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정치

26.07.28 10:59최종 업데이트 26.07.28 11:17

'멱살' 권영진 두고 국힘 충돌... "기회 주자"-"감싸기 안돼"

공개석상서 조은희-유영하 입장 차... 피해자 정점식은 "선처 바라"

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정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다.
정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호

조은희·유영하 국민의힘 의원이 공개 석상에서 같은 당 권영진 의원에 대한 징계 논의를 두고 충돌했다. 권 의원은 최근 국회 상임위원회 배분 결과에 반발해 국민의힘 전·현직 원내대표의 멱살을 잡고 욕설했다.

지난 27일 국민의힘 최고위원회는 권 의원을 겨냥해 "자진 탈당 권고", "제명을 포함한 최고 수준의 징계" 등을 언급했고, 중앙윤리위원회(위원장 윤민우, 아래 윤리위)는 권 의원에 대한 징계 논의에 돌입했다고 각각 알렸다.

멱살을 잡힌 피해자 중 한 명인 정점식 원내대표는 이들의 발언 직후 "당내 의견 수렴이 필요하다고 생각하면 비공개 회의 때 하라"고 당부했다. 다만 정 원내대표는 앞서 라디오에 출연해 "사과를 받아들였다"라면서 "개인적인 입장은 (윤리위가 권 의원을) 선처했으면 좋겠다는 생각"이라고 밝혔다.

조은희 "사과 뜻 전했잖나" - 유영하 "단호히 책임 물어야"

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28일 오전 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의엔 제22대 국회 후반기 상임위원회별 간사 선임자(또는 내정자)들이 처음 참석했다. 국회 문화체육관광위원회 야당 간사에 선임된 조 의원은 이 자리에서 대한축구협회 청문회 관련 발언을 한 뒤, 권 의원 징계 절차 개시에 대한 생각을 말했다. 조 의원과 권 의원은 당내 의원 모임 '대안과미래' 소속이다.

조 의원은 "윤리위가 권 의원에 대한 징계 절차를 시작했다는 소식을 들었다"며 "권 의원이 원내대표실에서 보인 언행은 분명 잘못이었다. 권 의원 역시 자신의 잘못을 인정·반성하고 동료 의원들과 당원, 국민께 진심으로 사과했다"라고 말했다. 또 "(권 의원은) 어제 원내대표를 직접 찾아 사과의 뜻을 전했고 원내대표도 그 마음을 받아주신 것으로 안다"고 했다.

이어 "'잘못했으니 사과해도 쫓아내겠다, 스스로 나가라, 안 그러면 제명하겠다'라는 게 당의 뜻은 아니라고 생각한다"며 "잘못에는 책임이 따르되, 진심 어린 반성과 사과를 할 땐 다시 함께 갈 수 있는 기회를 줘야 된다"라고 했다. 그는 "원칙은 지키되, 포용의 정신을 잃지 않는 정당, 마음의 문을 열고 함께 미래로 나아가는 책임 있는 정당이 되자"며 말을 마쳤다.

잠시 뒤 발언에 나선 유 의원은 "첫 (원내대책회의) 자리라서 될 수 있는 한 말을 줄이려고 했다"라면서도 "오늘 의제와 상관없는 얘기가 있어서 한 말씀 드리겠다"라고 운을 뗐다. 유 의원은 "어떤 정당이든 대표자가 있다"며 "흔히 말하는 권위주의를 탈피해야 하는 건 맞지만 권위가 무너지면 조직이 무너진다"라고 말했다.

그는 이어 권 의원을 겨냥해 "인내할 수 있는 임계점이 있다"며 "폭력이 용인되고, 그것이 유야무야 된다면 앞으로 똑같은 일이 반복될 것이다. 민의의 전당 국회에서 소속 정당의 원내대표에게 폭력을 행사한 것을 그냥 관용으로, 동지니까 (기회를 주자는 것은) 절대 있어서는 안 된다"라고 역설했다.

그러면서 "둥지 안에 있는 알이 썩어버리면 남은 성한 알도 썩는다고 본다"며 "이번 사태를 두고 관용으로 넘기고, 동지니까 감싸주고 (그런 식으로 대응한다면) 정당은 존속할 수 없다고 본다. 단호히 책임을 물어야 한다"라며 말을 마쳤다. 결국 이 사건 피해 당사자인 정 원내대표가 추가 발언에 나섰다.

보다 못한 정점식, 제동... 라디오에선 "개인적으로는 선처 바라"

정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다.
정점식 국민의힘 원내대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호

정 원내대표는 두 의원을 겨냥해 "당헌·당규 공부를 좀 하시라"면서 "원내대책회의는 국회 활동에 관한 당의 주요 대책의 협의·조정하기 위한 것"이라고 설명했다. 이어 "오늘은 상임위 간사 선임 후 첫 원내대책회의다. 정치적 견해는 SNS 활동이나 기자회견을 통해 표출하라. 의원들 의견을 수렴할 필요가 있다고 생각하면 비공개 회의에서 하라"고 경고했다.

다만 정 원내대표는 이날 오전 SBS <김태현의 정치쇼>에서 권 의원에 대한 생각을 전했다. 그는 "지금 최고위원회에서 탈당 권고, 최고 수준의 중징계가 언급되고 있고, 윤리위에선 징계 절차 개시 등을 진행했다"며 "개인적으로는 사실 선처를 바라는 입장이다. 다만 송 전 원내대표에게도 욕설하고 멱살을 잡아 송 전 원내대표의 의사도 중요하다"고 밝혔다.

정 원내대표는 또 "(권 의원도) 원내 구성원 중 한 분인데, 그분에 대한 탈당·제명 이야기를 제가 어떻게 할 수 있겠는가?"라며 "저로서는 사과를 받아들였기 때문에 개인적 입장은 선처했으면 좋겠다는 생각"이라고 덧붙였다. 하루 전인 지난 27일 오전 권 의원은 정 원내대표의 집무실을 찾아가 사과했고, 정 원내대표는 이를 수용했다고 밝힌 바 있다.

#조은희#유영하#권영진#멱살#정점식

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