경기도 특사경, 대형 베이커리·디저트카페 집중단속... 33곳서 40건 적발

큰사진보기 ▲경기도특별사법경찰단이 도내 대형 베이커리와 디저트 카페를 대상으로 집중 단속을 벌여 33개 업체에서 총 40건의 위반사항을 적발했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도특별사법경찰단이 도내 대형 베이커리와 디저트 카페를 대상으로 집중 단속을 벌여 33개 업체에서 총 40건의 위반사항을 적발했다.도는 지난 6월 29일부터 7월 10일까지 2주간 도내 대형 베이커리·디저트 카페 210곳을 대상으로 불법행위를 집중 단속한 결과 이같이 적발했다고 28일 밝혔다.이번 단속은 제빵·조리·판매·휴게 기능을 갖춘 대형 베이커리 카페가 빠르게 증가함에 따라 불법행위를 사전에 차단하고 안전한 먹거리 환경과 공정한 소비질서를 조성하기 위해 실시됐다.단속 대상은 연면적 100㎡ 이상이거나 지역 명소형 카페로 홍보 중인 업소 가운데 주요 상권과 관광지 인근에 위치해 이용객이 많은 곳을 중심으로 선정됐다.적발된 위반 유형은 ▲ 농산물 원산지 거짓표시 및 미표시 4건 ▲ 소비기한 경과 제품 보관 14건 ▲ 식품 취급 기준·규격 위반 3건 ▲ 불법 토지 형질변경 5건 ▲ 영업장 주요 변경사항 신고 미이행 12건 등 총 40건이다.주요 사례를 보면 A업체는 중국산 마늘과 밤을 사용하면서도 국내산으로 원산지를 거짓 표시해 적발됐다. B업체는 소비기한이 지난 초코시럽과 요거트, 양념소스 등을 폐기 표시 없이 보관하다 단속에 적발됐다. C업체는 산지전용 허가 없이 임야를 무단으로 형질 변경해 주차장으로 사용한 것으로 확인됐다.현행 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률에 따르면 원산지를 거짓으로 표시한 경우 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 소비기한이 지난 제품을 보관하거나 산지를 무단으로 형질 변경한 경우에도 관련 법령에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.경기도는 이번 단속 결과를 관련 협회에 공유하고 자체 교육과 관리 강화를 요청하는 등 유사 사례 재발 방지에 나설 계획이다.권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "도민이 안심하고 먹거리를 이용할 수 있도록 지속적인 단속과 예방 활동을 이어가겠다"고 말했다.