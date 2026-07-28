합수본 "신천지의 민주당 조직적 가입 강요는 확인 안 돼"

정교유착 비리 의혹을 수사하고 있는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 총회 자원에서 조직적으로 더불어민주당 당원 가입을 강요한 사실이 확인되지 않았다고 28일 밝혔다.
이 같은 합수본의 설명은 '합수본에서 민주당도 가입하라는 신천지 간부의 진술을 확보했는데 관련 수사를 진행하지 않았다'는 취지의 <연합뉴스> 보도에 대응하는 차원에서 발표한 것이다.
합수본은 이날 오전 언론에 배포한 설명자료에서 "합수본 수사 과정에서 신천지에서 탈퇴한 일부 신도는 '2022년 말경 지파 간부가 신도들에게 국민의힘에 가입하라고 했고, 신도들이 거부감을 표시하면 민주당에도 가입하라고 했다'는 취지로 진술한 사실이 있다"라고 했다.
"관련자 조사 및 압수물 분석 등을 통해 수사를 진행한 결과, 국민의힘과 관련해서는 신천지 총회 차원에서 당원 가입을 지시하고, 지파 별로 가입 인원을 할당하고, 가입 현황을 취합하는 등의 방법으로 조직적으로 당원 가입을 강요한 사실은 확인됐다"라고 설명했다.
이어 "민주당과 관련해서는 국민의힘의 경우와 같이 총회 차원에서 조직적으로 당원 가입을 강요한 사실이 확인되지 않았다"라고 강조했다.
합수본은 "신천지 관계자들에 대한 철저한 수사를 통해 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 일부 수도권 지역에서 신천지 신도들이 민주당에 가입한 사실을 확인해 현재 공직선거법 위반 혐의로 수사 중에 있다"라고 전했다.
"법과 원칙에 따라 수사를 진행 중으로, 민주당 가입과 관련된 진술을 확보하고도 관련 수사를 진행하지 않았다는 취지의 보도는 사실과 다름을 말씀드린다"라고 밝혔다.
앞서 24일 <오마이뉴스>는 합수본이 신천지 신도의 민주당 가입 정황을 포착해 수사를 확대하고 있다고 보도했는데, 이후 정치권을 중심으로 관련 논란이 크게 불거진 상황이다.
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