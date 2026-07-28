'멱살' 권영진 두고 국힘 충돌... "기회 주자"-"감싸기 안돼"

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

조은희·유영하 국민의힘 의원이 공개 석상에서 같은 당 권영진 의원에 대한 징계 논의를 두고 충돌했다. 권 의원은 최근 국회 상임위원회 배분 결과에 반발해 국민의힘 전·현직 원내대표의 멱살을 잡고 욕설했다.지난 27일 국민의힘 최고위원회는 권 의원을 겨냥해 "자진 탈당 권고", "제명을 포함한 최고 수준의 징계" 등을 언급했고, 중앙윤리위원회(위원장 윤민우, 아래 윤리위)는 권 의원에 대한 징계 논의에 돌입했다고 각각 알렸다.멱살을 잡힌 피해자 중 한 명인 정점식 원내대표는 이들의 발언 직후 "당내 의견 수렴이 필요하다고 생각하면 비공개 회의 때 하라"고 당부했다. 다만 정 원내대표는 앞서 라디오에 출연해 "사과를 받아들였다"라면서 "개인적인 입장은 (윤리위가 권 의원을) 선처했으면 좋겠다는 생각"이라고 밝혔다.28일 오전 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의엔 제22대 국회 후반기 상임위원회별 간사 선임자(또는 내정자)들이 처음 참석했다. 국회 문화체육관광위원회 야당 간사에 선임된 조 의원은 이 자리에서 대한축구협회 청문회 관련 발언을 한 뒤, 권 의원 징계 절차 개시에 대한 생각을 말했다. 조 의원과 권 의원은 당내 의원 모임 '대안과미래' 소속이다.조 의원은 "윤리위가 권 의원에 대한 징계 절차를 시작했다는 소식을 들었다"며 "권 의원이 원내대표실에서 보인 언행은 분명 잘못이었다. 권 의원 역시 자신의 잘못을 인정·반성하고 동료 의원들과 당원, 국민께 진심으로 사과했다"라고 말했다. 또 "(권 의원은) 어제 원내대표를 직접 찾아 사과의 뜻을 전했고 원내대표도 그 마음을 받아주신 것으로 안다"고 했다.이어 "'잘못했으니 사과해도 쫓아내겠다, 스스로 나가라, 안 그러면 제명하겠다'라는 게 당의 뜻은 아니라고 생각한다"며 "잘못에는 책임이 따르되, 진심 어린 반성과 사과를 할 땐 다시 함께 갈 수 있는 기회를 줘야 된다"라고 했다. 그는 "원칙은 지키되, 포용의 정신을 잃지 않는 정당, 마음의 문을 열고 함께 미래로 나아가는 책임 있는 정당이 되자"며 말을 마쳤다.잠시 뒤 발언에 나선 유 의원은 "첫 (원내대책회의) 자리라서 될 수 있는 한 말을 줄이려고 했다"라면서도 "오늘 의제와 상관없는 얘기가 있어서 한 말씀 드리겠다"라고 운을 뗐다. 유 의원은 "어떤 정당이든 대표자가 있다"며 "흔히 말하는 권위주의를 탈피해야 하는 건 맞지만 권위가 무너지면 조직이 무너진다"라고 말했다.그는 이어 권 의원을 겨냥해 "인내할 수 있는 임계점이 있다"며 "폭력이 용인되고, 그것이 유야무야 된다면 앞으로 똑같은 일이 반복될 것이다. 민의의 전당 국회에서 소속 정당의 원내대표에게 폭력을 행사한 것을 그냥 관용으로, 동지니까 (기회를 주자는 것은) 절대 있어서는 안 된다"라고 역설했다.그러면서 "둥지 안에 있는 알이 썩어버리면 남은 성한 알도 썩는다고 본다"며 "이번 사태를 두고 관용으로 넘기고, 동지니까 감싸주고 (그런 식으로 대응한다면) 정당은 존속할 수 없다고 본다. 단호히 책임을 물어야 한다"라며 말을 마쳤다. 결국 이 사건 피해 당사자인 정 원내대표가 추가 발언에 나섰다.정 원내대표는 두 의원을 겨냥해 "당헌·당규 공부를 좀 하시라"면서 "원내대책회의는 국회 활동에 관한 당의 주요 대책의 협의·조정하기 위한 것"이라고 설명했다. 이어 "오늘은 상임위 간사 선임 후 첫 원내대책회의다. 정치적 견해는 SNS 활동이나 기자회견을 통해 표출하라. 의원들 의견을 수렴할 필요가 있다고 생각하면 비공개 회의에서 하라"고 경고했다.다만 정 원내대표는 이날 오전 SBS <김태현의 정치쇼>에서 권 의원에 대한 생각을 전했다. 그는 "지금 최고위원회에서 탈당 권고, 최고 수준의 중징계가 언급되고 있고, 윤리위에선 징계 절차 개시 등을 진행했다"며 "개인적으로는 사실 선처를 바라는 입장이다. 다만 송 전 원내대표에게도 욕설하고 멱살을 잡아 송 전 원내대표의 의사도 중요하다"고 밝혔다.정 원내대표는 또 "(권 의원도) 원내 구성원 중 한 분인데, 그분에 대한 탈당·제명 이야기를 제가 어떻게 할 수 있겠는가?"라며 "저로서는 사과를 받아들였기 때문에 개인적 입장은 선처했으면 좋겠다는 생각"이라고 덧붙였다. 하루 전인 지난 27일 오전 권 의원은 정 원내대표의 집무실을 찾아가 사과했고, 정 원내대표는 이를 수용했다고 밝힌 바 있다.