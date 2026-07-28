상복 입고 압록강 철교를 넘은 의친왕

임실 성수산은 '새 나라를 연 창업 군주들의 성지'로 불린다. 성수산 상이암은 고려를 건국한 왕건의 환희담 설화와 조선을 건국한 이성계의 삼청동 전설이 깃들어 왕의 기도터로 알려진 곳이다. 지난달 29일, 성수산 상이암으로 오르는 탐방객 두 명을 만나서 함께 돌계단을 천천히 올랐다.
성수산 상이암 앞에는 이십여 미터 높이의 작은 동산만큼 큰 여의주 바위가 우뚝 서 있다. 이 바위 왼쪽은 포장된 임도이고, 오른쪽은 천 년의 왕건 기도 설화를 간직한 돌계단 길이다.
임실 성수산에서 대한제국의 역사를 다시보다
상이암의 무량수전을 바라보는 여의주 바위 아래에는 조선 태조 이성계의 필적이라고 전해지는 '三淸洞(삼청동)'의 세 글자를 각자(刻字)한 비석(높이 114cm, 폭 55cm, 두께 33cm)이 맞배지붕의 아담한 비각에 안치되어 있다. 비석 왼쪽에는 희미하게 '太祖大王筆(태조대왕필)'이라 새겨졌던 암각 글씨는 이제 풍화로 희미해져 분간이 힘들다.
삼청동비각 옆에 직사각형의 오석 전면에 세로 두 줄로 '朝鮮太祖高皇帝御筆 三淸洞碑閣重修碑(조선태조고황제어필 삼청동비각중수비)'라는 글씨가 또렷하게 음각되어 있다. 옥개석(비석 머리)에는 팔작지붕 형태의 지붕돌을 얹었으며, 연꽃 봉오리 모양의 보주를 장식하여 격식을 갖추었다.
'太祖高皇帝(태조고황제)'라는 다섯 글자에 주목하였다. 삼청동 비석에는 '태조대왕'이, 삼청동비각중수비에는 '태조고황제'가 새겨져 있었다.
1897년 10월 12일, 고종은 국호를 '조선'에서 '대한(大韓)'으로 고치고, '대한제국'의 수립을 대내외에 공식적으로 선포하며 황제로 즉위하였다. 임실 성수산 상이암에서 '대한제국(大韓帝國)'의 역사적인 흔적을 탐방객과 함께 살펴보며 이야기하였다.
19세기 말에 조선 왕실과 대한제국 황실에서는 이곳 성수산 상이암에 관심을 가졌던 듯하다. 삼청동 비각의 뒤쪽 여의주 바위의 세로 암벽에는 인근 지역의 관리나 선비 등 많은 사람의 이름이 새겨져 있었다.
원명 교체기라는 대륙의 격랑과 쇠락해 가는 고려의 국운 속에서 이성계가 간절히 새 시대를 갈망했듯, 열강의 각축전으로 벼랑 끝에 선 대한제국의 위기 앞에서도 국난 극복을 향한 절박한 염원이 다시금 이곳 상이암으로 모여들고 있었던 것이다.
대한제국 시기의 역사적인 세 인물로 고종, 순종과 의친왕(이강)을 선정하고, 탐방객과 의친왕에 대한 서사를 상이암 삼청동비각 앞에서 함께 나누어 보았다.
국사편찬위원회 한국사데이터베이스 및 대동단 관련 판결문 등 사료 연구에 따르면, 이강(1877~1955)은 고종 황제의 아들로서 1895년에 유럽 6개국을 방문했다. 을미사변 직후, 고종은 아들인 의화군(이강)을 특파대사 자격으로 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 오스트리아 등에 파견했다. 서구 열강과의 외교적 관례를 표방한 방문이었으나, 일본의 침략 야욕을 견제하고 서구 열강의 지원을 끌어내 보려는 외교적 포석이었다. 이강은 10대 후반의 나이였음에도 서양 외교관들은 그를 사교적이고 총명한 인물로 평가했다.
이강은 1899년경 미국으로 유학을 떠났고, 1900년 8월에 의친왕(의왕)으로 책봉되었다. 1901년 3월부터 1905년까지, 그는 버지니아주 세일럼의 로어노크 대학(Roanoke College)과 오하이오주의 오하이오 웨슬리언 대학(Ohio Wesleyan University)에서 수학했다. 이 시기에 한국 학생들과 만나면서 민족의식을 키웠으며, 훗날 임시정부 부주석이 되는 김규식 등 독립운동가들과도 교류하였다.
