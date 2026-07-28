조경태, 국힘 '투톱' 저격 "징계는 장동혁부터, 정점식도 자질 부족"

▲야당 몫 국회부의장을 국회 본회의에서 선출하는 과정에서 박덕흠 국회부의장을 겨냥해 낙선 전화를 했다는 이유로 당 윤리위원회에 제소된 조경태 국민의힘 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 절차적 정당성을 상실한 징계 절차에 대해 재검토를 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기