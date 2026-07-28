여수시, 민선9기 시정 밑그림 담은 백서 공개

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 여수시가 민선9기 위기극복 시민주권 기획위원회의 활동 성과와 시정 방향을 종합적으로 담은 ‘민선9기 위기극복 시민주권 기획위원회 백서’를 시 누리집에 공개했다. ⓒ 여수시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 여수시가 민선9기 위기극복 시민주권 기획위원회의 활동 성과와 시정 방향을 종합적으로 담은 '민선9기 위기극복 시민주권 기획위원회 백서'를 시 누리집에 공개했다.28일 여수시에 따르면 이번 백서는 기획위원회의 운영 과정을 비롯해 민선9기 시정 비전, 공약사항, 정책 제안 등을 체계적으로 정리한 기록물로, 향후 여수시정 운영의 핵심 기초자료로 활용된다.백서는 '시민 속으로, 세계 속으로, 다시 뛰는 여수'라는 시정 비전을 중심으로 77개 공약과 45개 정책 제안을 담아 민선9기 주요 정책의 밑그림을 제시했다.시민 누구나 제약 없이 열람할 수 있도록 시 누리집 '공지사항' 게시판에 백서를 공개했다. 이를 통해 시민의 정책 접근성을 높이고 행정의 투명성과 개방성을 다질 방침이다.서영학 여수시장은 "짧은 기간 동안 지혜를 모아 민선9기 시정의 든든한 기틀을 마련해 준 위원들과 성원을 보내주신 시민들께 감사드린다"며 "백서에 담긴 제언과 과제를 시정 나침반으로 삼아 시민이 체감하는 변화와 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.한편, 여수시는 백서에 수록된 공약과 정책 제안을 바탕으로 민선9기 공약사업 실천계획을 더욱 구체화하고 주요 정책 추진에 박차를 가할 계획이다.