대동단의 제2차 독립선언서와 만세 시위 조직
1919년 3·1독립만세운동으로 민족의 독립 의지가 행동으로 실천되었으며, 한 달 후 4월 11일에는 중국 상해에서 대한민국 임시정부가 수립되었다. 그리고 같은 4월, 국내에서는 제2의 독립선언과 전국적인 독립만세 시위가 조직되고 있었다.
전협(全協, 1878 ~ 1927)은 대한제국 시기 고위 관료였다. 한때 친일 성향 단체인 일진회 평의장을 지내기도 하였다. 전협은 항일 비밀결사 조직인 조선민족대동단(朝鮮民族大同團, 아래 대동단) 결성을 주도하고 단장이 되었다.
대동단은 황족부터 노동자, 여염집 부인에 이르는 각계각층을 아우르는 조직을 지향하였다. 대동단은 전 고관대작인 김가진(金嘉鎭, 1846~1922)을 총재로 추대하였다. 1919년 10월, 김가진은 74세의 고령임에도 아들 김의한(金毅漢)과 함께 대한민국 임시정부가 있는 중국 상하이로 망명을 결행하였다.
일제가 수여한 귀족 작위를 버리고 독립운동을 목적으로 망명한 김가진 부자의 인터뷰는 조선의 최고위 귀족마저 일제를 등졌다는 사례로서 국내외를 발칵 뒤집어 놓았다.
대동단의 총재인 김가진이 상해 임시정부로 망명한 가운데서도 제2차 독립선언서와 만세운동 준비는 진행되었다. 이 대동단이 기획한 독립선언서도 3·1운동 독립선언서와 같이 대표로 33인의 동의를 얻은 서명을 조직하였다.
대동단은 신분과 성별, 직업을 초월하여 전 계층을 아우르는 11개 지단(支團)을 조직하였다. 황족, 진신, 종교, 유림, 교육, 청년, 군인, 상인, 노동, 부인과 지방으로 조직하여 전 민족을 대표하는 인물들로 서명자를 구성했다.
대동단의 제2차 독립선언서에는 20대 의대생(나창헌), 불교 스님(백초월), 그리고 여성(이신애, 박정선)과 이름 없는 노동자까지, 조선의 모든 계층이 하나의 점선으로 연결되어 거대한 '대동(大同, Grand Unity)'의 연대를 지향하였다.
이 대동단의 제2차 독립선언서 33인의 서두는 이강(의친왕), 김가진과 전협이었다. 대한제국의 최고위 신분인 황족(의친왕)부터 최고위 관료(김가진)과 고위급 관료 전협이 앞장섰다.
임실의 성수산 산중에 비석에 남겨진 대한제국 황제의 칭호는 역설적이게도 제국의 비극적인 몰락을 상기시킨다. 망국의 벼랑 끝에서, 고종의 아들 의친왕 이강은 일제가 씌워준 허울뿐인 황족의 굴레를 과감히 벗어던졌다. 그는 무기력한 왕자가 아닌, 잃어버린 나라를 되찾기 위해 평민의 신분으로 독립운동의 거대한 소용돌이 속으로 뛰어들었다.
대동단이 준비한 제2차 독립선언서를 보면, 의친왕 이강은 일제 치하에서 황족으로 사느니 자유 대한에서 평민이 되고자 했던 의도로 보인다. 대한제국 황실의 황족이었던 의친왕이 참여한 제2차 독립선언서는 1919년을 대한민국의 원년으로 기재하고 있다. 의친왕은 평민이 되어 임시정부와 함께 하여 독립운동에 참여한다는 뜻에서 '의친왕' 혹은 '이강 공'으로 표기하지 않고, 본명 '이강'으로 표기하였다.
의친왕의 상해 대한민국 임시정부로 향한 망명의 발걸음
대동단은 상해의 대한민국 임시정부를 지원하고, 독립운동의 활로를 열기 위해 황족인 의친왕 이강의 상해 망명을 계획하고 추진한다. 이강은 임시정부와 수개월 전부터 소통하여 망명 의사를 밝혔다.
의친왕 망명 시도를 기록한 역사적 사료에 의하면, 1919년 11월 9일 밤, 대동단 단장 전협 등의 협조로 의친왕은 경성 탈출을 감행했다. 자택(사동궁)을 인력거로 조용히 벗어나서, 오랜 시간 은신하였다가 상복(喪服)과 방립(方笠)의 복장으로 변장하였다.
11월 10일 오전, 남대문역에서 열차가 출발하였다. 의친왕 이강은 수색역에서 이 열차의 3등칸 객실에, 수행한 대동단 간부 정남용과 이을규는 2등칸에 타서 객실을 오가며 호위했다.
