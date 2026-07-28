상복 입고 압록강 철교를 넘은 의친왕

큰사진보기 ▲임실 성수산 상이암 여의주 바위 앞의 두 길. 왼쪽은 포장된 임도 경사길, 오른쪽은 돌계단 천 년의 길. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘三淸洞(삼청동)’의 세 글자를 각자(刻字)한 비석(높이 114cm, 폭 55cm, 두께 33cm) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲朝鮮太祖高皇帝御筆 三淸洞碑閣重修碑(조선태조고황제어필 삼청동비각중수비) ⓒ 이완우 관련사진보기

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(1919년 11월 20일 자 상하이 『독립신문』에 보도된 의친왕의 친서 중)

나는 차라리 자유 한국의 한 백성이 될지언정, 일본 정부의 한 친왕(親王)이 되기를 원치 않는다는 것을 우리 한인들에게 표시하고, 아울러 한국 임시정부에 참가하여 독립운동에 몸 바치기를 원한다.

큰사진보기 ▲성수산 상이암 여의주 바위 앞의 삼청동비각 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲성수산 상봉 아래 태조 기도터의 황룡바위 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲성수산 상이암 아래 삼청동 계곡 이완우 관련영상보기

덧붙이는 글 | 대동단 독립선언서



반만년 역사의 권위와 2천만 민중의 성충을 의지하여 국가의 독립됨과 우리 민족의 자주민 됨을 천하만국에 선언하며 또한 증언하노라. 근역 청구는 남의 식민지가 아니며 단군과 고구려의 자손은 남의 노예 종자가 아니다. 나라는 동방 군자요, 민족은 선진의 선인이었으나 움직이면 비틀거리고 다스림이 오래니 어지러움이 일어난다. 밖으로는 고래가 삼키는 듯한 강한 이웃이 있고, 안으로는 병든 나라의 간교한 역적이 있다.



5천년의 신성한 역사와 2천만 예의의 민족과 5백년 황황종족이 하루아침에 인명하니, 조정에는 순국의 신하가 있고 재야에는 절개를 지켜 죽은 백성이 있으나, 황천이 불쌍히 여기지 아니하고 국민이 복이 없어 황제 성명에 황급히 폐천의 욕을 당하여 사민이 거의 곧바로 민족이 섬멸되는 화를 받았으며, 남발하는 세금과 가혹한 법과 노예처럼 처우하고 부림으로써 민족이 안심하고 살 수 없는지라, 불평하여 외치면 강도로 다스려 찢어 죽이니 범부의 충의의 혼이 잔인한 칼 아래 쓰러진 자가 몇 천 몇 만 인가?



원한과 고통을 삼키고 마시며 와신상담의 십 개 성상을 지난지라.



어둠이 다하면 밝음이 돌아오고 막힘이 가면 태평함이 오게 되는 것은 천리의 호운이며 죽음에 처하여 삶을 얻고 오래 굽혀 일어남을 생각함은 도의 지극한 정리일세.



세계 개조의 민족자결의 이론은 천하에 드높고 우리나라의 독립국과 우리나라의 자유의 소리는 나라 안에 울려 퍼졌도다. 이제 3월 1일에 선언 독립하고 4월 10일에 정부를 건설했으나 간악한 저 일본이 시세의 추이를 살피지 아니하고 오로지 표범과 이리의 만성을 부려 무자비한 압억에 맨손의 도중을 총으로 죽이고 성읍 촌락을 불태우니 이것이 인류 양심에 참아 할 바인가?



우리 민족의 붉고 뜨거운 충성심은 결코 이러한 비정리적 압박에 움츠러들 바가 아니오, 날이 갈수록 정의 인도로써 용왕 매진할 뿐이로다. 만일 일본이 끝내 뉘우침이 없으면 우리 민족은 부득이 3월 1일의 공약에 의하여 최후 1인까지 최대의 성의와 최대의 노력으로 혈전을 불사코자 이에 선언하노라.



대한민국 원년 11월



조선민족 대표

이강(의친왕) 김가진 전협 양정 이정 김상열 전상무 백초월 최전구 조형구 김익하 정설교 이종춘 김세응 정의남 나창헌 한기동 신도안 이신애 한일호 박정선 노홍제 이직현 이내수 김병기 이겸용 이소후 신태연 신형철 오세덕 정규식 김황진 염광록



[출처] 조선민족대동단 제2차 독립선언서 전문 (1919년 11월). 이 글은 현대어 표기로 일부 다듬은 대동단 제2차 독립선언서 전문입니다.