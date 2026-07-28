중국에서 K콘텐츠의 권리를 지키는 법

▲중국 불법 스트리밍 사이트에 올라온 한국 드라마와 영화2026년 7월 28일 중국에서 접속한 불법 스트리밍 사이트에 한국의 인기 드라마와 영화가 공개 직후 중국어 자막과 함께 올라와 있다. 추가 확산을 막기 위해 사이트명과 인터넷 주소는 가렸다. 중국 온라인 스트리밍 사이트 화면 갈무리 ⓒ 유형석 관련사진보기