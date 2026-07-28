남산 소나무에 묶여 총살... 그는 왜 그곳에 있었나

큰사진보기 ▲김삼룡 체포김삼룡과 이주하의 체포 기사. 연합신문 1950.4.1 ⓒ 연합신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김삼룡 생가 터김삼룡 생가 터(충주시 엄정면 소재지) ⓒ 김광영 관련사진보기

"김삼룡이 한시도 그냥 쉬는 것을 본 적이 없다. 낮에는 큰형님(김쌍룡)을 도와 새끼줄을 꼬던지 책을 읽던지 했다. 삼룡은 뒷간(화장실)에서도 책을 읽는 독서광 이었다. 밤에는 마을 청년들을 모아 토론을 하며 반일항쟁과 사회주의 학습을 했다."

큰사진보기 ▲김삼룡 생가 평면도김삼룡 생가 평면도 ⓒ 김광영 관련사진보기

덧붙이는 글 | <김삼룡과 6.25>라는 제목으로 김삼룡과 그의 가족들이 겪은 한국전쟁을 3회 연재합니다.

이승만 대통령과의 통화를 마친 후 신성모 국방부장관은 헌병사령부에 전화를 했다. "지금 즉시 서대문형무소의 김삼룡과 이주하를 처형하시오." "옛, 즉각 시행하겠습니다." 신성모가 지시를 내리고 헌병사령관 최영회가 응답했다.최영회는 제3과장 송호순과 경비대장 차약도에게 두 사람을 인수해 오라고 명령했다. 이들은 5명의 헌병을 대동하고 곧바로 서대문형무소로 달려갔다. 1950년 6월 26일 밤 10시경이었다.헌병들에게 인계되기 전 김삼룡과 이주하의 손목에는 수정(수갑)이 채워졌고 얼굴에는 검은 보자기가 씌워졌다. 두 공산주의자를 태운 지프차는 남산 기슭의 헌병사령부에서 멈췄다. 엠원 소총을 멘 5명의 헌병은 두 사람을 헌병사령부의 뒤쪽으로 난 산길을 따라 걷게 했다.헌병들은 두 사람을 하늘 높이 솟은 소나무에 각각 묶었다. 그러고는 포승으로 몸을 소나무에 친친 동여맸다. 두 사람 앞에서 헌병들이 총을 겨누었고 일제히 노리쇠를 풀었다. "김 동무, 잘 가시오. 함께해서 행복했소." 이주하의 마지막 말에 이어 김삼룡이 말문을 열었다. "위대한 조선 인민 만세! 노동자 농민 만세!"탕탕탕 소리에 두 사람의 목이 꺾였다. 남로당 총책과 군사부 책임자의 최후였다. 최후의 순간에도 의연함을 잃지 않은 그들의 시신은 소나무 뒤에 미리 파놓은 길이 2m, 넓이 1m 30cm의 구덩이에 묻혔다.두 사람의 부패된 시신은 총살된 지 38일 만인 1950년 8월 3일 철도노동자들에 의해 발굴됐다. 총살 현장은 내무성 주관하에 행방불명된 당 일꾼들을 찾던 중 두 사람을 직접 총살한 헌병 경비대장 차약도가 체포되면서 확인됐다.체포된 차약도는 납북돼 훗날 남로당 숙청 재판에 증인으로 나오기도 했다. 그의 자백에 따라 남산의 두 소나무 아래 매장된 시체가 발굴됐고 다음날인 8월 4일 장례식이 거행됐다.장례식에는 충북 충주군 엄정면에서 온 김삼룡의 형 김복룡과 강원도 원산에서 온 이주하의 형 이춘하도 함께했다. 이춘하는 당시 북한에서 노동성 원산물자관리청장을 맡고 있었다. 서울지역 노동자들과 당원들, 북조선 정부 요인들이 참석한 장례식은 전쟁 중임에도 성대하게 치러졌다.유해는 남산의 남쪽 기슭에 안장됐다. 그들의 무덤도, 각각 일곱 발과 다섯 발의 탄환이 박혀 있던 두 소나무도 전쟁의 포화와 반공이데올로기의 광풍 속에서 흔적도 없이 사라져갔다.