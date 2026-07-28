병원은 치료까지, 그 이후는 사회의 책임이다

큰사진보기 ▲병원 안치실 안치와 장례까지 병원이 담당하는 것이 바람직한 구조일까 ⓒ 이형웅 관련사진보기

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사람이 병원을 찾는 이유는 분명하다. 치료를 받기 위해서다. 응급실도, 수술실도, 중환자실도 모두 생명을 살리기 위한 공간이다. 의료진은 환자를 살리기 위해 마지막 순간까지 최선을 다한다. 그것이 병원의 존재 이유다. 그런데 치료가 끝나는 순간, 병원은 또 다른 역할을 맡게 된다.사망이 확인되면 의료진은 유족에게 장례 절차를 설명하고, 시신은 병원 영안실로 옮겨진다. 대부분의 경우 그 영안실은 병원 장례식장과 연결되어 있고, 유족은 자연스럽게 그곳에서 장례를 준비하게 된다. 치료의 공간이 장례의 출발점이 되는 것이다. 우리는 오랫동안 이 과정을 너무 익숙하게 받아들여 왔다. 하지만 조금만 시선을 바꾸면 이런 질문이 가능하다.병원의 역할은 어디까지여야 할까.병원은 환자의 생명을 책임지는 곳이다. 그렇다면 치료가 끝난 이후의 안치와 장례까지 병원이 담당하는 것이 과연 가장 바람직한 구조일까. 이 질문은 병원을 비판하기 위한 것이 아니다. 오히려 병원이 본연의 역할에 더욱 집중할 수 있도록 하기 위한 질문이다.오늘날 대형병원의 장례식장은 병원의 중요한 시설 가운데 하나가 되었다. 그러나 장례식장은 의료시설이라기보다 장례 서비스 시설에 가깝다. 빈소 운영, 음식 제공, 조문객 응대, 장례용품 계약 등은 의료행위와는 전혀 다른 영역이다. 병원은 치료를 위해 존재하지만, 장례식장은 애도를 위해 존재한다. 두 공간은 같은 건물 안에 있을 수는 있지만, 같은 목적을 가진 공간은 아니다.더욱이 우리 사회는 초고령사회로 접어들고 있다. 사망자는 꾸준히 증가하고 있으며, 병원의 부담 역시 커지고 있다. 응급환자를 위한 병상도 부족한 상황에서 병원이 치료와 장례를 동시에 담당하는 현재의 구조가 앞으로도 지속 가능할 것인지는 다시 생각해볼 문제다.여기에서 등장하는 개념이 바로 전문 안치센터다. 이름만 들으면 새로운 장례식장을 떠올리는 사람이 많다. 하지만 전문 안치센터는 기존 장례식장과는 성격이 다르다. 핵심 역할은 장례를 치르는 것이 아니라 고인을 안전하게 보호하고 관리하는 것이다. 쉽게 말하면 병원의 영안 기능을 사회적으로 독립시키는 것이다.병원에서 임종한 고인은 일정한 절차를 거쳐 전문 안치센터로 이송된다. 그곳에서는 냉장·냉동 보관과 위생 관리, 신원 확인 등 안치에 필요한 전문 업무를 담당한다. 의료기관은 치료를 마친 뒤 본래의 역할로 돌아가고, 안치는 안치 전문기관이 맡는다. 그동안 하나의 공간에서 이루어졌던 기능을 목적에 따라 나누는 것이다.생각해보면 우리 사회에는 이미 비슷한 사례가 적지 않다. 예전에는 출산도 대부분 집에서 이루어졌다. 하지만 지금은 산부인과와 산후조리원이 역할을 나누어 운영한다. 응급환자는 응급실에서 치료를 받고, 이후에는 재활병원이나 요양병원으로 옮겨진다. 의료는 환자의 상태와 목적에 따라 공간과 기능을 분리하며 발전해왔다. 죽음 이후의 과정만 유독 수십 년 전의 구조를 그대로 유지하고 있는 셈이다.