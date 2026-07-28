병원에서 열린 244번의 음악회 "음악은 사람을 치유하는 힘이 있습니다"

큰사진보기 ▲제244회 쉬즈메디병원 음악회7월 23일 오후 제244회 쉬즈메디병원 음악회를 마친 뒤 이기호 쉬즈메디병원장(왼쪽)과 피아니스트 한민지(가운데), 최형분 사모가 기념촬영을 하고 있다. 한민지는 이기호 병원장이 오랫동안 후원해 온 연주자로, 이번 공연은 독일 유학을 마치고 귀국한 뒤 가진 의미 있는 무대가 됐다. ⓒ 정은아 관련사진보기

"병원을 찾는 분들은 대부분 몸과 마음이 지쳐 있습니다. 특히 산모와 가족들은 새로운 생명을 기다리는 기쁨과 함께 긴장감도 크죠. 의학적 치료도 중요하지만 마음을 편안하게 만드는 시간이 필요하다고 생각했습니다."

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"처음에는 이렇게 오래 이어질 줄은 몰랐습니다. 그런데 공연을 기다리는 시민들이 생겼고, 연주자들이 감사 인사를 전할 때마다 계속해야겠다는 생각이 들었습니다."

"큰 공연을 한 번 여는 것보다 매달 같은 시간, 같은 장소에서 시민들을 만나는 일이 더 중요했습니다. 결국 신뢰는 꾸준함에서 만들어진다고 생각합니다."

"문화는 상황에 따라 중단되어서는 안 된다고 생각했습니다. 후원에 의존하면 여러 여건 때문에 지속하기 어려울 수도 있습니다. 그래서 제가 책임지고 운영하는 것이 맞다고 판단했습니다."

"음악가에게 가장 필요한 것은 무대입니다. 아무리 실력이 뛰어나도 관객을 만날 기회가 없으면 성장하기 어렵습니다."

큰사진보기 ▲쉬즈메디병원 제100회 특집 음악회2012년 5월 18일 쉬즈메디병원 제100회 특집 음악회에서 수원시립교향악단이 무대에 올라 품격 있는 연주를 선보이고 있다. 이날 공연은 병원 음악회 100회를 기념하는 특별 무대로 마련돼 시민과 환자, 가족들에게 깊은 감동을 전했다. ⓒ 쉬즈메디병원 관련사진보기

"후원은 한 번의 지원이 아닙니다. 긴 시간을 함께 걸어가는 과정이라고 생각합니다."

"의료기관도 지역사회의 구성원입니다. 병원 로비가 음악회장이 되고 시민들이 자연스럽게 찾아오는 공간이 된다면 그것 역시 지역사회에 기여하는 방법이라고 생각합니다."

"음악은 사람을 치유하는 힘이 있습니다. 저는 그 힘을 24년 동안 수없이 확인했습니다."

"244회는 끝이 아니라 또 하나의 시작입니다. 앞으로도 병원을 찾는 분들과 시민들에게 좋은 음악을 들려드리고, 젊은 음악가들에게는 계속 무대를 열어주고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

병원 로비에서 피아노 선율이 흐른다. 공연장을 따로 찾지 않아도 시민들은 병원을 오가며 자연스럽게 음악을 만난다. 객석에는 진료를 마친 산모와 보호자, 아이의 손을 잡은 가족, 인근 주민들이 함께 앉아 있다. 병원이라는 공간에서는 조금 낯선 풍경이다. 그러나 수원 쉬즈메디병원에서는 24년째 이어지고 있는 일상이다.2002년 시작한 쉬즈메디병원 음악회는 올해 244회를 맞았다. 코로나19로 공연이 어려웠던 시기를 제외하면 한 달에 한 번도 쉬지 않았다. 더욱 놀라운 사실은 이 모든 공연이 외부 후원 없이 병원이 직접 기획하고 운영해 왔다는 점이다. 그 중심에는 이기호 쉬즈메디병원장이 있다. 그는 병원을 단순히 질병을 치료하는 공간으로만 보지 않았다. 몸뿐 아니라 마음까지 쉬어갈 수 있는 공간이어야 한다는 믿음이 24년이라는 시간을 만들었다. 지난 23일 음악회 현장 인터뷰와 추가 서면 인터뷰를 통해 이기호 원장과 대화를 나눴다.그의 말처럼 음악회는 공연을 위한 공연이 아니었다. 의료와 문화가 함께하는 치유의 공간을 만들기 위한 실천이었다. 24년 동안 음악회를 이어오는 일은 결코 쉬운 일이 아니다. 공연을 준비하고 연주자를 섭외하고 운영하는 모든 과정은 병원이 직접 감당했다고 한다. 하지만 그는 한 번도 중단을 고민하지 않았다고 했다.그는 무엇보다 '꾸준함'을 가장 큰 가치로 꼽았다.24년 동안 음악회를 이어오면서도 외부 후원을 받지 않은 이유를 묻자 그의 답은 단순했다.그에게 음악회는 행사나 이벤트가 아니었다. 병원이 지역 사회에 약속한 문화적 책임이었다. 쉬즈메디병원 음악회에는 수원시립교향악단을 비롯해 바이올리니스트 유진박, 해금 연주자 강은일 등 국내 정상급 음악가들이 무대에 올랐다. 하지만 이 병원장이 더 자주 이야기하는 사람들은 이름이 널리 알려지지 않은 젊은 연주자들이다.이번 244회 음악회 역시 그런 의미를 담고 있었다. 독일 유학을 마치고 귀국한 피아니스트 한민지가 쉬즈메디병원 무대에 다시 섰다. 그는 오랫동안 이 병원이 후원하며 성장 과정을 함께 지켜본 연주자다.이 병원장이 꿈꾸는 병원은 진료만 하는 공간이 아니다.그는 공연이 끝난 뒤 "위로를 받았다", "마음이 편안해졌다"는 시민들의 말을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다고 했다. 젊은 음악가가 더 큰 무대로 성장했다는 소식을 접할 때도 마찬가지다.그는 앞으로도 음악회를 계속 이어갈 생각이다.24년 동안 이어진 244번의 음악회. 숫자만 놓고 보면 하나의 기록이다. 그러나 그 기록 안에는 공연 횟수보다 더 큰 가치가 담겨 있다. 의료인이 지역 문화 예술을 지켜온 시간, 젊은 음악가들에게 내어준 무대, 그리고 병원을 찾은 수많은 사람들에게 건넨 위로의 시간이다. 누군가는 병원을 치료의 공간이라고 말한다. 이기호 병원장은 그 공간에 음악을 더했다. 그리고 24년 동안, 그 음악은 사람들의 마음을 치료해 왔다.