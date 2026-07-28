'협업'이 세계유산의 미래를 만든다

큰사진보기 ▲제48차 세계유산위원회제48차 세계유산위원회에 참가한 이재명 대통령 내외가 허민 국가유산청장의 안내로 전시 행사장을 둘러보고 있다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

"부산에서 잊을 수 없는 기억을 갖고 갑니다."

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큰사진보기 ▲대한민국관누적 관람객 10만 명을 넘긴 대한민국 전시관 내부 ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲체험 행사세계유산위원회 기간 중 체험 행사 프로그램에 참여하고 있는 관람객들 ⓒ 임병식 관련사진보기

자국 후보지가 세계유산으로 등재된 직후 상투메 프린시페 대표단 관계자가 남긴 짧은 소감이다. 상투메 프린시페는 1975년 포르투갈에서 독립한 뒤 2006년 세계유산협약에 가입한 아프리카의 작은 섬나라다. 협약 가입 20년 만에 세계유산을 보유한 감격은 부산을 더욱 특별한 도시로 만들었다.부산에서 새로운 역사를 쓴 나라는 상투메 프린시페만이 아니었다. 코모로와 남수단까지 모두 세 나라가 첫 세계유산을 갖게 됐다. 그동안 세계유산 목록이 유럽과 북미 등 '글로벌 북방(Global North)'에 편중됐다는 비판을 받아왔다는 점에서, 이번 등재는 세계유산 체계의 균형성과 포용성을 한 걸음 더 확장한 의미 있는 성과로 평가된다.제48차 유네스코 세계유산위원회가 29일 막을 내린다. 폭염만큼이나 뜨거운 관심 속에서 열린 이번 회의는 한국 세계유산 정책의 새로운 전환점이 됐다. 국가유산위원으로서 현장을 지켜본 감회도 각별했다. 부산 대회는 단순한 국제회의가 아니라 대한민국이 세계유산 보존과 국제 협력의 중심으로 도약했음을 보여준 역사적 무대다.세계유산은 인류가 함께 지켜야 할 탁월한 보편적 가치를 미래 세대에 전하는 국제사회의 약속이다. 그런 점에서 세계유산 분야 최고 의사결정기구인 세계유산위원회가 우리나라에서 처음 열린 건 개최 이상 의미가 있다.1988년 세계유산협약 가입 이후 성사된 이번 회의는 한국이 세계유산을 '등재하는 나라'에 머물지 않고, 세계유산 체계를 함께 이끌어가는 책임 있는 기여국으로 자리매김했음을 국제사회에 보여준 자리였다.부산의 상징성도 각별했다. 부산은 한국전쟁 당시 피란 수도였다. 전쟁의 상흔을 견디며 공동체를 지켜낸 도시가 세계 문화유산의 미래를 논의하는 국제협력의 무대로 소환됐다. 갈등과 분쟁이 끊이지 않는 시대에 부산은 문화가 평화를 잇는 가장 강력한 연결고리가 될 수 있음을 상징적으로 보여줬다.이재명 대통령은 축사에서 "문화는 어떠한 언어도, 어떠한 국경도 뛰어넘어 서로를 이해하고 공감하게 만드는 가장 강력한 힘"이라고 강조했다. 백범 김구가 꿈꾸었던 문화강국과 유네스코 헌장이 지향하는 평화의 정신이 맞닿아 있다는 메시지는 국제사회에 깊은 울림을 남겼다.가장 큰 성과는 '부산 선언(Busan Declaration)' 채택이다. 선언을 관통하는 키워드는 '협업(Collaboration)'이다. '협력(Cooperation)' 대신 '협업(Collaboration)'을 채택한 의미는 깊다. 협력이 각자 위치에서 돕는 것이라면, 협업은 한자리에서 함께 보태는 것이다.세계유산은 어느 한 나라가 홀로 지킬 수 없다. 보존 가치를 지키고, 세계유산 체계에 대한 신뢰를 높이며, 개발도상국의 역량을 강화하고, 지역사회와 소통하며, 공동체가 유산의 의미를 다음 세대로 이어가는 모든 과정은 협력을 통해 완성된다. 부산 선언은 연대와 공동 책임이 세계유산의 새로운 방향임을 분명히 했다.허민 국가유산청장 또한 "역대 최대 규모 참가자들은 협업과 공동 책임의 중요성을 강조하는 부산 선언을 채택했다"면서 "부산 회의를 계기로 우리 유산을 새롭게 바라보고 다음 세대에게 어떻게 전할 것인지 고민하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.다른 성과도 적지 않다. '한국의 갯벌'은 서산과 여수·고흥·무안 갯벌을 포함하는 연속유산으로 확대 등재됐다. 세계 최대 철새 이동 경로의 핵심 생태 축으로써 탁월한 보편적 가치를 더욱 공고히 한 것이다. 이로써 우리나라는 세계유산 17건, 세계기록유산 20건, 인류무형문화유산 23건을 보유한 세계유산 강국임을 다시 한번 확인했다.대한민국관 흥행도 빼놓을 수 없다. 누적 10만 명 이상 관람객이 찾으며 국제회의 부대행사의 새로운 모델을 제시했다. 미디어아트와 공연, 장인 시연, 체험 프로그램을 통해 세계유산을 살아있는 문화로 구현한 전시는 K-헤리티지와 K-컬처가 결합한 문화외교의 새로운 가능성을 보여주었다.세계유산위원회는 끝이 아니라 시작이다. 이제 한국은 세계유산 거버넌스를 이끄는 책임 있는 기여국으로 역할을 확대해야 한다. 국가유산청은 세계유산의 포용적 해석 증진, 기후변화 대응을 위한 정책 실행력 강화, 남아시아와 아프리카, 카리브해 지역 역량 강화 지원, 유산 기반 ODA, 기후변화 및 재난 대비 문화유산 대응력 강화 연구, 생성형 AI 기반 문화유산 디지털 기술 개발 등 후속 사업을 계획하고 있다.국가유산청의 기능 확대는 필연적이며 정책의 무게중심도 달라져야 한다. 지금까지 세계유산정책은 등재 준비와 보존 관리에 집중해 왔다. 앞으로는 유네스코 세계유산센터와 상시 협력, ICOMOS·IUCN 등 자문기구와 전략적 교류, 해외 문화 분야 주재관 확대, 국제 공동 조사와 교육, 문화유산 기반 공적개발원조, 문화외교까지 외연을 넓혀야 한다.국제협약과 외교, 보존과학, 법률, 국제 협력까지 아우를 전문 인력을 확충하고, 이를 뒷받침할 안정적 예산을 확보해야 한다. 세계유산은 국가 브랜드이자 문화외교의 핵심 자산이다. 문화는 비용이 아니라 미래를 위한 투자다. 이 대통령은 "책임 있는 기여국으로서 국제 협력을 촉진하고 공동 과제를 해결하기 위해 적극적으로 힘을 보태겠다"고 약속했다.부산은 세계유산위원회를 성공적으로 개최하며 대한민국의 역량을 입증했다. 국제사회는 한국이 얼마나 많은 세계유산을 보유했는지가 아니라, 세계유산의 미래를 위해 어떤 책임을 다할 것인지를 지켜보고 있다. 제48차 세계유산위원회가 남긴 가장 큰 과제는 협력이라는 약속이다. 부산 선언의 정신을 실천할 때, 한국은 세계유산의 미래를 이끄는 나라로 기억될 것이다.임병식 국가유산위원