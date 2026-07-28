이현재 하남시장, 민선9기 첫 시민참여 주간회의… "직주락 도시 기반 마련 총력"

큰사진보기 ▲경기 하남시가 민선 9기 첫 시민참여 주간회의를 열고 향후 4년간 시정 운영 방향과 핵심 정책을 시민들에게 공개했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 민선 9기 첫 시민참여 주간회의를 열고 향후 4년간 시정 운영 방향과 핵심 정책을 시민들에게 공개했다.하남시는 28일 시청 본관 대회의실에서 이현재 시장 주재로 '민선 9기 제1회 시민참여 주간회의'를 개최했다고 밝혔다.이번 회의는 민선 9기 출범 이후 처음 마련된 시민 소통 행사로, 주요 시정 현안과 추진 계획을 공유하고 시민 의견을 듣기 위해 마련됐다. 회의는 하남시 공식 유튜브를 통해 실시간으로 중계됐다.이날 하남시는 민선 8기 주요 성과로 ▲민원서비스 종합평가 4년 연속 전국 1위 및 2년 연속 대통령상 수상 ▲살기 좋은 도시 평가 3년 연속 전국 TOP10 선정 ▲대외기관 평가 110건 수상 등을 소개했다.다만 시는 낮은 지역내총생산(GRDP)과 법인지방소득세 규모, 대규모 개발사업에 따른 재정 부담 등 구조적인 한계도 함께 제시했다.시는 LH 폐기물처리시설 설치비 반환 청구 소송, 신도시 생활 SOC 확충, 도시철도 운영 적자, 교산신도시 기반시설 조성 등 대규모 재정 수요가 예정돼 있어 새로운 성장동력 확보가 필요하다고 설명했다.이를 위해 캠프콜번 개발과 교산지구 AI 혁신클러스터 조성, K-한강 국가정원 및 K-컬처 복합콤플렉스 조성, 창우동 H2 의료복합콘텐츠단지 개발, 연세하남병원 건립 등 대형 사업을 추진해 자족기능을 강화하고 세원을 확충한다는 계획이다.아울러 민선 9기 5대 분야 101개 과제를 단계적으로 추진하는 한편 국·도비 확보와 공모사업 유치 등을 통해 재정 운용의 효율성을 높이기로 했다.시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업도 속도를 낸다. 시는 다자녀 가구 수도요금 감면 확대, 북위례 금융서비스 운영, 원도심 도시가스 공급 확대, 당정근린공원 파크골프장 개장, 위례숲속도서관 개관, 공공형 키즈카페와 다함께돌봄센터 조성, 하수도 악취저감시설 설치, 스마트쉘터 확대 설치 등 13개 공약을 연내 완료할 계획이다.교통 분야에서는 지하철 5호선 배차 간격 단축과 3·9호선 적기 개통, 위례신사선 하남 연장, GTX-D 국가철도망 반영 등을 추진해 '5철 시대' 기반을 마련한다는 방침이다.권역별로는 원도심 재개발·재건축 지원과 전선 지중화, 위례복합체육센터 개관, 감일박물관 건립, 미사호수공원 워터스크린 조성 등 균형발전 사업도 추진한다.이현재 시장은 "취약한 세수 구조와 대규모 재정 부담이라는 과제를 극복하기 위해 자족 기능을 강화하는 핵심 사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "시민참여 주간회의를 통해 시정 방향과 성과를 시민들과 지속적으로 공유하고 소통해 나가겠다"고 말했다.