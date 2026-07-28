메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.07.28 15:17최종 업데이트 26.07.28 15:17

박수현 지사가 김성환 장관 만나 강력 요청한 세 가지

김성환 장관 만나 통합본사 설치·공공기관 이전·태안화력 2호기 폐지 연장 건의

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
박수현(사진 오른쪽) 충남지사가 28일 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 발전공기업 통합본사의 충남 설치를 강하게 요청했다.
박수현(사진 오른쪽) 충남지사가 28일 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 발전공기업 통합본사의 충남 설치를 강하게 요청했다. ⓒ 충남도

박수현 충남지사가 28일 한강홍수통제소에서 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 ▲발전공기업 통합본사 충남 설치 ▲기후부 소관 공공기관 충남혁신도시 일괄 이전 ▲태안화력 2호기 폐지 일정 한시 연장 등 지역 현안 3건을 강력히 요청했다.

이번 면담은 박 지사가 지난 20일 국회 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만난 지 일주일여 만에 이뤄진 것으로, 발전공기업 통합본사 유치를 향한 박 지사의 속도전이 이어지고 있다.

이날 박 지사는 충남이 전국 석탄화력발전소 52기 중 절반이 넘는 28기(53.8%)를 안고 있으며, 지난 40년간 국가 전력 공급을 위해 환경·재산상 피해를 감내해 온 점을 강조했다.

AD
박 지사는 "보령·당진·태안·서천 등 발전소 입지 시군은 국가 전력 생산이라는 대의를 위해 해양·대기 오염과 송전선로 문제 등 큰 희생을 치러왔다"며 "정의로운 에너지 전환을 성공시키기 위해서는 국가 전력 공급의 거점인 충남에 통합본사가 들어서야 한다"고 피력했다.

이어 기후부 소관 공공기관의 충남혁신도시 이전 필요성에 대해서도 목소리를 높였다. 박 지사는 과거 세종시 건설 과정에서 충남이 인구 감축과 경제적 손실 등 역차별을 받아온 점을 언급하며, 이를 해소하기 위해 '우량 공공기관 보상형 이전권' 부여와 함께 기후부 소관 유치 희망 기관의 일괄 이전을 요청했다.

아울러 박 지사는 태안화력 2호기의 폐지 일정을 1년 한시적으로 연장해 줄 것도 건의했다.

중동전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 위기와 대체 발전소(공주복합) 송전선로 건설 지연, 지역경제 침체 최소화 등을 사유로 들며 "운행 기간이 연장된 보령 5호·하동 1호와의 형평성을 유지하고, 지역 충격을 최소화하기 위해 운행 연장이 절실하다"고 당부했다.

한편, 충남 지역 여야 국회의원들도 27일 '발전공기업 통합본사 충남 설치 촉구 성명'을 발표하는 등 박 지사의 유치 행보에 힘을 보태고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#충남도#박수현지사#발전공기업#통합본사#충청뉴스라인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사"제2중앙경찰학교 유치 위해 충남 후보 '아산' 단일화해야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기