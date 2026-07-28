세종시장 만난 정청래 "당대표 되면 행정수도특별법 즉시 착수"

큰사진보기 ▲28일 세종시청을 방문한 정청래 당대표 후보에게 조상호 세종시장이 행정수도특별법 제정 건의문을 전달하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 당대표 후보가 최고위원에 출마한 이성윤·최민희·한민수 후보와 함께 세종시청을 방문해 조상호 세종시장과 면담을 가졌다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 충청권 표심을 잡기 위한 당권 주자들의 세종시 방문이 잇따르는 가운데, 28일 정청래 당대표 후보가 세종을 찾아 행정수도 완성 입법을 약속했다. 전날 김민석, 송영길 후보의 방문에 이은 행보로, 충청권 순회경선 투표가 개시된 상황에서 세종시 표심을 선점하기 위한 경쟁이 최고조에 달하고 있다.민주당은 이날 오전 9시부터 충남·충북·대전·세종 권리당원을 대상으로 카카오톡 알림톡을 통한 온라인 투표를 시작했다. 당대표 선거는 후보를 1~3순위까지 선택하는 선호투표 방식으로 치러지며, 최고위원 선거는 후보 8명 가운데 2명을 선택해 득표순으로 5명을 선출하게 된다. 온라인 투표에 참여하지 않은 해당 지역 권리당원은 오는 30~31일 ARS 전화 투표에 참여할 수 있으며, 최종 결과는 다음 달 1일 충청권 순회경선에서 발표된다.이러한 경선 국면 속에서 정청래 후보는 이날 오전 세종시 은하수공원에 위치한 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하는 것으로 세종 일정을 시작했다. 참배에는 최고위원에 출마한 이성윤·최민희·한민수 후보와 함께 정 후보 캠프의 후원회장을 맡고 있는 이 전 총리의 배우자 김정옥 여사가 동석했다.정 후보는 "이해찬 전 총리가 내주신 길을 따라 이해찬 정신을 받들겠다"고 밝혔다. 김 여사가 정 후보의 후원회장으로서 직접 묘역 참배를 함께함에 따라, 정 후보가 '이해찬 정신 계승자'라는 정통성과 메시지를 한층 더 강화했다는 평가가 나온다.이어 정 후보는 세종시청을 방문해 조상호 세종시장과 면담을 가졌다. 조 시장이 행정수도특별법의 조속한 제정과 지역 현안 지원을 요청하자, 정 후보는 "당대표가 되면 당 차원에서 행정수도특별법 추진에 바로 착수하겠다"고 강조했다. 면담에서는 AI 국가경쟁력 확보, 청년 정주 여건 마련, 전통시장 환경 개선 등 정책 구상도 함께 논의됐다.시청 방문을 마친 정 후보 일행은 해밀동 복합커뮤니티센터 다목적실로 이동해 세종특별자치시 당원 간담회를 개최했다. 이 자리에는 정 후보와 함께 이성윤·최민희·한민수 최고위원 후보가 동석해 세종 지역 당원들과 직접 소통하며 표심을 호소했다.민주당 당권 주자들이 잇따라 세종을 찾는 배경에는 28일 개시된 충청권 투표 결과가 전체 전당대회의 초반 기세를 좌우하는 분수령이 되기 때문이다. 이에 따라 주자들 모두 세종시를 고리로 한 '행정수도 완성' 의제 선점에 사활을 거는 모습이다.27일 오전 세종을 찾은 김민석 후보가 행정수도 완성을 위한 당 차원의 총력 지원을 약속한 데 이어, 같은 날 저녁 송영길 후보 역시 당원 타운홀 미팅을 열고 특별법 당론 추진과 세종시 재정 지원 강화를 공약했다. 이어 28일 정 후보까지 김정옥 여사의 지원사격 속에 '이해찬 계승'과 '특별법 즉시 착수'를 내세우며 세종을 방문함에 따라, 충청권 표심을 둘러싼 당권 경쟁의 핵심 축이 세종으로 이동했다는 분석이 나온다.이처럼 투표가 본격 개시된 시점에 당권 주자들이 일제히 세종을 찾아 행정수도 완성을 약속하는 것은, 세종시가 지닌 정치적·상징적 무게감이 그만큼 크다는 방증이다. 선거철마다 반복되는 일회성 공약에 그치지 않고 실제 입법과 정책 성과로 이어질 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 주자 3인의 잇따른 약속에 지역 내 기대감도 커지고 있다.