 목소리를 담아 우리 당은 물론, 민주당, 개혁신당, 진보당 의원들에게 호소한 것"이라고 설명했다. 이어 "이것이 징계받을 일인가?"라며 "소신에 따라 헌정 질서를 지키자고 한 것이, 내란에 대한 침묵을 거부한 것이 죄가 되느냐"라고 따져 물었다.
그러면서 "장 대표는 자신의 자리를 보전하기 위해 내란 옹호 세력에는 눈을 감고, 오히려 바른 목소리를 내는 동지들에게는 징계의 칼을 휘두르고 있다. 제1야당 수장이 부정선거 운운하며 국가 질서를 어지럽히고 있다"며 "윤리위는 제가 아니라 장 대표에 대한 중징계에 착수해야 한다"라고도 강조했다.
조 의원은 윤리위의 징계 절차 개시 결정엔 '절차적 정당성'이 없다고도 주장했다. 당헌·당규상 윤리위를 최대 9인 이내로 구성할 수 있지만 윤리위원들의 사퇴가 거듭된 점을 언급하며 "파행 속에서 겨우 3인의 손으로 내려진 결정이 당당할 수 있는가?"라고 지적했다.
또 "윤리위원 가운데 한 분(정경욱 윤리위원)은 언론에 출연해 '장 대표가 윤리위에 제소된 상황이라 직접 윤리위에 들어올 수 없으니 자신이 대신 그 자리에 들어왔다'는 취지의 발언을 쏟아냈다"라며 "윤리위가 장 대표의 '사설 징계위원회'로 전락했음을 자백한 꼴이다. 장 대표의 아바타 위원회라고 불러야 마땅할 것"이라고 비판했다.
그는 "(2024년) 12월 3일, 저는 국회 담장을 넘어 불법 비상계엄 해제를 위한 표결에 참석했다. 헌정질서를 수호하기 위해 내란수괴 윤석열 대통령을 탄핵하는 데 앞장섰다"라면서 "만일 저를 끝내 징계한다면 헌정질서를 수호하려던 의원이 무도한 징계의 칼 앞에 쓰러지는 장면을 역사는 분명히 기억할 것"이라고 경고했다.
"정점식도 자질 부족, '찐윤'들이 인기 상임위 독차지"
이어진 취재진과의 질의응답에서는 자신과 함께 윤리위 징계 대상에 오른 권영진 의원의 일과 관련, 정점식 원내대표를 향해서도 비판을 쏟아냈다. 조 의원은 "국회 상임위원회 선정은 중요한 사안이고 원내대표는 잡음이 없게 해야 한다"라며 "그런데 이번에 정 원내대표는 그 역할과 책임을 방기했다"라고 말했다.
그는 "소위 '찐윤(찐윤석열)'은 인기 상임위를 독차지하다시피 했다"라면서 "그분들이 2번, 3번 (인기 상임위에) 간다는 건 공정하지 못하다. 원내대표가 공정하지 못한 상임위 배정을 한 건 비난받아 마땅하다. 의원들에게 의사를 물어보는 게 기본이고 상식인데, 일방통보식으로 한다는 자체가 원내대표로서 자격이 없는 것이다. 자질 부족이다"라고 질타했다.
'윤리위 출석 요구에 응할 계획'을 묻자 조 의원은 "물론"이라며 "잘못된 윤리위의 결정에 대해 조목조목 얘기할 것"이라고 답했다. '어떤 결과를 전망하는지', '법적 대응도 고려 중인지'를 묻는 말엔 "그건 살펴봐야 한다"라고 했다. 또 "대선 후보 교체 파동 가담 의원 62인과 내란수괴 옹호를 위해 한남동 관저에 간 45인의 의원도 징계 대상"이라고 주장했다.
한편 그와 함께 징계 대상으로 분류된 진종오 의원도 이날 오전 페이스북을 통해 "보수 재건의 민심을 향해 걸어간 것이 죄라면 그 죄는 기꺼이 받겠다. 그러나 근거 없는 사당화를 위한 징계라면 단호히 맞설 것"이라며 "평가는 국민과 당원들께서 내려주실 것"이라는 입장을 전했다.