(최용탁 <남북이 봉인한 이름 이주하> 2013)경찰이 1949년 9월 21일 남로당 서울시당 아지트를 급습했다. 위원장 홍태식을 포함해 200여 명이 검거됐다. 이때 체포된 홍태식과 시당 부위원장 홍민표가 전향하는 바람에 당은 돌이키기 어려운 타격을 입었다. 전향 후 서울시경 경위로 특채된 그는 김삼룡의 심복이었다. 김삼룡이 잡히는 건 시간문제였다.1950년 3월 25일 밤이었다. 여러 날 동안 잠복해 온 경찰들이 아연 긴장했다. 허름한 한복 차림에 자전거를 끌고 지나가던 사람이 불쑥 그 집으로 들어갔기 때문이었다. 다름 아닌 김삼룡이었다. 경찰들은 신속하게 움직였다.경찰은 일제히 대문을 부수며 들이닥쳤다. 그러나 방 안에는 한 여인이 어린아이를 감싸고 앉아 있을 뿐이었다. 이옥숙과 막내였다. "김삼룡, 어디 있어?" "누구요? 여긴 그런 사람 없어요." 이옥숙의 말이 끝나기 무섭게 뒤뜰에서 쿵, 하고 무언가 무너지는 소리가 들려왔다. 재빨리 집 뒤로 나간 김삼룡이 봄비를 머금어 약해진 블록 담을 발로 차 무너뜨린 것이었다.동숭동 낙산까지 도망친 김삼룡은 다음날 경찰에 검거됐다. 북어장수라고 발뺌했지만 허사였다. 이주하와 정태식도 이어서 검거됐다. 1946년 10월경 박헌영을 비롯한 남로당 지도부가 대거 월북하면서 사실상 남로당은 조직력과 정치력이 급속히 위축됐다. 1949년 6월 24일에는 남로당과 북로당이 통합되면서 조선로동당으로 통합됐다. 사실상 북로당으로의 흡수통합이었다.그런 상황에서 김삼룡, 이주하, 정태식의 검거는 남로당의 파산을 선언한 것이나 마찬가지였다. 1950년 5월 17일 특별군사재판이 열렸다. 재판장의 소회를 묻는 질문에 이주하는 "내 자식 놈한테는 절대로 정치를 하지 말라고 전해 주시오"라고 말했다.김삼룡은 "나를 더 욕보이지 말고 어서 죽여 주시오." 세 혁명가의 재판은 단심제로 김삼룡에게 사형이, 이주하와 정태식에게 각각 20년 형이 선고됐다. 약 한 달 후 김삼룡과 이주하는 대한민국 국군에게 총살됐다. 그렇다면 사상과 이념을 떠나 김삼룡과 이주하의 죽음은 적법한 것이었는가?김삼룡과 이주하의 연행 과정에서 영장 발부를 포함한 절차상의 문제는 논외로 치더라도 그들의 재판에는 심각한 문제가 있다. 바로 민간인을 군사 법정에 세웠다는 점이다. 민간인을 군사재판에 세울 수 있는 유일한 경우는 계엄하에서만 가능한 것이다. 일부에서는 국방경비법 적용을 이야기하기도 한다.이에 대해 역사가 주철희 박사는 "대한민국 정부가 수립되면서 국방경비대는 해산되고 국군이 창설되었어요. 계엄이 발효되지 않은 상황에서 김삼룡과 이주하를 군사재판에 세운 것은 명백한 불법입니다"라고 주장한다.그렇다면 이승만 정부는 이들을 왜 군사 법정에 세웠을까? 군사재판은 단심제였기에 하루빨리 처형시키기 위한 것이었다.충북 충주 엄정면 용산리에서 출생한 김삼룡(1910년생)은 경주김씨의 후손이다. 원래는 여유있는 집안이었지만 김삼룡의 부친 김용서의 방탕한 생활로 가산이 탕진되었다. 집안이 몰락했지만 용산리 집터는 300평이나 되었다. 그러던 것이 김삼룡의 어머니 전운계가 국밥집을 하면서 자식들을 보통학교에 보낼 정도가 되었다.김삼룡은 만 12세가 되어 용산공립보통학교(엄정초등학교의 전신)에 입학했다. 그는 눈 오는 날이면 새벽같이 일어나 운동장의 눈을 혼자 다 쓸었다. 또한 매일 기상나팔을 불어 면소재지 사람들을 깨우는 역할을 자임하기도 했다.남들보다 5년 늦게 입학했지만 이토록 비범한 모습을 보인 것은 타고난 성실함과 더불어 이형제 선생의 탓이었다. 