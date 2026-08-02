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사회

대전충청

26.08.02 11:54최종 업데이트 26.08.02 11:54

배달음식에서 벗어나고픈 당신에게 쓰는 편지

'집밥'이 즐거운 박옥자씨가 제철 식재료 찾는 박민아씨에게... 당신의 밥상은 어떤 모습인가요

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충북 옥천에서 제철 과일과 채소를 길러내고, 제철 음식을 건강하게 즐기는 지역민들의 이야기를 소개합니다.

박옥자씨 텃밭에서 감자를 수확하고 있다.
박옥자씨 텃밭에서 감자를 수확하고 있다. ⓒ 월간 옥이네

장을 보러 나서면 채소, 과일 할 것 없이 다양한 먹거리가 눈에 띄는 요즘. 풍요로움 속에서 취향
껏 골라 담은 여름철 식재료로 밥상 풍경도 다양해진다. 같은 식재료라도 반찬으로 국으로, 요리
법을 달리하여 느낄 수 있는 즐거움도 있다.

하지만 배달 음식 소비가 늘어나면서 이와는 다른 밥상을 마주하는 일이 늘어나고 있다. 주문 버튼 하나로 집 앞까지 배송되는 음식이 밥상을 차지하면서 이전의 풍경을 찾아보기 어려워진 것. 편리함이 일상을 채워갈수록 계절과 취향은 물론 시간을 들여 요리하고 먹는 즐거움마저 희미해지고 있다.

이러한 변화는 하루 세 끼를 직접 차려 온 박옥자(62)씨와 지난해까지 배달 음식에 의존했던 박
민아(33)씨의 밥상에서 뚜렷하게 드러난다. 그러나 최근 박민아씨의 밥상에도 변화가 찾아왔다.
건강 이상으로 하루 한 끼는 직접 차려 먹자고 다짐하면서 이전과 다른 밥상 풍경을 맞이하는 중
이다. '오늘은 그냥 사 먹을까' 고민되는 날도 있지만 부지런히 몸을 움직여 자신의 취향을 담은 밥
상을 꾸준히 차리고 있다.

풋호박, 가지, 오이, 감자... 자신의 텃밭에서 키워낸 제철 식재료로 밥상을 채우는 박옥자씨가
달고 짠 배달 음식에서 벗어나 직접 차려 먹는 재미를 느끼기 시작한 박민아씨에게 전하고 싶은
제철밥상이 있다는데... 서로 다른 밥상 속에서 무엇을 주고받을지 이야기 들어보자.

"손맛이 있는 밥상이 이야기를 불러요" - 이원면 장화리 박옥자씨

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오전 11시 30분, 이원면 장화리 마을회관에서 천기분(91)·이권자(90)씨가 점심을 먹고 있다. 식
사를 지원하는 경로당도우미사업으로 한 달에 열 번은 주민들이 회관에 모여 점심을 함께한다. 오
늘의 반찬은 머위들깨볶음, 마늘쫑장아찌, 풋호박된장볶음. 제철 식재료로 차려진 밥상이 입맛에
맞는지 이권자씨가 순식간에 밥 한 공기를 뚝딱한다.

"밥을 잘 먹어야 등이 안 굽어. 일이 바쁘다고 대충 먹거나 끼니를 거르면 몸에 힘이 쫙 빠지지. 걷
는 모습만 봐도 '아이고, 저 사람 밥을 안 먹었구나'를 알 수 있어. 무슨 일이든 밥 한 공기면 못 할
일이 없다지. 든든하게 먹는 게 중요해."

천기분씨가 밥 한 공기를 금세 비우더니 두 번째 밥을 푼다. 풋호박의 달큰함과 된장의 짭짤하고
구수한 맛을 더한 풋호박된장볶음에 밥을 슥슥 비벼 크게 한입 넣는다.

"요즘 음식들은 달고 짜기만 하고 재료의 맛을 느끼기 어려워. 바깥에서 먹는 밥이랑 비교할 수 없
을 정도로 집밥이 맛있지. 특히 요즘같이 먹거리가 많이 나오는 시기에는 밥 먹을 맛이 나."

평소 텃밭에서 키운 작물로 만든 반찬으로 끼니를 해결한다는 천기분씨의 말에 궁금해져 찾아간
집. 그곳에 이르니, 천기분씨의 며느리인 박옥자씨가 감자 수확에 한창이다. 120여 평 텃밭 한자
리를 가득 채운 감자가 호미질 한 번에 우수수 뭉치로 딸려 나온다.

"오후부터 비가 내린다고 해서 서둘러 감자를 캐고 있어요. 비 맞으면 잘 썩으니까 그 전에 캐려고
요. 그런데 계속 가물어서 그런지 감자알이 작네요."

