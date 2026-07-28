"시민 오케스트라의 열정으로 아름다운 울림을"

큰사진보기 ▲유하나래 넬 필하모닉 오케스트라 단장은 인터뷰에서 "쉬운 곡에 안주하지 않고 단단한 실력을 갖추기 위해 정진하겠다"는 입장을 밝혔다. ⓒ 한기홍 관련사진보기

-오케스트라 창단 배경과 이름의 의미를 설명한다면?

-넬필하모닉은 전문 연주자와 아마추어 연주자, 그리고 전공자와 비전공자가 함께 어우러지는 시민 오케스트라 형태를 지향한다. 오케스트라 구성과 협업 과정에 큰 어려움은 없었나.

큰사진보기 ▲넬 필하모닉 오케스트라의 김주성 지휘자가 단원들과 함께 창단연주회 연습에 몰두하고 있다. ⓒ 유하나래 관련사진보기

-로시니의 <세비야의 이발사> 서곡부터 모차르트 오보에 협주곡, 하이든 첼로 협주곡, 그리고 슈베르트 교향곡 8번 <미완성>까지 매우 다채롭고 짜임새 있는 프로그램을 준비한 느낌이다. 프로그램 첫 곡으로 '세비야의 이발사' 서곡을 선택한 이유는?

-클래식 청중의 사랑을 받는 레퍼토리 슈베르트 '미완성교향곡'도 기대되는 작품이다.

-첼리스트, 음악교육자, 그리고 오케스트라의 단장으로서 앞으로 넬 필하모닉의 장기적인 목표나 비전을 제시한다면?

창단연주회 레퍼토리는 어떤 곡? 창단연주회는 조아키노 로시니의 오페라 <세비야의 이발사> 서곡으로 막을 연다. 이 서곡은 오페라 역사상 가장 찬란하고 유쾌한 관현악곡 중 하나로 꼽힌다. 경쾌한 선율과 재치 있는 전개로 연주 전부터 청중의 가슴을 설레게 하는 곡으로도 유명하다.



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세 번째는 프란츠 요제프 하이든의 첼로협주곡 제2번 D장조. 첼로 레퍼토리의 최고 걸작 중 하나로 꼽히는 곡이다. 우아함과 기교, 깊은 서정성이 완벽하게 조화를 이룬다. 이날은 첼리스트 이한주 단원의 협연으로 '알레그로 모데라토' 제1악장을 선보인다.



연주회의 대미는 프란츠 슈베르트의 교향곡 8번 <미완성>이 장식한다. 슈베르트는 1822년 이 곡의 1악장과 2악장을 완성하고 3악장 스케치까지 마쳤으나 어떤 이유에서인지 더 이상 곡을 이어가지 못했다. 그럼에도 1, 2악장만으로도 이미 완벽한 음악적 완결성을 지니고 있다는 평가를 받는 곡이다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 월간중앙 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 중앙일보 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 대표 저서로 <거장, 스승을 말하다>가 있다. 조수미, 임권택, 정경화, 장한나, 조정래, 강수진, 이현세, 조훈현, 승효상 등 문화예술인 13인의 인터뷰를 통해 그들의 스승을 탐구한 책이다.