이형제 선생은 야외 수업을 한다며 김삼룡을 데리고 산에 오르는 등 외부 활동을 많이 하며 민족주의와 평등주의 정신을 심어주었다.이형제 선생의 영향을 받은 김삼룡은 등교하면서 또래 친구들을 모아놓고 이형제 선생으로부터 들은 이야기를 전달하면서 토론을 하기도 했다. 어린이 김삼룡의 비범함을 가장 단적으로 보여주는 일화가 있다.1920년대 초반 어느날 김삼룡은 마을의 백정 노인 집에 세배를 하러 갔다. 노인에게 꾸벅 절을 하려는 순간 노인이 당황하며 "도련님 왜 이러십니까"라며 삼룡의 팔을 잡았다. 어린이 삼룡은 "이 세상은 귀한 사람과 천한 사람이 따로 있는 것이 아닙니다. 어린이가 노인을 공경하는 것은 당연한 일입니다."라며 끝내 세배를 했다. 김삼룡의 둘째 형수 홍음전(김복룡의 아내)의 증언이다.보통학교를 졸업한 김삼룡은 이형제 선생을 따라 상경했다. 그는 고학생(苦學生)들의 자활단체인 칼토페를 조직하다가 1930년 11월 치안유지법 위반으로 검거됐다. 1931년 경성복심법원에서 징역 1년 2개월의 선고를 받아 첫 감옥살이를 한다.그런데 김삼룡은 서대문형무소에서 혁명가 이재유를 만났고 본격적인 노동운동과 민족해방운동 전선에 뛰어들게 된다. 만기출소한 그는 엄정면 고향으로 내려와 낮에는 형 김쌍룡을 도와 농사를 짓고 밤에는 마을 청년들을 모아 사회주의 학습을 진행했다. 당시 학습에 참가했던 우병훈이 작가 이재화에게 증언한 내용은 다음과 같다.김삼룡이 낙향해 엄정에 머물렀던 것은 4개월에 불과했지만 엄정면 농촌 청년들에게 미친 영향은 지대했다. 두터운 입술과 둥근 얼굴이 소탈한 농부처럼 보이는 김삼룡은 상대방을 한 번에 끌어들이는 독특한 능력을 지녔던 것이다.김삼룡의 탁월한 대중적 친화력은 인천에서 노동운동을 하면서 본격적으로 발휘되었다. 인천에서 하역 부두노동자로 일한 그는 하루에 노동조합 하나를 만든다는 신화(?)를 만들었다. 그의 말투는 노동자들에게 쉽게 다가갔으며 언변은 주위 사람들을 순식간에 사로 잡았던 것이다.1933년 2월 그는 이재유와 이관술 등을 만나 경성트로이카를 조직한다. 김삼룡은 인천, 이재유와 이현상은 경성에서, 이관술은 영등포와 학생조직을 맡아 트로이카 조직을 결성했으며 방식은 삼두마차(집단지도체제)로 전개했다. 적색노조운동으로 구속됐던 그가 출소 후 시골집에 내려가 있을 때였다.홍음전의 증언에 따르면 엿장수의 "호박엿 사려"라는 소리에 김삼룡이 엿장수 일행을 만났다고 한다. 엿장수 일행은 이관술, 이순금 남매였다. 이관술 남매가 경성콤그룹 재건을 위해 서울에서 충주 엄정면으로 김삼룡을 만나러 온 것이다. 1939년 1월이었다.김삼룡은 1945년 9월 11일 조선공산당이 재건되자 중앙당 조직국의 부책임자 겸 서울시당 위원장을 맡아 '조직의 명수'로서의 진가를 발휘하게 된다. 그는 1950년 검거되기까지 놀라운 위장술로 체포를 면한다. 소위 '일곱 개의 얼굴을 가진 사나이'라는 별명을 얻게 된 이유이다.그가 신념으로 받아들인 공산주의가 해방 후에 최선이었는가의 평가는 별도로 하고 대한민국은 '만인이 평등하고 노동자·농민이 주인되는 세상'을 꿈꿨던 혁명가 김삼룡을 품어 안지 못했다. 해방 후 좌우와 남북이 하나되는 단일 민족국가를 만들었다면 한반도 최대의 비극인 한국전쟁은 발발하지 않았을 것이다. 이승만 정부에 의한 김삼룡의 재판과 처형은 적법한 절차를 거치지 않은 불법적인 학살임에 틀림없다.