청주지법 의제강간 범죄에 이례적 실형

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

법원이 미성년자 의제강간 혐의로 기소된 피의자에 대해 집행유예 형을 선고하던 관행을 깨고 징역 2년의 실형을 선고했다.그동안 법원은 의제강간 혐의로만 기소된 피의자에 대해 대부분 집행유예 형을 선고해 솜방망이 처분이라는 지적을 받아왔다.27일 법조계에 따르면 청주지법 형사22부(부장판사 한상원)는 미성년자의제강간 혐의로 기소된 A(30대)씨에게 징역 2년을 선고했다.A씨는 지난 2024년 8월부터 10월까지 모텔과 자신의 차량 등에서 미성년자인 B양과 세 차례 성관계(미성년자 의제강간) 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A씨는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 B양을 만난 것으로 알려졌다.실형이 선고됐지만 법정구속은 피했다. 한상원 부장판사는 "피고인은 피해자와 합의하지 못했으나 불법적 수단을 활용해 범행한 것으로 보이지 않는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했다.그동안 법원이 아동·청소년을 대상으로 한 성매수 및 성착취물 범죄에 관대한 처분을 내렸다는 지적을 받아왔다.지난 2022년 8월 서울남부지방법원은 랜덤채팅 어플리케이션을 통해 만난 9세 아동에게 신체 주요부위를 촬영한 혐의로 기소된 B씨에게 징역2년6월에 집행유예 3년을 선고했다.B씨는 채팅앱을 통해 알게된 피해 아동에게 성인 포르노물을 보내고 이와 동일한 행위를 하게하고 영상물을 촬영하게 했다. 이 과정에서 B씨가 보낸 메시지의 수위는 차마 표현 할 수 없을 정도였다.B씨는 9세 아동에게 45회에 걸쳐 음란한 메시지와 영상을 전송했다. 또 5회에 걸쳐 피해 아동으로부터 받은 영상물을 통해 총 5개의 성착취물을 제작한 혐의로 재판에 넘겼다.9세 아동을 성착취물 범죄대상으로 삼았지만 B씨는 실형은 면했다.재판부는 "성적 가치관이 확립되지 않은 아동을 상대로 한 것이어서 비난 가능성이 작다고 보기는 어렵다"면서도 "피해자와 합의해 처벌을 원하지 않는 점, 성착취물이 다른 저장매체로 옮겨지거나 유포된 사정은 확인되지 아니했다"는 것이 이유였다.서울남부지법만 그런 것은 아니다. 2022년 4월 13세 여중생을 의제강간하고 성착취물을 제작한 혐의로 기소된 C씨에게 징역2년에 집행유예 3년을 선고했다.그해 6월 대구지법서부지원은 만 12세 아동을 대상으로 성착취물을 제작한 혐의로 기소된 D씨에게 징역2년6월과 집행유예 4년을 선고했다.2022년 7월 수원지법은 만 13세 여중생을 상대로 성매매를 한 E씨에게 징역 10월과 집행유예 2년을 선고했다. 이런 상황을 감안하면 의제강간범죄에 대한 청주지법의 실형선고는 다소 이례적이다.이에 대해 오원근 변호사는 "현재 최영중 전 청주시의원의 아동성착취 범죄에 대해 사회적 지탄이 확산되며, 국회까지 이 문제가 쟁점이 되는 상황이다"라며 "법원이 이런 사회적 상황을 반영해 판결한 것으로 보인다"고 말했다.이성구 충북변협회장은 "미성년자 의제강간이라는 범죄의 죄칠에 맞게 양형이 정상화되는 과정으로 해석된다"고 밝혔다.한편 최영중 전 청주시의원은 2024년부터 2025년까지 랜덤채팅앱을 통해 만난 여중생(범행당시 12세)과 금품을 제공하고 세 차례 성관계 한 사실이 알려지며 사회적 공분을 사고 있다. 또 최 전 의원은 성착취물까지 제작한 혐의도 받고 있다.