이강의 상복과 방립은 하늘을 볼 면목이 없는 부끄러움과 겸손함을 나타내는 전통 장례 복식이었다. '대한제국'을 애도하는 상복이자, 아버지 고종 황제의 죽음을 기리는 상복이었다. 그는 황족의 신분을 벗고 '식민지 백성'으로 거듭났다.
이강 일행은 평양을 거쳐 열차를 갈아타며 국경 방향으로 이동했다. 11월 11일, 압록강 철교를 건너고 안동현역에 도착했다. 의친왕의 잠적을 눈치채고 추적한 일제 경찰에 의해 안동현역에서 연행되었고, 이튿날 경성으로 호송되었다.
의친왕 이강의 망명 시도는 일제의 '황실과 조선이 하나'라는 이른바 '일선융화(日鮮融和)' 정책의 허구성을 전 세계에 폭로하고, 임시정부의 정당성과 존재감을 크게 각인시키는 계기가 되었다.
당시 미국 <뉴욕타임스> 등 세계의 주요 언론들은 이 사건을 비중 있게 보도하였다. 한국의 황태자(Prince)가 일제의 통치를 거부하고 대한민국 임시정부에 합류하려 했다는 사실은 한국인들의 독립 열망이 왕실 깊숙한 곳까지 미치고 있음을 서방 세계에 인상 깊게 알렸다.
중국 상하이 영자 신문 <The North China Daily News> 등은 황족의 임시정부 망명 사건의 파급력을 분석하면서, 압록강 국경에서 이루어진 일제의 삼엄한 검거망과 탄압을 비판적인 논조로 실었다. 미주 한인 언론 『신한민보』 등은 최고위 황족마저 평민과 함께 독립에 투신하려 했다는 사실을 강조하면서, 미주 동포들의 항일 의지를 결집시키는 계기로 삼았다.
(1919년 11월 20일 자 상하이 『독립신문』에 보도된 의친왕의 친서 중)
대동단의 제2차 독립선언서 발표와 만세 시위
나는 차라리 자유 한국의 한 백성이 될지언정, 일본 정부의 한 친왕(親王)이 되기를 원치 않는다는 것을 우리 한인들에게 표시하고, 아울러 한국 임시정부에 참가하여 독립운동에 몸 바치기를 원한다.
1919년 11월, 대동단 단장 전협은 임시정부와 소통하며 의친왕 이강의 임시정부 망명과 제2차 독립선언을 대동단의 투트랙(Two-track) 항일 작전으로 조직하고 추진하였다. 의친왕이 상해에 도착해 세계를 향해 성명서를 발표하는 시점에 맞춰, 국내에서는 대동단이 '제2차 독립선언서'를 살포하고 전국적인 만세 시위를 일으켜 제2의 3·1 운동을 촉발한다는 계획이었다.
일제는 망명 길에 나선 의친왕을 연행하고 대동단을 추적하여 주요 인물들의 검거에 나섰다. 이 과정에서 1919년 11월, 망명을 기획했던 대동단 단장 전협을 비롯한 주요 간부들이 일제 경찰에 체포되었다. 이러한 상황 속에서도 대동단 남은 단원들이 '제2차 독립선언'을 결행하였다.
대동단은 결성 직후인 1919년 4월부터 국내는 물론 만주 안동까지 지부를 설치하며 전국적인 점조직망을 갖추고 있었다. 그러나 11월 중순 대동단 본부의 기밀문서와 전국 조직망 명단이 일제 경찰에 압수당했다. 전국적인 봉기를 이끌어낼 동력이 상실된 상태에서도 대동단은 일제의 삼엄한 경계를 뚫고 제2차 독립선언 시위를 결행하였다.
1919년 11월 28일, '제2차 독립선언서'의 민족대표 33인에 서명한 이신애, 정규식과 박정선 등과 대동단 주요 인사들이 오후 4시 반경에 안국동 광장에서 태극기와 '대한 독립 만세' 깃발을 흔들며 만세 운동을 시작했다. 일본 경찰들에 의해 시위 현장에서 이신애를 비롯한 대동단 주요 인사들이 체포되었고, 서대문형무소에 투옥되었다.
대동단 단장 전협은 경성지방법원에서 징역 8년형을 선고받고 옥고를 치렀으며, 가혹한 고문과 수감 생활 끝에 병보석으로 풀려났으나 1927년 사망하였다.
여름날의 무성한 녹음 너머로 성수산 상봉 아래 태조 기도터를 바라본다. 태조 기도터에는 용트림하는 형상의 황룡바위가 있다. 이곳에 '朝鮮太祖高皇帝祈禱處(조선태조고황제기도처)'라고 새겨진 작은 오석의 비석이 세워져 있다. 성수산 상이암 삼청동비와 상봉 아래 기도터에 남겨진 두 기의 비석에서 '太祖高皇帝(태조고황제)'의 뚜렷한 묘호를 확인할 수 있다.
