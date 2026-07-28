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광주전라

26.07.28 12:13최종 업데이트 26.07.28 12:13

국수본, 장윤기 사건 형사과장 구속영장 재신청

경찰 "사건 축소·은폐" 혐의 기존과 동일... 검찰, 청구 여부 주목

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광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정이 지난 21일 광주지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 나오는 모습. 박 경정은 장윤기 사건 축소 및 은폐 혐의로 경찰청 국가수사본부 특별수사단에 의해 영장이 신청됐다.
광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정이 지난 21일 광주지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 나오는 모습. 박 경정은 장윤기 사건 축소 및 은폐 혐의로 경찰청 국가수사본부 특별수사단에 의해 영장이 신청됐다. ⓒ 배동민

경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단은 장윤기 사건 초동 수사를 지휘한 광주광산경찰서 전 형사과장 박아무개 경정에 대해 사전구속영장을 재신청했다고 28일 밝혔다.

국수본 특수단은 이 사건 관련자에 대한 추가 참고인 조사, 압수물 분석 등을 거쳐 이 같이 결정했다고 덧붙였다.

직권남용권리행사방해 혐의 등으로 입건된 박 경정에 대한 구속영장은 앞서 지난 21일 광주지방법원 영장판사에 의해 한차례 기각됐다.

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당시 최윤영 영장전담 부장판사는 "현재까지 수집된 증거자료에 의한 범죄혐의의 소명정도, 이에 대한 다툼의 여지, 수사 경과 등에 비추어 볼 때 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 사유와 상당성을 인정하기 어렵다"며 영장을 기각한 바 있다.

국수본 특수단은 박 경정이 지난 5월 장윤기를 검찰에 송치하면서 강간 목적 살인 혐의를 적용하는 대신 단순 살인 혐의를 적용하고, 관련 증거를 인멸하는 데 관여했다고 의심한다.

반대로 박 경정은 자신에게 제기된 장윤기의 여고생 살인(5월 5일) 사건 관련 축소·은폐 혐의에 대해 강력 부인하고 있다.

장윤기 부친이 경찰이라 조직적으로 봐줬다? 여고생 살인 사건 당시 광주광산경찰서 형사과장을 변호하는 최인규(사법연수원 23기·법무법인 씨엘) 변호사가 경찰이 지난 5월 14일 장윤기(23·구속기소)를 검찰에 송치하면서 첨부한 수사기록의 구체적 내용을 공개했다. 최 변호사가 5월 13일 작성된 경찰 수사결과보고서에 적힌 내용을 파악해 재정리한 것이다.
장윤기 부친이 경찰이라 조직적으로 봐줬다?여고생 살인 사건 당시 광주광산경찰서 형사과장을 변호하는 최인규(사법연수원 23기·법무법인 씨엘) 변호사가 경찰이 지난 5월 14일 장윤기(23·구속기소)를 검찰에 송치하면서 첨부한 수사기록의 구체적 내용을 공개했다. 최 변호사가 5월 13일 작성된 경찰 수사결과보고서에 적힌 내용을 파악해 재정리한 것이다. ⓒ 최인규변호사 제공

박 경정의 변호인인 최인규(사법연수원 23기) 변호사는 7월 들어 시작된 검경 동시 수사 과정에서 박 경정이 강간 목적 살인을 적용하지 않고 단순 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 송치한 데 대해 적극 항변하고 있다.

최 변호사는 "검찰 송치 당시 서류에 강간 목적 살인 미적용 사유를 자세히 열거한 것이 확인됐다"며 "사후적으로 보면, 당시 수사에 일부 부실은 있었겠으나 조직적 은폐·축소로 몰아가는 건 부당하다"고 주장한다.

또 "형사과장은 보완수사권 폐지 입법 국면서 검찰과 경찰 사이에 낀 샌드위치 신세"라거나 "성범죄 목적 살인 혐의를 적용하기 위해 국수본에 3차례나 이주여성 스토킹·성범죄 사건(5월 3일 발생) 병합 수사를 건의했으나 묵살당했다"며 검경 동시 수사를 비판하기도 했다.

국수본 특수단이 이번에 재신청한 박 경정의 구속영장은 검찰 판단을 거쳐 법원에 넘겨질지 여부가 결정된다.

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27일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지검 앞에서 전국경찰직장협의회가 '장윤기 사건'으로 촉발된 경찰의 순환근무 제도에 반발하며 검찰에 보완수사권 수사 착수에 대한 진실을 촉구하는 1인 시위·기자회견을 하고 있다.
27일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지검 앞에서 전국경찰직장협의회가 '장윤기 사건'으로 촉발된 경찰의 순환근무 제도에 반발하며 검찰에 보완수사권 수사 착수에 대한 진실을 촉구하는 1인 시위·기자회견을 하고 있다. ⓒ 배동민











#장윤기#형사과장#국수본#광주지검#광주지법

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