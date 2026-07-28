"제2중앙경찰학교 유치 위해 충남 후보 '아산' 단일화해야"

큰사진보기 ▲복기왕 국회의원이 ‘제2중앙경찰학교’ 유치를 위해 충남 내부의 소모적인 경쟁을 즉각 중단하고 후보지를 ‘아산’으로 단일화할 것을 촉구했다. ⓒ 복기왕의원 관련사진보기

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복기왕 더불어민주당 의원(충남 아산시갑·국회 국토교통위원회 간사)이 '제2중앙경찰학교' 유치를 위해 충남 내부의 소모적인 경쟁을 즉각 중단하고 후보지를 '아산'으로 단일화할 것을 촉구했다.복 의원은 27일 열린 '충남도지사 및 지역 국회의원 초청 정책설명회'에서 전북 남원시와의 최종 유치전 상황을 언급하며, 충남이 내부 분열을 지속할 경우 유치 실패라는 결과로 이어질 수 있다고 경고했다.경찰청의 제2중앙경찰학교 부지 공모는 2024년 7월 전국 47개 지자체가 신청하며 시작됐으며, 같은 해 9월 1차 심사를 통해 충남 아산시와 예산군, 전북 남원시 등 3곳으로 최종 후보지가 압축된 상태다.이에 대해 복 의원은 "전국 47개 지자체 중 충남 2곳, 전북 1곳이 1차 관문을 통과했다"며 "충남이 단일화를 이루지 못하고 역량을 분산시킨 채 남원과 맞선다면, 전북의 단일 대오에 밀려 필패할 수밖에 없다"고 주장했다.균형발전 논리를 내세우며 단일화에 이견을 보이는 일각의 주장에 대해서도 "단순한 균형발전 명분만으로는 단일 대오로 뭉친 남원과의 객관적 경쟁에서 확실한 우위를 점하기 어렵다"고 지적했다.복기왕 의원은 "제2중앙경찰학교가 충남으로 오기를 간절히 바라기 때문에 더욱 준비된 대표선수인 '아산'이어야 한다"며 "아산은 이미 경찰대학, 경찰인재개발원, 경찰수사연수원이 집적되어 있고 국립경찰병원 아산분원까지 추진 중인 유일무이한 지역"이라고 설명했다.이어 "충남이 모든 역량을 아산으로 집결해야만 남원을 꺾고 제2중앙경찰학교를 가져올 수 있다"며 충남도의 결단과 220만 도민의 단합을 거듭 당부했다.