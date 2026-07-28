국수본, 장윤기 사건 형사과장 구속영장 재신청

큰사진보기 ▲광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정이 지난 21일 광주지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 나오는 모습. 박 경정은 장윤기 사건 축소 및 은폐 혐의로 경찰청 국가수사본부 특별수사단에 의해 영장이 신청됐다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장윤기 부친이 경찰이라 조직적으로 봐줬다?여고생 살인 사건 당시 광주광산경찰서 형사과장을 변호하는 최인규(사법연수원 23기·법무법인 씨엘) 변호사가 경찰이 지난 5월 14일 장윤기(23·구속기소)를 검찰에 송치하면서 첨부한 수사기록의 구체적 내용을 공개했다. 최 변호사가 5월 13일 작성된 경찰 수사결과보고서에 적힌 내용을 파악해 재정리한 것이다. ⓒ 최인규변호사 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지검 앞에서 전국경찰직장협의회가 '장윤기 사건'으로 촉발된 경찰의 순환근무 제도에 반발하며 검찰에 보완수사권 수사 착수에 대한 진실을 촉구하는 1인 시위·기자회견을 하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단은 장윤기 사건 초동 수사를 지휘한 광주광산경찰서 전 형사과장 박아무개 경정에 대해 사전구속영장을 재신청했다고 28일 밝혔다.국수본 특수단은 이 사건 관련자에 대한 추가 참고인 조사, 압수물 분석 등을 거쳐 이 같이 결정했다고 덧붙였다.직권남용권리행사방해 혐의 등으로 입건된 박 경정에 대한 구속영장은 앞서 지난 21일 광주지방법원 영장판사에 의해 한차례 기각됐다.당시 최윤영 영장전담 부장판사는 "현재까지 수집된 증거자료에 의한 범죄혐의의 소명정도, 이에 대한 다툼의 여지, 수사 경과 등에 비추어 볼 때 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 사유와 상당성을 인정하기 어렵다"며 영장을 기각한 바 있다.국수본 특수단은 박 경정이 지난 5월 장윤기를 검찰에 송치하면서 강간 목적 살인 혐의를 적용하는 대신 단순 살인 혐의를 적용하고, 관련 증거를 인멸하는 데 관여했다고 의심한다.반대로 박 경정은 자신에게 제기된 장윤기의 여고생 살인(5월 5일) 사건 관련 축소·은폐 혐의에 대해 강력 부인하고 있다.박 경정의 변호인인 최인규(사법연수원 23기) 변호사는 7월 들어 시작된 검경 동시 수사 과정에서 박 경정이 강간 목적 살인을 적용하지 않고 단순 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 송치한 데 대해 적극 항변하고 있다.최 변호사는 "검찰 송치 당시 서류에 강간 목적 살인 미적용 사유를 자세히 열거한 것이 확인됐다"며 "사후적으로 보면, 당시 수사에 일부 부실은 있었겠으나 조직적 은폐·축소로 몰아가는 건 부당하다"고 주장한다.또 "형사과장은 보완수사권 폐지 입법 국면서 검찰과 경찰 사이에 낀 샌드위치 신세"라거나 "성범죄 목적 살인 혐의를 적용하기 위해 국수본에 3차례나 이주여성 스토킹·성범죄 사건(5월 3일 발생) 병합 수사를 건의했으나 묵살당했다"며 검경 동시 수사를 비판하기도 했다.국수본 특수단이 이번에 재신청한 박 경정의 구속영장은 검찰 판단을 거쳐 법원에 넘겨질지 여부가 결정된다.