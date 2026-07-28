박수현 지사가 김성환 장관 만나 강력 요청한 세 가지

큰사진보기 ▲박수현(사진 오른쪽) 충남지사가 28일 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 발전공기업 통합본사의 충남 설치를 강하게 요청했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남지사가 28일 한강홍수통제소에서 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 ▲발전공기업 통합본사 충남 설치 ▲기후부 소관 공공기관 충남혁신도시 일괄 이전 ▲태안화력 2호기 폐지 일정 한시 연장 등 지역 현안 3건을 강력히 요청했다.이번 면담은 박 지사가 지난 20일 국회 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만난 지 일주일여 만에 이뤄진 것으로, 발전공기업 통합본사 유치를 향한 박 지사의 속도전이 이어지고 있다.이날 박 지사는 충남이 전국 석탄화력발전소 52기 중 절반이 넘는 28기(53.8%)를 안고 있으며, 지난 40년간 국가 전력 공급을 위해 환경·재산상 피해를 감내해 온 점을 강조했다.박 지사는 "보령·당진·태안·서천 등 발전소 입지 시군은 국가 전력 생산이라는 대의를 위해 해양·대기 오염과 송전선로 문제 등 큰 희생을 치러왔다"며 "정의로운 에너지 전환을 성공시키기 위해서는 국가 전력 공급의 거점인 충남에 통합본사가 들어서야 한다"고 피력했다.이어 기후부 소관 공공기관의 충남혁신도시 이전 필요성에 대해서도 목소리를 높였다. 박 지사는 과거 세종시 건설 과정에서 충남이 인구 감축과 경제적 손실 등 역차별을 받아온 점을 언급하며, 이를 해소하기 위해 '우량 공공기관 보상형 이전권' 부여와 함께 기후부 소관 유치 희망 기관의 일괄 이전을 요청했다.아울러 박 지사는 태안화력 2호기의 폐지 일정을 1년 한시적으로 연장해 줄 것도 건의했다.중동전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 위기와 대체 발전소(공주복합) 송전선로 건설 지연, 지역경제 침체 최소화 등을 사유로 들며 "운행 기간이 연장된 보령 5호·하동 1호와의 형평성을 유지하고, 지역 충격을 최소화하기 위해 운행 연장이 절실하다"고 당부했다.한편, 충남 지역 여야 국회의원들도 27일 '발전공기업 통합본사 충남 설치 촉구 성명'을 발표하는 등 박 지사의 유치 행보에 힘을 보태고 있다.