박옥자씨 텃밭에서 자라는 작물
박옥자씨 텃밭에서 자라는 작물 ⓒ 월간 옥이네

천기분·이권자씨의 점심 식탁
천기분·이권자씨의 점심 식탁 ⓒ 월간 옥이네

그가 지나온 자리에는 알알이 쌓인 감자가 길을 이루고 그 주변으로 수확을 기다리는 가지, 호박,
상추, 고추 등 다양한 작물이 자라고 있다. 비가 오기 전 수확을 마쳐야 한다는 그의 손이 바쁜 이유가 하나 더 있다. 딸과 손녀가 함께 주말을 보낼 예정이기 때문. 오랜만에 만나는 가족에게 맛있
는 밥을 만들어 주고 싶은 마음이 큰 만큼 손이 쉴 새 없이 움직인다.

"텃밭에서 자란 작물을 대전에 사는 딸네 집에 보내요. 세 살 된 손녀가 고기보다 채소를 좋아해서
보낸 식재료를 잘 먹는다고 하니 마음이 좋아요. 오랜만에 옥천에 온다고 하니 오늘 수확한 것들
로 반찬을 만들 거예요."

외식을 생각하기도 했지만 건강한 한 상을 차려주고 싶은 마음에 집에서 먹기로 결정했다는 그.
다행히 딸과 손녀가 좋아하는 식재료가 텃밭에서 자라 고민을 덜 수 있었다고.

"손녀는 가리는 것 없이 채소면 다 좋아하고 저랑 딸은 호박잎을 가장 좋아해요. 찐 호박잎에 장을
듬뿍 넣어 각종 채소와 같이 밥을 싸 먹으면 다른 건 필요 없어요. 호박잎은 6월이 가장 연하고 맛
있어요. 8월을 넘어가면 억세져서 지금 먹어야 해요. 호박은 볶아도 먹고 끓여도 먹고, 전으로 부
쳐 먹을 수 있어요. 또 국수의 고명으로, 비빔밥의 재료로 다양하게 맛볼 수도 있고요. 손이 많이
가는 만큼 여름하면 가장 먼저 생각나는 게 호박이에요."

박옥자씨는 화려하지 않아도 좋아하는 음식을 함께 먹는 게 식사라고 말한다. 어머니가 만들어주
던 반찬을 자신이 직접 만들고 그렇게 자녀와 손녀에게 전해지는 손맛이 밥상을 풍성하게 만든다
고 믿는다.

"좋아하는 걸 같이 먹으면 아는 맛을 나눌 수 있고 '벌써 이 계절이네' 하면서 이야기할 거리도 생
겨요. 피자나 치킨은 외식 기분을 낼 수 있어도 같이 이야기할 수 있는 밥상은 못 되는 것 같아요.
내 손으로 직접 차려 먹는 일이 쉽진 않아요.

그런데 하나의 요리를 완성하면 나의 취향과 계절을 알 수 있고 해냈다는 뿌듯함에 다른 요리, 식재료에도 관심이 생겨요. 그 관심이 커지면 누군가와 나누고픈 마음으로 이어지기도 하고요. 꼭 가족이 아니어도 이웃과, 친구와 밥상을 나눌 수 있어요. 일주일에 한 번, 주중과 주말에 한 번, 매일 저녁 한 끼, 조금씩 늘리다 보면 나만의 밥상이 차려질 거예요. 제 자녀들을 비롯해 청년 세대가 다양한 제철의 맛을 누릴 수 있었으면 좋겠어요."

"'오늘 저녁은 뭐 먹지' 고민은 '나를 위한 일'이에요" - 옥천읍 삼양리 박민아씨

박민아씨가 직접 만든 저녁 밥상
박민아씨가 직접 만든 저녁 밥상 ⓒ 월간 옥이네

박민아씨는 고향인 대전 외 세종, 충남 홍성, 충북 청주를 거쳐 2년 전부터 옥천에서 생활하고 있
다. 옥천군마을공동체지원센터 사회적경제팀 소속으로 마을 공동체와 사회적협동조합의 상담,
역량강화, 현장 지원 등의 일을 한다. 입사 후 첫 6개월은 대전에서 출퇴근했지만 일을 하면서 지
역을 더 깊이 알고 싶어 현재는 옥천읍 삼양리에 거주 중이다. 옥천에서 살기 시작하고 1년 7개월
간 그의 식사를 책임진 것은 배달 음식이었다.

"옥천 오기 전부터 기다릴 필요 없이 바로 먹을 수 있는 배달 음식을 자주 먹었어요. 지금 살고 있
는 집이 원룸이라 주방이 좁기도 하고 퇴근 후 지친 몸으로 한 끼를 해 먹는다는 게 쉽지 않아 더
배달 음식을 시키게 되더라고요."

