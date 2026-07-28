세계로 뻗어가는 '강진쌀'…해외 판로 개척 구축

큰사진보기 ▲강진 영동농장영농조합법인에서 수출용 쌀을 도정하고 있다. ⓒ 강진군 관련사진보기

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전라남도 강진군이 지역 쌀 수출업체의 해외시장 개척과 판로 지원에 힘쓰며 '강진쌀'의 꾸준한 수출을 뒷받침하고 있다.28일 강진군에 따르면 군은 지난해 몽골, 미국, 일본, 뉴질랜드 등으로 총 404톤의 쌀을 수출하며 강진쌀의 우수성을 세계에 알렸다. 특히 해외 바이어 발굴 및 수출 물류비 지원 등을 통해 지역 판매업체인 강진군농협통합RPC의 해외 판로를 개척한 공로를 인정받아, 지난해 전라남도 적극행정 경진대회에서 장려상을 수상하기도 했다.올해 강진쌀의 수출 예정 물량은 총 300톤으로, 7월 기준 이미 170톤을 달성했다. 성과도 잇따르고 있다. 강진군농협통합RPC는 올해 호주와 필리핀에 처음으로 강진쌀을 수출하며 신규 시장을 뚫었다. 영동농장영농조합법인 역시 지난 1월부터 미국으로 유기농 쌀을 수출하며 해외 영토를 넓혀가는 중이다.국내 대형 유통망 확보도 활발하다. 강진군농협통합RPC는 CJ햇반(3000톤), BGF푸드(4500톤) 등 대기업 공급 판로를 바탕으로 국내 유통 기반을 공고히 하고 있다.강진군은 앞으로도 고품질 쌀 생산 지원과 다양한 수출 지원사업을 통해 강진쌀의 글로벌 경쟁력을 지속적으로 끌어올릴 방침이다.강진원 강진군수는 "강진쌀의 뛰어난 품질을 바탕으로 지역 수출업체가 해외시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "급변하는 해외 시장 여건에 능동적으로 대응하고, 신규 시장 개척과 안정적인 판로 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.