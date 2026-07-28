쏙쏙 뽑아 먹었던 그 시절 간식, 연꽃 보면 떠오릅니다

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▲28일 전주 덕진공원 덕진호수에 활짝 핀 분홍 연꽃 최호림 관련영상보기

▲폭염 속 고개 내민 연밥… 꽃 진 자리에 영물로 남은 연씨 최호림 관련영상보기

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중복을 지난 28일 전주 덕진공원을 찾았다. 연일 폭염 경보와 함께 재난안전문자가 쉴 새 없이 울려대는 무더위 속에서도, 덕진호수를 가득 메운 연꽃은 여전히 화려하게 피어 있었다. 그리고 꽃잎이 하나둘 떨어진 자리에는 어느새 연꽃의 열매인 연밥이 살며시 고개를 내밀고 있었다.'연밥이 뭐지?' 하고 고개를 갸웃할 분들도 있을 거다. 하지만 1970년대에 태어난 세대나 그 이전 세대에게 연밥은 결코 낯설지 않은, 아련한 추억의 먹거리다. 과거 먹을 것이 넉넉지 않던 시절, 우리는 연밥 구멍 속에 쏙쏙 들어앉은 씨앗을 하나씩 꺼내 먹곤 했다. 투박한 외형과 달리, 그 속에는 고소한 맛과 어린 시절의 추억이 담긴 씨앗이 야무지게 숨어 있다. 우리 세대에게 연밥은 위협적인 무기가 아니라, 배고팠던 시절 자연이 가만히 내어준 작은 간식이었다.연밥 속 씨앗인 연씨는 고소하면서도 은은한 단맛이 나고, 밤과 은행의 중간 쯤 되는 담백하고 포근한 식감을 지녔다. 가운데 자리한 초록색 심(연심)은 쓴맛이 강해 대부분 빼고 먹었지만, 그 쌉싸름함마저도 입안 가득 퍼지는 자연의 순수한 맛으로 기억하는 이들이 적지 않다.연씨는 단순한 추억의 먹거리에 그치지 않는다. 예로부터 단백질과 식이섬유, 비타민 B군, 마그네슘, 칼륨 등이 풍부한 건강식품으로 알려져 왔다. 전쟁과 보릿고개를 직접 겪었던 세대에게 연밥은 단지 주전부리 그 이상이었을 것이다. 하지만 필자 역시 지금 시장에서 판매하는 연밥을 사 먹는다고 해서 그 시절의 맛을 그대로 다시 느낄 수는 없다. 연밥 고유의 맛이 변해서가 아니라, 그 시절 연밥을 함께 따 먹던 친구들, 여름날의 청량한 풍경, 그리고 무엇보다 순수했던 어린 시절이 이미 돌아올 수 없는 추억이 되었기 때문이다.연꽃은 단순한 아름다움만을 선사하는 데 그치지 않는다. 진흙 속에서도 깨끗한 꽃을 피워내는 강인한 생명력 만큼 생태적으로도 무척 중요한 역할을 담당한다. 넓은 연잎은 강한 햇빛을 적절히 차단해 수온 상승과 녹조 발생을 완화하고, 줄기와 뿌리 주변에 서식하는 다양한 미생물은 물속 유기물을 분해해 수질을 맑게 개선한다고 한다.덕진호수에 연꽃은 이제 없어서는 안 될 존재가 됐다. 자연의 수질 정화 기능을 수행하며 호수 생태계를 건강하게 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있기 때문이다. 이처럼 연꽃은 스스로 호수를 맑게 가꾸면서도 한여름이면 화려한 자태로 시민들과 관광객들에게 아름다운 풍경을 선사한다. 꽃이 지고 나면 연밥으로 또 다른 생명을 품어내며 자연의 넉넉한 선물을 다시 한번 내어준다.만개한 연꽃이 한여름의 절정을 알리는 이 시기, 꽃잎이 떨어진 자리에 맺힌 연밥은 계절이 서서히 걸음을 옮기고 있음을 말없이 전하고 있다. 기후변화로 해마다 폭염은 더욱 거세지고 있지만, 연꽃은 예나 지금이나 제때 피고 지며 자연의 순환을 묵묵히 이어가고 있다.