조계원 "정청래, 서울시장 패배를 합당 탓으로 돌려... 책임 인정하라"

큰사진보기 ▲조계원 민주당 의원이 28일 자신의 사회관계망에 '정청래 전 대표님, 합당 핑계 좀 그만 대십시오'라는 제목의 글을 통해 "무리하게 합당을 강행했다면 청년 세대의 반발이 더욱 커져 심각한 지방선거 패배로 이어졌을 것"이라고 주장했다. ⓒ 조계원 의원 사회관계망 갈무리 관련사진보기

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조계원 더불어민주당 의원(여수시 을)이 서울시장 선거 패배의 원인으로 '조국혁신당과의 합당 무산'을 언급한 정청래 전 대표를 향해 "구차한 변명을 그만두고 선거 패배의 책임을 인정하라"며 비판했다.조 의원은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 <뉴시스>의 <정청래 "조국혁신당과 합당했다면 서울시장 이겼을 것">이라는 제목의 보도를 링크하며 이같이 밝혔다.앞서 정 전 대표는 전날(27일) 충북 청주에서 열린 당원 토크콘서트에서 "조국혁신당과의 합당을 추진하려 했으나 내부 반대로 하지 못했다"며 "그때 합당했다면 서울시장 선거도 이겼을 것"이라고 주장한 바 있다.이에 대해 조 의원은 '정청래 전 대표님, 합당 핑계 좀 그만 대십시오'라는 제목의 글을 통해 당시 합당 논의 과정을 정면으로 지적했다. 조 의원은 "무리하게 합당을 강행했다면 청년 세대의 반발이 더욱 커져 심각한 지방선거 패배로 이어졌을 것"이라며 "선거에서 실패했으면 책임부터 지는 것이 순서"라고 날을 세웠다.조 의원은 합당 논의가 무산된 책임 역시 정 전 대표 본인에게 있다고 주장했다. 그는 "조국혁신당과의 합당 선언 전 최고위원들과 제대로 상의했느냐, 당원들에게 물어보기나 했느냐"며 "일방적인 합당 선언으로 모든 절차와 프로세스를 엉망으로 만들어 놓고, 이제 와서 합당이 안 돼 졌다고 하는 것은 납득하기 어렵다"고 비판했다.이어 "평소 당원주권을 외치더니 정작 중요한 순간에는 당원이 안중에도 없었다"며 "필요할 때만 '1인 1표 당원주권'을 외친 것 아니냐"고 꼬집었다.조 의원은 또 "당원 3만 6천여 명, 지지율 2% 수준의 조국혁신당과의 합당을 우리가 먼저 보챌 이유가 없다"면서 "우리의 패를 먼저 드러내고 협상을 전개하는 협상 방식도 문제였다"고 지적했다.그는 "지면 남 탓, 안 되면 상황 탓을 하면서 또다시 당대표를 하겠다는 것은 책임 있는 정치가 아니다"라며 정 전 대표를 향해 "선거 패배의 책임을 인정하고 당대표로서의 자격을 스스로 되돌아보라"고 촉구했다.