강준현 의원, 세종시·시의회·교육청 면담... "세종 발전 견인할 입법과 예산 지원 나설 것"

큰사진보기 ▲강준현 의원은 28일 9시 10분에는 세종시의회를 찾아 안신일 의장과 면담을 진행했다. ⓒ 강준현 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲강준현 의원은 28일 오전 8시 30분 세종시청에서 조상호 세종시장과 만나 세종시 현안에 대해 집중 협의했다. ⓒ 강준현 의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲강준현 의원은 28일 10시 30분 세종시교육청에서 강미애 세종시교육감과 만나 지역 교육 현안을 점검했다. ⓒ 강준현 의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 수석대변인으로서 중앙당 당무와 당무 브리핑 등 빡빡한 국회 일정을 소화해 온 강준현 국회의원(더불어민주당·세종시을)이 28일 세종시 주요 기관을 연달아 찾아 지역 현안 챙기기에 나섰다.8·17 전당대회를 앞두고 민주당 당권 주자들의 세종 방문으로 '행정수도 완성'에 대한 관심이 집중된 가운데, 강 의원은 이날 오전 세종시청과 세종시의회, 세종시교육청을 잇달아 방문해 시정·의정·교육 분야 수장들과 연쇄 면담을 갖고 지역 핵심 과제 해결을 위한 협력 체계를 점검했다.강 의원은 이날 오전 8시 30분 세종시청에서 조상호 세종시장과 만나 행정수도특별법 추진 상황과 삼성전기 투자 유치에 따른 지역경제 활성화 방안, 2027년도 국비 확보 전략 등을 집중 협의했다.면담에서 강 의원은 행정수도특별법의 국회 조속 통과를 위해 총력을 기울이는 한편, 세종의 행정수도 완성을 구심점으로 충청권이 '5극 3특' 국가균형성장 전략의 핵심축으로 도약할 수 있도록 세종시와 공조 체제를 강화하기로 했다. 아울러 삼성전기 세종사업장 투자가 후속 기업 유치와 안정적 기업 정착으로 이어질 수 있도록 국회 차원의 지원책을 모색하기로 뜻을 모았다.이어 9시 10분에는 세종시의회를 찾아 안신일 의장과 면담을 진행했다. 이 자리에서 두 사람은 세종시 주요 현안의 차질 없는 추진을 위해 국회와 시의회 간 실질적인 소통 창구를 확대하고 협력을 한층 강화하기로 합의했다.10시 30분 세종시교육청으로 자리를 옮긴 강 의원은 강미애 세종시교육감과 만나 지방교육재정교부금 개편 대응책 등 지역 교육 현안을 점검했다. 강 의원은 세종교육의 특수성을 고려한 교육 여건 개선과 안정적인 재정 수요 확보를 위한 교육청 측의 건의 사항을 경청했다.강준현 의원은 "행정수도 완성과 자족기능 확충, 안정적인 교육재정 확보는 세종시와 시의회, 교육청, 국회가 톱니바퀴처럼 함께 움직여야 가능한 과제"라며 "현장에서 수렴한 의견을 바탕으로 세종 발전을 견인할 국회 차원의 입법과 예산 지원에 적극 나서겠다"고 강조했다.