경기 양주시를 중심으로 경기 북부 음악인들이 모여 결성한 넬 필하모닉 오케스트라(아래 '넬필')가 창단 연주회를 갖는다. 오는 8월 1일 토요일 오후 3시, 양주문화예술회관 소공연장이 그 무대다. 넬필은 "클래식 음악이 일상 속에서 넘실거리고, 예술을 통해 시민이 소통하는 지역 공동체를 지향한다"는 모토를 내걸었다.넬필 오케스트라 단장은 유하나래 양주시립교향악단 첼로 수석이 맡았다. 서울예고, 한양대 음대 관현악과를 졸업하고 독일 함부르크 국립음대에서 석사 학위를 받은 첼리스트다. 유 단장은 인터뷰에서 "쉬운 곡으로 타협하지 않고, 단원들과 함께 음악적 숙련과 완성도를 향해 부단히 노력하겠다"는 각오를 밝혔다. 인터뷰는 지난 27일 오전 양주시 옥정호수공원 근처 한 카페에서 이뤄졌다. 아래는 유 단장과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."'넬(NER)'이란 히브리어로 '등불'을 의미한다. 음악을 통해 지역사회에 희망과 감동의 빛을 전달한다는 의미를 담고 있다. 2018년 저를 포함한 멤버들이 '넬 피아노 트리오'를 결성한 것이 오케스트라 이름의 기원이 되었다. 우리의 연주가 듣는 누군가에게 좋은 영향으로 작용하면 좋겠다는 마음으로 그 이름을 선택했다. 저는 이후 '넬 클래식'이라는 이름의 비영리단체를 만들어 2023년부터 연주 활동을 시작했다. 지휘를 전공한 피아니스트 김주성의 영입이 큰 힘이 됐다. 그는 한국예술종합학교에서 합창과 오케스트라 지휘로 각각 학사와 석사 과정을 마친 역량 있는 지휘자다. 오케스트라의 중심에 그가 있어 마음이 든든하다.""신기할 정도로 창단 과정의 어려움은 거의 없었다. 트리오 멤버인 운영진, 수석 멤버(전공자)영입, 일반 단원 모집에 이르기까지 모든 일이 순탄했고, 관계된 모든 분들이 대단히 호의적이었으며, 연습실을 구하는 과정까지 순조롭게 이뤄졌다. 아마도 우리 모든 단원들의 염원이 물 밑에서 뜨겁게 교감하고 있었던 덕분이 아니었겠나 생각하고 있다. 그러나 오케스트라를 창단한다는 것은 설렘과 기대 만으로 이루어지는 일이 아니다. 앞으로 단원을 더 모집하고, 부족한 편성을 채우며, 서로의 호흡을 맞춰 하나의 아름다운 음악을 만들어 가는 과정에는 크고 작은 어려움이 분명 따를 것이다. 처음이기에 미숙한 점도 있을 것이고, 궤도에 오를 때까지 많은 난관이 닥쳐오겠지만 단합된 힘으로 극복해나가려고 한다.""연주될 음악의 선곡은 김주성 지휘자의 생각과 기획으로 이뤄진 측면이 강하다. 그에게 들은 선곡의 배경을 전한다면, '세비야의 이발사' 서곡은 경쾌하고 활기찬 에너지로 새로운 출발의 설렘을 전한다는 의도가 반영되었다. 빠른 전개와 유쾌한 리듬, 그리고 점차 고조되는 '로시니 크레셴도'는 이제 막 첫걸음을 내딛는 오케스트라의 열정과 도전 정신을 상징 한다고도 볼 수 있다.""아직은 미완성인 넬 필하모닉 오케스트라의 존재를 상징 한다고도 볼 수 있다. 비록 두 개의 악장만 남겨진 작품이지만, 그 안에는 세월이 흘러도 변하지 않는 깊은 감동과 아름다운 선율이 담겨 있다. '미완성'이라는 이름에도 이 작품은 음악의 진정성과 예술적 완성도를 가장 깊이 보여주는 걸작으로 사랑 받고 있다. 우리 오케스트라가 부족함 속에서도 음악을 향한 진정성과 열정을 잃지 않는다면, 슈베르트의 음악처럼 사람들의 마음을 움직이는 아름다운 울림을 만들어 갈 수 있을 것이다.""넬 필하모닉 오케스트라는 앞으로 양주를 비롯하여 동두천, 포천, 의정부 등 경기 북부 도시를 아우르는 시민 오케스트라를 꿈꾸고 있다. 창단에 이르기까지 클래식을 사랑하고 악기 연주를 좋아하는 많은 분들이 참여해주셨다. 모든 단원에게 깊은 감사의 마음을 전한다. 넬 필하모닉은 시민 오케스트라이지만 전공자 비율이 절반 정도다. 타 시군 지역의 아마추어 오케스트라에 비하면 상당히 높은 편이다. 그래서 향후 연주곡의 수준과 난이도 역시 그에 걸맞게 기획할 생각이다. 편곡된 곡이 아니라 오리지널 악보로 연주하기 때문에, 비전공자에게는 입단의 벽이 높은 편이다. 하지만 앞으로도 쉬운 곡으로 타협하지 않고 음악적 숙련과 완성도를 향해 정진할 생각이다. 아마추어 연주자가 꼭 입단하고 싶어하는 시민 오케스트라를 만들고 싶다. 열심히 활동하여 경기 북부 지역 지자체 모든 공연장에서 초청 받아 연주할 수 있는 실력을 갖추게 되기를 희망한다."