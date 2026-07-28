'고향 앞으로' 광주 남구, 다문화가정에 특별 선물

큰사진보기 ▲28일 전남광주통합특별시 남구 8층 대회의실에서 '2026년 다문화가정 고향 방문 환송식'이 열렸다. ⓒ 전남광주 남구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구가 다문화가정을 위한 특별한 선물을 마련했다.남구는 28일 오전 구청 8층 대회의실에서 '2026년 다문화가정 고향 방문 환송식'을 열었다.김병내 남구청장은 결혼을 한 뒤 지역에 정착했지만, 경제적 부담 등의 이유로 오랫동안 고향을 찾지 못한 열 가족에게 왕복 항공권을 전달했다.남구는 이들 다문화가정이 베트남과 필리핀, 캄보디아, 중국 등에서 현지 가족을 만나 소중한 추억을 쌓고, 자녀들에게 부모의 고향 문화를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.김병내 구청장은 "타국에서 생활하면서 고향에 있는 가족을 그리워하는 이들에게 이번 고향 방문이 따뜻한 위로와 기쁨이 되기를 바란다"며 "다문화가정 구성원들이 지역사회 일원으로서 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 지원 정책도 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.한편, 남구는 다문화가정의 안정적인 정착과 사회통합을 위해 가족 상담과 교육, 한국어 교육, 자녀 성장 지원 등 다양한 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다.