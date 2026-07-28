전재수 부산시정 성공하려면? 전문가들 답변은

큰사진보기 ▲지난 20일 부산시청에서 전재수 부산시장이 칼레드 알아나니 유네스코 사무총장을 만나 대화를 하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지속가능공동체포럼·부산YMCA·부산YWCA·부산공감연대 등이 28일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 '민선 9기 부산시정 전문가 설문조사' 결과를 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전재수 부산시장의 민선 9기 시정과 관련해 대학교수와 시민운동 활동가, 정책기관 연구원, 언론인, 보건·복지·교육 분야 전문가들은 성과를 기대하면서도 단시간 변화 가능성에 대해선 의문점을 표시했다. 이들은 전 시장이 '해양수도 부산' 추진 등에 주력하면서도 다양한 전략을 구사해야 한다고 제안했다.지속가능공동체포럼·부산YMCA·부산YWCA·부산공감연대 등 4개 단체는 이달 6일부터 11일까지 엿새간 110명을 대상으로 진행한 심층 설문조사 결과를 28일 발표했다. 정당 소속 인사 등 정치인은 배제했고, 참여자들이 직접 각 문항에 답하는 방식으로 설문을 받았다.'중요도-만족도 분석(IPA:Important-Performance Analysis)'으로 결과를 집계했는데, 남녀 비율은 각각 51.8%, 48.2%였다. 직업별로는 언론·복지·보건의료 직능 분야가 61.8%, 시민단체 21.8%, 교수 14.5%, 연구원 1.8% 순이었다.결과를 보면, 우선 6.3 지방선거 평가 항목에서 응답자들은 현 이재명 정부의 부산 지원 기대감, 전임 국민의힘 소속 박형준 시정에 대한 변화의 요구가 역대 두 번째 더불어민주당 시장 당선을 만들어 냈다고 평가했다.그러나 출범 전부터 인수위를 가동하며 과제를 도출한 전 시장을 놓고는 의견이 엇갈렸다. 시정 운영과 경제, 일자리, 해양수도, 지역균형, 거버넌스(협치) 등의 다수 영역에서 긍정적 전망은 4점 중후반~5점 초반을 기록했다. 평균 4.66점(7점 만점, 척도 4.0)이다. 이들 단체는 "전반적으로 긍정적이지만, 신중함도 묻어난다"라며 "이는 성과 예상에도 단기간 획기적 변화까지는 기대하지 않는다는 의미"라고 해석을 곁들였다.대표적으로 이재명 정부와 협력 강화와 국비 확보 등은 각각 5.31점, 5.16점이었지만, 여야 협치 시정과 부산경제 회복은 각각 3.95점, 4.44점에 그쳤다. 전 시장이 강조하는 해양수도 도약이나 해양산업 경쟁력 향상은 5점대인데 반해 동서 격차 해소, 시민의 삶의 실 향상 등은 4점대 중반을 넘지 못했다.전 시장의 공약 자체에는 대체로 공감대를 보였다. 정책홍보물과 선관위 등록 매니페스토 공약을 기초로 질문을 던져보니, 중요성 측면에선 '평균 5.16점' 답이 되돌아왔다. 성과 전망은 4.92점으로 둘 사이의 사이 격차는 0.24점이었다.가장 비중이 높았던 건 해양수도 건설이다. 해수부 이후 진행 중인 해운기업 본사 이전이나 집적화 노력에 대해선 중요도(5.54점)와 성과 전망(5.37)이 거의 비슷했다. 민생 100일 비상조처(0.07)와 가덕도신공항(0.08)도 서로 거의 일치했다. 그러나 서부산 산업벨트 등 AI도시(0.33), 청년(0.34), 일자리(0.34) 정책은 상대적으로 차이가 있었다.이날 부산시의회 브리핑룸을 찾아 이 같은 결과를 발표한 초의수 신라대 사회복지학과 명예교수와 김정환 부산YMCA 사무총장, 황재문 부산YMCA 시민중계실장 등은 "지금 부산은 도시의 존립을 걱정해야 할 정도로 중대한 전환점"이라며 "다만 해양 분야만으로는 부산의 미래를 책임질 수 없다"라고 지적했다.이들은 "동시에 AI와 첨단산업, 금융, 문화콘텐츠, 대학혁신, 시민참여 등 다양한 성장동력을 키우는 노력이 필요하다"라며 종합적 혁신 전략을 당부했다. 동시에 지속적인 감시 노력도 강조했다. 황재문 실장은 "이번달 출범한 짧은 시정에 대한 평가는 아니다. 앞으로 방향을 짚는 차원이고, 공약과 제안들이 지켜지는지 계속 살펴볼 계획"이라고 말했다.