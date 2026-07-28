박관열 광주시장, 경안시장·도척면 이어 시민 속으로... 교통·생활민원 현장 해법 모색

큰사진보기 ▲광주시는 지난 27일 초월읍 행정복지센터에서 '제3회 직통시장실'을 열고 주민들과 교통, 생활환경, 도시기반시설 등 지역 현안에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"이웃과 정이 남아있는 우리 동네가 소멸될까 걱정입니다. 해법을 찾아주세요."

"물류단지 때문에 밤에 잠을 잘 수가 없습니다."

"일몰 후에는 가로등을 점검해서 자전거길을 안전하게 이용할 수 있게 해주세요."

큰사진보기 ▲광주시는 지난 27일 초월읍 행정복지센터에서 '제3회 직통시장실'을 열고 주민들과 교통, 생활환경, 도시기반시설 등 지역 현안에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광주시는 지난 27일 초월읍 행정복지센터에서 '제3회 직통시장실'을 열고 주민들과 교통, 생활환경, 도시기반시설 등 지역 현안에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

박관열 광주시장이 시민을 직접 찾아가는 '직통시장실'을 이어가며 지역 곳곳의 생활민원을 청취했다.광주시는 지난 27일 초월읍 행정복지센터에서 '제3회 직통시장실'을 열고 주민들과 교통, 생활환경, 도시기반시설 등 지역 현안에 대해 의견을 나눴다.'직통시장실'은 시민과 행정이 현장에서 직접 소통하는 민원 해결 창구다. 지난 15일 경안시장에서 열린 제1회 직통시장실에서는 전통시장 활성화와 시설 개선 방안이 논의됐고, 지난 20일 도척면 행정복지센터에서 열린 제2회 직통시장실에서는 지역 생활민원이 다뤄졌다. 이번 초월읍 직통시장실은 세 번째 현장 소통 자리다.이날에는 박 시장과 관계 공무원, 주민들이 참석해 주민들의 건의사항을 직접 듣고 담당 부서가 현장에서 답변하거나 향후 검토 방향을 설명하는 방식으로 진행됐다.주민들의 가장 큰 관심은 교통 문제였다. 주민들은 버스 운행 시간을 확대하고 이마트와 시내를 연결하는 노선을 마련해 달라고 요청했다. 한 주민은 "교통 불편 때문에 입주민들이 다른 지역으로 이주하는 사례까지 생기고 있다"며 "청년과 어르신 모두 대중교통 이용이 불편한 만큼 개선이 절실하다"고 호소했다.보행환경 개선 요구도 이어졌다. 주민들은 우기 때 이용이 어려운 징검다리를 대신할 간이교 설치와 육교 건설 추진 현황을 문의했다. 또 자전거 이용자의 안전을 위해 일몰 이후 가로등 점검을 강화하고 아파트 앞 보행로를 정비해 달라고 건의했다.생활환경과 정주여건 개선을 요구하는 목소리도 잇따랐다. 물류단지에서 발생하는 소음으로 수면에 어려움을 겪고 있다는 민원과 함께 불법 폐기물 처리, 도시가스 미공급 지역에 대한 대책 마련을 요청하는 의견이 제시됐다. 한 주민은 "이웃 간 정이 남아 있는 마을인데 도시가스 등 기반시설 부족으로 지역이 점차 소멸될까 걱정된다"고 말했다.이 밖에도 인근 지자체에서 시행 중인 65세 이상 무료 예방접종 지원사업을 광주시에서도 확대해 달라는 건의가 나왔다.박 시장은 주민들의 의견을 들은 뒤 관계 공무원들과 함께 처리 가능 여부와 추진 방향을 논의하며 "현장에서 제기된 민원은 부서별로 면밀히 검토해 시민들이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.광주시는 이번 직통시장실에서 접수된 건의사항을 부서별로 검토한 뒤 추진 가능 여부를 주민들에게 안내하고, 반영 가능한 사항은 순차적으로 시정에 반영할 계획이다.