암 없어지는 것도 아닌데... 감정 알아차리고 깨달았다

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올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

큰사진보기 ▲요동치는 마음을 바라보며 천천히 숨을 고르는 모습. ⓒ 황의정 관련사진보기

"맛이 왜 이래? 사장님이 바뀌었나?"

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"○○○님."

"세 시간 정도 기다리셔야 합니다."

"세 시간이나요?"

"감정을 없애려 하지 말고, 그냥 알아차려 보세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

얼마 전 평생학습관에서 진행하는 마음챙김 강의를 들었다. 한의사 선생님이 일주일 동안 감정을 없애려 하지 말고 그저 알아차려 보라는 숙제를 내주었다. 처음에는 반신반의했다. 감정을 알아차린다고 암이 없어지는 것도 아닌데 뭐가 달라질까 싶었다.진료가 있는 날, 이른 점심에 혼자 단골 순두부찌개 집에 갔다. 항암을 하고 나면 속이 더부룩했는데, 이상하게 그 집 순두부찌개를 먹으면 항암으로 뒤집힌 속이 조금 편안해지는 것 같아 자주 찾던 곳이었다.평소처럼 순두부찌개를 주문했다. 몽글몽글한 하얀 순두부가 보글보글 끓으며 나왔다. 입맛을 다시고 첫 숟갈을 떠먹었다. 그런데 순간 이상했다. 아무 맛도 나지 않았다. 다시 한 숟갈 떠 입에 넣었지만 이번에도 맛이 느껴지지 않았다. 소금을 한 꼬집 뿌렸다. 이번에는 국물만 떠먹었다. 그래도 아무 맛이 없었다.목소리가 나도 모르게 커졌다. 옆 테이블 손님이 흘끗 이쪽을 봤다. 순간 부끄러워져 목소리를 낮췄지만, 속에서는 여전히 열이 올라왔다. 숟가락을 소리 나게 내려놓았다. 평소 같으면 국물까지 남김없이 비웠을 텐데, 자리에서 일어나 계산대로 향했다. 카드를 내미는 손에 괜히 힘이 들어갔다. 계산을 마치고 서둘러 병원으로 향했는데 이상하게 순두부 맛처럼 마음도 개운하지 않았다.진료는 오후 두 시였지만 혈액검사가 있어 두 시간 일찍 병원에 도착했다. 피를 뽑고 진료실 앞 의자에 앉았다. 얼마나 지났을까. 시계를 보니 진료 예정 시간이 훌쩍 지나 있었다. 그런데도 이름은 불리지 않았다. 목덜미가 뜨거워졌다. 괜히 간호사 쪽으로 시선이 갔다. 혹시 내 번호를 놓친 건 아닐까 싶어 대기표를 다시 확인했다. 그때였다.이름이 불리자 나는 용수철처럼 자리에서 튀어 올랐다. 진료를 마치고 처방전을 받아 항암병동으로 올라갔다. 그곳에서도 대기표를 뽑자 간호사가 말했다.나도 모르게 목소리가 커졌다. 자리에 앉아 전광판을 올려다봤다. 내 번호는 한참 아래에 있었다. 휴대폰 시계를 봤다. 3시 12분. 다시 전광판을 봤다. 그대로였다. 3시 28분. 3시 41분. 4시 02분. 시간은 가는데 번호는 움직이지 않았다. 가발 안쪽은 땀으로 축축했고 관자놀이가 욱신거렸다.옆자리 할머니도 "아휴, 오늘 못 내려가겄다. 끝나고 딸네 집 가야 쓰겄네"라며 한숨 쉬었다. 나도 모르게 한숨이 따라 나왔다. 그런데 이상하게 마음 한구석이 놓였다. 나만 이렇게 붙잡혀 있는 게 아니구나 하는 안도감이 스며들었다. 그런데도 짜증은 가라앉지 않았다.왜 이렇게 기다려야 하지. 왜 이렇게 사람이 많지. 왜 하필 오늘이지. 아니, 왜 또 나야. 재발도 억울한데.마음은 천하를 뒤집을 기세였다. 하지만 병원에서는 번호표를 쥔 채 앉아 있는 것 말고는 할 수 있는 일이 없었다. 휴대폰을 쥔 손에 자꾸 힘이 들어갔다. 그제야 내가 다리를 떨고 있다는 것을 알아차렸다.집으로 돌아오니 기진맥진했다. 고등어를 에어프라이어에 돌려 저녁을 준비했다. 좋아하는 고등어를 한 입 먹었는데 수저가 멈췄다. 저녁도 순두부찌개처럼 아무 맛이 느껴지지 않았다. 분명 씹고 삼키는데, 혀에는 아무것도 닿지 않았다.수저를 내려놓고 한동안 식탁에 앉아 있었다. 순두부집 사장님 탓을 했다는 생각에 머쓱한 웃음이 났다. 그 순간 병원 대기실에서 다리를 떨고 있던 내 모습이 떠올랐다. 속에서는 여전히 무언가가 가라앉지 않고 있었다.그때 문득 평생학습관에서 들었던 한의사 선생님의 말씀이 떠올랐다.그제야 식탁 의자에 등을 기대고 가만히 눈을 감았다. 천천히 숨을 들이쉬고 내쉬었다. 굳어 있던 어깨에서 힘이 조금씩 빠졌다. 숨을 내쉴 때마다 마음속에 엉켜 있던 기운이 함께 풀려나가는 모습을 떠올렸다.암은 나에게 손오공을 다스리기 위한 '조이는 고리'인 금고아 같은 존재인지도 모른다. 마음이 망나니처럼 날뛸 때마다 잠시 멈춰 서라고 머리를 조여오는 띠. 눈을 감고 다시 한번 깊고 천천히 숨을 내쉬었다.