GRDP 경기도 5위 용인, 시민 절반은 다른 도시로 출근

큰사진보기 ▲용인특례시 GRDP 수준 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2016~2022 용인특례시 산업별 실질GRDP 평균 성장율 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국, 경기도, 용인시 고용률 비교 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 산업별 취업자 변화 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 구인 인원과 구직 건수 변화 /출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 빈 일자리 변화 /출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

2025년 기준 특례시 용인의 지역내총생산(GRDP)은 경기도 전체의 6.4%를 차지할 만큼 규모가 크다. 사업체 수도 10년 새 1.4배 늘어 11만 개에 육박한다. 용인시의 GRDP는 경기도 31개 시·군 중 수원특례시에 이어 5위를 차지했다. 경제 지표만 보면 용인시는 도내 상위권 도시에 해당한다.하지만 정작 용인시 취업자의 절반 이상은 서울 강남·성남·수원 등 다른 도시로 출근한다. 지역 안에서 벌어들이는 부가가치와 지역 주민이 실제로 일하는 곳 사이에 간극이 작지 않다는 뜻이다.여기에 구직자는 늘어나는데 기업의 채용 여력이 줄어드는 이른바 구인구직 미스매치까지 겹치고 있다. 경기도일자리재단이 발표한 '데이터로 보는 용인'에서 용인시 경제·일자리 부문을 들여다봤다.지역내총생산(GRDP)은 일정 기간 한 지역에서 새로 만들어 낸 재화와 서비스의 부가가치를 모두 더한 값이다. 즉, 지역 경제의 몸집을 가늠하는 대표 지표로 여겨진다.경기도 지역내총생산, 2024년 3월 발표에 따르면 2022년 경기도 전체 GRDP는 571조9421억 원에 달한다. 이 가운데 용인시의 GRDP는 36조3658억 원으로 경기도의 6.4%를 차지했다. 31개 시·군 평균 GRDP 18조4552억 원의 두 배에 육박하는 규모이지만, 평택·수원에 이어 5번째에 자리했다.산업별 비중을 보면 제조업이 9조9412억 원, 27.3%로 압도적 1위를 차지했고, 부동산업 3조9534억 원, 10.9%, 사업서비스업 3조4706억 원, 9.5%, 도매 및 소매업 3조2900억 원, 9.0%가 뒤를 이었다.물가 변동 영향을 제외하고 실제 생산 규모의 변화만을 보여주는 실질 GRDP 기준으로 용인시의 2016~2022년 평균 성장률을 산업별로 보면, 금융 및 보험업 8.5%, 보건업 및 사회복지서비스업 7.8%, 정보통신업 7.6%, 공공행정·국방 및 사회보장행정 6.5%, 도매 및 소매업 6.0%가 상위 5개 산업으로 꼽혔다.반면 농업·임업 및 어업은 -2.8%로 오히려 뒷걸음질쳤다. 교육서비스업 0.2%와 제조업 1.5%도 낮은 성장률에 머물렀다.눈여겨볼 대목은 용인시 경제의 핵심축인 제조업 성장률이 1.5%에 그쳐 전체 평균 5.4%를 크게 밑돈다는 점이다. GRDP 비중으로는 여전히 1위이지만 성장 속도를 보면 뒤처지고 있다는 의미다. 원삼면 용인 반도체클러스터와 이동·남사읍 반도체 국가산업단지 등 신규 투자가 앞으로 이 흐름을 어떻게 바꿔놓을지 관심이다.경기도사업체조사, 2025년 2월 발표에 따르면 2023년 용인시 전체 사업체 수는 10만9797개로 2014년 4만5394개 대비 6만4403개 늘었다. 업종별로는 도매 및 소매업이 3만2078개, 29.2%로 가장 많았다. 이어 운수 및 창고업 1만2941개, 11.8%, 숙박 및 음식점업 1만983개, 10.0%, 부동산업 8050개, 7.3% 순이었다.GRDP 비중에서는 제조업이 1위였지만, 사업체 수를 보면 도소매업 등 생활밀착형 업종이 압도적으로 많다는 것이 눈에 띈다. 일부 제조업체가 부가가치의 상당 부분을 만들어 내고, 다수의 중소 상업·서비스업체가 지역경제의 저변을 이루는 구조를 나타내고 있다.지역별고용조사에 따르면 2025년 상반기 용인시 경제활동인구, 일할 의사와 능력을 가진 15세 이상 인구 중 취업자와 실업자를 합한 수는 58만2000명으로 2024년 상반기 57만6000명 대비 6000명 늘었다. 15세 이상 인구 95만5000명 대비 경제활동인구 비율은 60.9%다. 같은 기간 취업자는 56만 명으로 2024년 상반기 55만3000명 대비 7000명 늘었다.다만 고용률과 실업률은 서로 다른 방향으로 움직였다. 2025년 상반기 용인시 고용률, 15세 이상 인구 중 취업자 비율은 58.6%로 2024년 상반기 59.8% 대비 0.2%포인트 낮아졌다. 