전문 안치센터는 일반 장례만을 위한 시설이 아니다. 공영장례를 안정적으로 운영하기 위해서도 반드시 필요한 사회 기반시설이다. 우리 사회에는 무연고 사망자뿐 아니라 경제적 어려움이나 가족 해체 등으로 충분한 장례를 치르기 어려운 사람들이 적지 않다. 현재 공영장례는 병원 영안실과 민간 장례시설에 크게 의존하고 있어 지역마다 서비스 수준과 운영 방식에 차이가 발생한다.전문 안치센터가 공공 인프라로 구축된다면 고인의 안치는 일정한 기준에 따라 안전하고 존엄하게 이루어지고, 이후 장례는 유족의 선택이나 공영장례 절차에 따라 진행할 수 있다. 이는 무연고 사망자에게도 인간다운 마지막을 보장하고, 감염병이나 대형 재난 등 대규모 사망 상황에서도 안정적으로 대응할 수 있는 사회적 안전망이 된다.공영장례의 본질은 국가가 장례를 대신 치르는 것이 아니라, 누구든 경제적 형편이나 가족관계와 상관없이 존엄한 마지막을 맞을 수 있도록 사회가 최소한의 책임을 다하는 데 있다. 전문 안치센터는 이러한 공공성을 실현하는 핵심 인프라가 될 수 있다.전문 안치센터는 장례 문화를 바꾸려는 시설이 아니다. 사회가 담당해야 할 새로운 공공 인프라에 가깝다. 우리가 수도와 전기, 도로를 사회 기반시설이라고 부르는 이유는 모든 사람이 이용해야 하는 공공 기능이기 때문이다. 안치 역시 마찬가지다. 누구나 언젠가는 겪게 되는 과정이고, 특정 기업의 상품이라기보다 사회가 안정적으로 제공해야 할 기본 서비스에 가깝다.하지만 지금은 안치와 장례가 하나로 묶여 있기 때문에 유족은 장례식장을 선택하는 동시에 안치시설도 함께 선택할 수밖에 없다. 이 구조에서는 안치가 독립적인 서비스로 발전하기 어렵다.반대로 전문 안치센터가 구축된다면 장례는 훨씬 다양한 모습으로 변화할 수 있다. 어떤 가족은 병원 장례식장에서 장례를 치를 수도 있고, 어떤 가족은 종교시설에서 추모식을 열 수도 있다. 가족장이나 무빈소 장례를 선택할 수도 있고, 며칠 뒤 모든 가족이 모인 뒤 마지막 인사를 나눌 수도 있다.안치를 표준화하면 오히려 장례는 다양해진다. 이 점은 매우 중요하다. 지금의 시스템은 안치와 장례를 하나의 서비스로 묶어 장례 방식까지 획일화하고 있다. 그러나 안치를 공공적 기능으로 분리하면 장례는 각자의 문화와 가치관에 따라 훨씬 자유롭게 선택할 수 있게 된다.물론 전문 안치센터가 모든 문제를 해결하는 만능 해법은 아니다. 누가 운영할 것인지, 어떤 법적 근거를 마련할 것인지, 기존 병원 장례식장과는 어떤 관계를 맺을 것인지, 지역 주민들의 우려는 어떻게 해소할 것인지 해결해야 할 과제도 적지 않다.하지만 새로운 제도를 논의하기 전에 먼저 해결해야 할 것이 있다. 바로 우리의 인식이다. 우리는 지금까지 병원에서 임종하면 병원 장례식장으로 가는 것이 당연하다고 생각해왔다. 그러나 그것은 자연법칙이 아니라 특정 시대에 만들어진 사회 시스템일 뿐이다. 시스템은 시대가 바뀌면 바뀔 수 있다.병원은 생명을 살리는 공간이다. 그리고 마지막 이별은 치료가 아니라 애도의 영역이다. 병원이 생명을 다루는 곳이라면, 죽음 이후의 시간을 어떻게 돌볼 것인가는 이제 사회가 함께 고민해야 할 과제가 되었다. 전문 안치센터는 그 고민에서 출발한 새로운 제안이다.병원은 치료까지 책임지고, 그 이후의 시간은 사회가 함께 책임지는 것. 초고령사회가 된 대한민국이 이제는 고민해야 할 새로운 사회 인프라가 바로 여기에 있다.