매일 저녁, 주말에는 하루에 두 끼를 배달 음식으로 해결할 정도로 배달 음식에 의존했다. 배달 음
식을 찾을수록 식비 부담도 커졌다. 매달 배달 음식 비용으로 적게는 30만 원, 많게는 50만 원을
지출했다. 그러던 그가 주방에서 시간을 보내기 시작한 것은 4달 전. 건강 이상이 생겨 하루 한 끼
는 건강식으로 먹자고 다짐한 것이 지금까지 이어지고 있다.

"항상 몸이 붓고 속이 더부룩했어요. 몸 상태가 점점 안 좋아지면서 식습관을 바꿔야겠다고 생각
했어요. 2월부터 저녁은 직접 만들어 먹고 있어요. 자주 해 먹는 건 야채찜이에요. 양배추, 가지, 호박, 팽이버섯, 숙주를 찌거나 볶아서 삶은 달걀, 고기와 곁들여 먹어요. 손이 좀 큰 편이라 양이
많으면 다음 날 아침으로도 먹고요."

4개월간 직접 저녁을 만들어 먹으면서 달라진 점은 장을 보러 다니게 된 것. 일주일에 두 번 이상
옥천살림우리장터, 옥천로컬푸드직매장으로 장을 보러 나선다. 그곳에서 본 새로운 풍경에 '나도
잘해 먹을 수 있겠다'는 생각이 들었다고.

"대형마트에서 사면 양이 많아 항상 다 못 먹고 버려야 했어요. 우리장터나 직매장은 1인 가구가
부담 없이 살 수 있을 만큼의 양으로 포장돼 있어서 좋아요. '이 정도면 아깝게 버리지 않고 다
먹을 수 있겠다'는 생각이 들더라고요. 또 지역과 생산자 이름이 적혀 있어서 믿음도 가고요. 매장
을 둘러보다 보면 '지금 이게 나올 시기구나' 제철 식재료를 알 수 있고 먹어보고 싶은 마음이 생겨
요."

박민아씨가 직접 만든 저녁
박민아씨가 직접 만든 저녁 ⓒ 월간 옥이네

장을 볼 때마다 마주하는 제철 식재료는 자신이 좋아하는 음식을 떠올리게 한다. 어렸을 때부터
줄곧 먹어오던 달래장, 냉이된장국, 쑥개떡은 그가 가장 좋아하는 봄철 음식이다. 지금은 시기가
지나 내년 봄을 기다려야 하지만 매대를 꽉 채운 제철 식재료는 즐거운 상상을 하게 한다.

"봄동도 좋아하고 쌈장 찍어 먹는 알배추도 정말 좋아해요. 저녁을 직접 만들어 먹으면 오늘은 뭘
먹을지를 계속 고민해야 해요. 마음을 정하기 어려운 날엔 매대를 둘러보며 정해요. 돌아다니다
보면 '아 맞다. 나 이거 좋아하는데' 하고 떠오르는 게 있어요. 잊고 있었던 것을 기억해내면 반가
워요. 그래서 내가 좋아하는 게 뭐였지, 계속 생각하게 돼요."

시간이 지날수록 안내면 감자, 동이면 포도, 군북면 쌈 채소 등 머릿속에 지역 먹거리 지도가 만들
어지는 것도 하나의 재미다. 자신이 손으로 직접 밥을 해 먹는 일이 처음엔 귀찮았지만 점점 즐거
움을 찾아가고 있다는 그. '오늘은 어디에서 시켜 먹을까'였던 고민이 '오늘은 뭘 만들어 먹을까'로
바뀌면서 냉장고도 열심히 일하는 중이다. 텅텅 비어있던 냉장고는 어느새 문을 열면 재료가 쏟아
질 정도로 빼곡히 채워졌다. 식재료로 가득한 냉장고 문을 열며 하는 '오늘 저녁은 뭐 먹지' 고민이
'나를 위한 일'이라는 걸 알기에 더 이상 귀찮지 않다. 더 '잘 먹기' 위한 그의 고민은 계속된다.

"전기밥솥이 없어서 즉석밥 먹는 일이 많았는데 쓰레기가 많이 나와서 신경 쓰여요. 우리 지역에
서 나는 쌀도 먹고 싶고요. 우선 전자레인지로 밥할 수 있는 용기가 있다고 해서 그걸 써보려고 해
요. 요즘 장 보러 가면 냉동식품 칸보다 신선재료 칸 앞에 머무는 시간이 더 많아요. 칼질 실력도
예전보다 많이 늘었어요. 하나씩 천천히 건강하게 바꿔가 보려고요."

월간옥이네 통권 109호(2026년 7월)
글·사진 김혜리

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