반면 실업률은 3.9%로 2024년 상반기 4.1% 대비 0.2%포인트 개선됐다.취업자 수 자체는 늘었지만 인구 대비 고용 비율은 오히려 떨어진 것으로 나타났다. 인구가 늘어나는 속도를 고용 증가 속도가 따라가지 못하고 있음을 보여준다.연령대별 취업자는 30~49세 25만4000명, 45.4%로 가장 많았다. 이어 50~64세 18만1000명, 32.3%, 15~29세 7만4000명, 13.2% 순이었다. 특히 65세 이상 노인 5만1000명, 9.1%는 현장에서 일하고 있었다.산업별로는 사업·개인·공공서비스 및 기타가 23만8000명, 42.5%로 가장 많았다. 이어 도소매·숙박음식업 9만6000명, 17.1%, 광업·제조업 9만3000명, 16.6%가 뒤를 이었다.업종별로는 제조업이 9만2712명으로 취업자가 가장 많았다. 도매 및 소매업 6만2385명, 전문·과학 및 기술서비스업 5만1233명, 교육서비스업 4만7314명, 정보통신업 4만6982명 순이었다.GRDP 비중에서는 부동산업·사업서비스업이 제조업 다음으로 컸다. 하지만 실제 고용 규모에서는 도소매업·전문서비스업·교육서비스업이 더 많은 일자리를 만들어내고 있었다.종사상 지위, 취업자가 어떤 형태로 고용돼 있는지를 구분하는 기준별로는 임금근로자, 상용·고용 기간을 정하지 않았거나 1년 이상인 근로자가 38만3000명, 68.4%로 대다수를 차지했고, 스스로 사업을 하거나 무급으로 가족 사업을 돕는 비임금근로자 10만5000명, 18.8%, 고용 기간이 짧은 임금근로자, 임시·일용 7만2000명, 12.9% 순이었다.용인시 경제 구조에서 가장 눈에 띄는 대목은 통근 패턴이다. 통계청 지역별고용조사, 2025년 8월에 따르면 2025년 상반기 거주지 외 다른 지역으로 통근하는 용인시 취업자는 29만 명으로 전체 취업자 56만 명의 51.8%에 달했다.주요 통근 목적지는 성남시, 서울 강남구, 수원시 순이었다. 사업체 소재지 상위 20곳을 보면 성남시 7만2234명이 압도적으로 많았다. 이어 서울 강남구 4만905명, 수원시 3만3709명이 뒤를 이었다.성남·수원은 GRDP 2위·4위로 양질의 일자리가 많다는 것으로 해석할 수 있다. 2024년 상반기 거주지 외 다른 지역 통근 취업자 비율은 50.8%였는데, 1년 새 오히려 1.0%포인트 늘어난 셈이다.지역 안에서 만들어 내는 부가가치, GRDP 도내 5위와 지역 주민이 실제로 일하는 장소가 다른 것은 용인시가 여전히 자족도시보다는 수도권 배후 주거지 성격이 강하다는 것을 보여준다.지역활동인구, 15세 이상 인구 중 해당 지역에서 실제로 수입이 있는 일을 한 취업자와 그 지역에 거주하는 실업자·비경제활동인구를 합한 인구 역시 2025년 상반기 84만7000명으로 15세 이상 거주인구 대비 88.7% 수준에 그쳤다. 2024년 상반기 90.0% 대비 1.6%포인트 낮아진 것이다.경기도 내 지역활동인구 비중 최고는 과천으로 136.8%, 최저는 의정부 81.1%였다. 용인시의 지역활동인구 비중은 경기도 평균에도 미치지 못했다. 이는 용인시에 거주하며 실질적으로 경제활동을 하는 인구 비중이 다른 지역에 비해 상대적으로 낮다는 뜻이다.일자리재단이 고용노동부 EIS 고용행정통계를 인용한 자료에 따르면 2025년 상반기 용인시 구직건수, 일자리를 찾기 위해 고용센터 등에 등록한 건수는 4만4304건으로, 2024년 상반기 4만4건 대비 4300건 늘었다.반면 같은 기간 구인인원, 기업이 채용하고자 등록한 인원은 1만3827명으로 2024년 상반기 2만50명 대비 6223명 줄었다.구직자 1명당 일자리가 몇 개나 있는지를 가늠하는 용인시 구인배수를 보면, 2023년 상반기 0.55에서 2023년 하반기 0.62까지 오르며 일시적으로 개선됐다. 1에 가까울수록 구직자와 일자리 수가 균형을 이룬다는 뜻이다.그러나 2024년 상반기 0.50, 2024년 하반기 0.46, 2025년 상반기 0.31로 세 분기 연속 하락했다. 구직자 3명당 일자리가 1개에도 미치지 못하는 수준이다.한편 고용노동부 사업체노동력조사에 따르면 2025년 상반기 용인시 빈 일자리, 사업체가 채용하려 했으나 채우지 못한 일자리 수는 3385명으로, 2024년 상반기 4564명 대비 1179명 줄었다. 빈일자리율도 1.0%로 2024년 상반기 1.4% 대비 0.4%포인트 감소했다.산업별로는 도소매·음식숙박업이 1365명, 40.3%로 가장 많았다. 이어 사업·개인·공공서비스업 1068명, 31.6%, 광업·제조업 584명, 17.3% 순이었다.빈 일자리가 줄어든 점을 보면 채용시장이 안정화된 것처럼 보이지만, 구인인원 감소를 감안하면 기업들의 채우지 못한 일자리도 함께 줄어들었을 가능성이 있다는 점에서 눈여겨볼 필요가 있다.