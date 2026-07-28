오송참사대책위 벌금 마련 하루찻집... 연대 발걸음 '북적북적'

큰사진보기 ▲27일 오송참사시민대책위원회는 청주 서원구 청남로 ‘카페 1865’에서 활동가 벌금 마련을 위한 하루 찻집 ‘연대의 차 한잔, 함께 하는 마음’ 행사를 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 오송참사시민대책위원회는 청주 서원구 청남로 ‘카페 1865’에서 활동가 벌금 마련을 위한 하루 찻집 ‘연대의 차 한잔, 함께 하는 마음’ 행사를 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오송 지하차도 참사 시민분향소 철거에 항의하다 벌금형을 받은 오송 참사 시민대책위원회 활동가를 돕는 일일 찻집이 성황리에 마무리 됐다.27일 오송참사시민대책위원회는 청주 서원구 청남로 '카페 1865'에서 활동가 벌금 마련을 위한 하루 찻집 '연대의 차 한잔, 함께 하는 마음' 행사를 진행했다.이날 행사에는 오송참사 유가족 등 희생자단체와 시민사회, 민주노총충북지역본부 등 노동단체 관계자가 참석해 마음을 보탰다.정치인들도 대거 참여했다. 청주시를 지역구로 둔 이광희‧송재봉‧이연희 의원과 이상식 충북도의장 등 정관계 인사도 참여해 마음을 보탰다.이날 행사는 오송 참사 시민대책위원회 전 상임대표 A씨와 공동집행위원장 B씨에게 법원 판결로 확정된 벌금 1000만 원을 마련하기 위해 열렸다..이들은 지난 2023년 9월 3일 청주시가 청주시도시재생센터에 마련된 오송참사 희생자 합동분향소가 유가족의 동의 없이 일방적으로 철거한 사실에 항의하는 과정에서 발생한 일로 벌금형을 선고 받았다.청주시가 분향소를 일방적으로 철거한 이날은 희생자들의 49재 추모제가 열리던 날이었다.A씨와 B씨등 지역시민사회 단체 관계자는 철거 다음날 청주시청사를 방문해 항의했다. 이 과정에서 10만 원 상당의 청주시청사 현관 출입문 잠금잠치가 파손됐다.청주지법은 지난 6월 공용물건손상, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동주거침입) 혐의로 기소된 A씨와 B씨에게 각각 벌금 500만 원을 선고했다.오송참사시민대책위 관계자는 "목표했던 금액을 초과했다"며 "연대의 마음을 주신 모든 분들께 감사드린다"고 말했다.