상복을 입고 압록강 철교를 건너던 의친왕 이강의 비장한 숨결과 이름없는 독립운동가들의 곧은 마음이 성수산 상이암 무량수전 처마 끝 풍경 소리가 되어 귓가를 맴돈다.
고려 말 혼란의 시대에 이성계가 이곳에서 품었던 새 시대를 향한 기도는, 500년 뒤 망국의 벼랑 끝에서 조국을 되찾고자 했던 의친왕 이강과 대동단 단원들의 연대와 조력으로 이어졌다. 기자는 탐방객들과 함께 '대한제국'이 '대한민국'의 이어진 역사의 흐름을 성수산의 두 비석에서 확인할 수 있었다.
여의주 바위 앞 삼청동 비각에 멈춰 섰던 탐방객들과 기자는 발걸음을 돌려 천 년의 돌계단을 따라 천천히 산을 내려왔다. 전북의 문화관광해설사로서 임실 성수산에서 해설에 나서는 날이면 탐방객들과 함께 과거와 현재를 잇는 역사의 시간 여행을 동행하고 있다.
덧붙이는 글 | 대동단 독립선언서
반만년 역사의 권위와 2천만 민중의 성충을 의지하여 국가의 독립됨과 우리 민족의 자주민 됨을 천하만국에 선언하며 또한 증언하노라. 근역 청구는 남의 식민지가 아니며 단군과 고구려의 자손은 남의 노예 종자가 아니다. 나라는 동방 군자요, 민족은 선진의 선인이었으나 움직이면 비틀거리고 다스림이 오래니 어지러움이 일어난다. 밖으로는 고래가 삼키는 듯한 강한 이웃이 있고, 안으로는 병든 나라의 간교한 역적이 있다.
5천년의 신성한 역사와 2천만 예의의 민족과 5백년 황황종족이 하루아침에 인명하니, 조정에는 순국의 신하가 있고 재야에는 절개를 지켜 죽은 백성이 있으나, 황천이 불쌍히 여기지 아니하고 국민이 복이 없어 황제 성명에 황급히 폐천의 욕을 당하여 사민이 거의 곧바로 민족이 섬멸되는 화를 받았으며, 남발하는 세금과 가혹한 법과 노예처럼 처우하고 부림으로써 민족이 안심하고 살 수 없는지라, 불평하여 외치면 강도로 다스려 찢어 죽이니 범부의 충의의 혼이 잔인한 칼 아래 쓰러진 자가 몇 천 몇 만 인가?
원한과 고통을 삼키고 마시며 와신상담의 십 개 성상을 지난지라.
어둠이 다하면 밝음이 돌아오고 막힘이 가면 태평함이 오게 되는 것은 천리의 호운이며 죽음에 처하여 삶을 얻고 오래 굽혀 일어남을 생각함은 도의 지극한 정리일세.
세계 개조의 민족자결의 이론은 천하에 드높고 우리나라의 독립국과 우리나라의 자유의 소리는 나라 안에 울려 퍼졌도다. 이제 3월 1일에 선언 독립하고 4월 10일에 정부를 건설했으나 간악한 저 일본이 시세의 추이를 살피지 아니하고 오로지 표범과 이리의 만성을 부려 무자비한 압억에 맨손의 도중을 총으로 죽이고 성읍 촌락을 불태우니 이것이 인류 양심에 참아 할 바인가?
우리 민족의 붉고 뜨거운 충성심은 결코 이러한 비정리적 압박에 움츠러들 바가 아니오, 날이 갈수록 정의 인도로써 용왕 매진할 뿐이로다. 만일 일본이 끝내 뉘우침이 없으면 우리 민족은 부득이 3월 1일의 공약에 의하여 최후 1인까지 최대의 성의와 최대의 노력으로 혈전을 불사코자 이에 선언하노라.
대한민국 원년 11월
조선민족 대표
이강(의친왕) 김가진 전협 양정 이정 김상열 전상무 백초월 최전구 조형구 김익하 정설교 이종춘 김세응 정의남 나창헌 한기동 신도안 이신애 한일호 박정선 노홍제 이직현 이내수 김병기 이겸용 이소후 신태연 신형철 오세덕 정규식 김황진 염광록
[출처] 조선민족대동단 제2차 독립선언서 전문 (1919년 11월). 이 글은 현대어 표기로 일부 다듬은 대동단 제2차 독립선언서 전문입니다.