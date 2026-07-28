광주경총, 융복합 가전산업 고용지원사업 선착순 모집

큰사진보기 ▲광주경영자총협회 엠블럼. ⓒ 광주경총 관련사진보기

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광주경영자총협회(회장 양진석 ㈜호원·해피니스CC 회장)는 '융·복합 가전산업 고용 안착 활성화 지원사업'의 하반기 참여 기업과 근로자를 선착순으로 모집한다고 28일 밝혔다.광주경총은 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 하반기 사업 대상 지역을 기존 광주 지역에서 광주 인접 전남 지역까지 확대했다.또 구조적으로 이직이 잦은 소규모 영세 사업장의 현실을 반영, 재직자 요건을 '해당 기업 근속 3년 또는 동종 업계 경력 5년 이상'으로 완화해 참여 문턱을 낮췄다.가장 대표적인 혜택인 '든든 버팀 안착 지원' 사업은 정규직 근로자를 신규 채용한 기업과 입사자 모두에게 직접적인 재정 지원을 한다. 기업은 근속 2개월 차 100만 원, 이후 3~6개월 차 각 50만 원씩 최대 300만 원의 인건비를 분할 지원받는다. 신규 입사자는 근속 2·4개월 차에 각 50만 원씩 총 100만 원의 근속 축하금을 받는다.'현장 이음 상생 지원' 사업은 현장 적응을 돕는다. 신규 입사자(부사수)와 기존 숙련 재직자(사수)를 1대 1로 매칭해 사내 직무 교육을 진행하면, 재직자(사수)에게 2·4개월 차 각 30만 원씩 총 60만 원의 고용 안착 성공 인센티브를 준다.이 외에도 구직자를 위한 현장 동행 면접비(5만 원)와 취업 성공 축하금(50만 원), 채용 기업을 위한 현장 소통 간담회비(1인당 50만 원, 기업당 최대 200만 원) 등 다양한 '동행 마중 연계 지원' 혜택을 제공한다.참여 대상은 전남광주통합특별시 내 상시근로자 5인 이상의 융·복합 가전 및 전후방 연관 기업(14대 뿌리산업 포함)과 해당 기업에 신규 채용된 근로자다. 단, 지원금은 올해 사업 종료일 기준 근속 요건 충족분에 한해 지급한다.신청은 오는 12월 31일까지 받지만, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.광주경총 관계자는 "선착순 지원으로 한정된 예산이 조기 마감될 수 있는 만큼, 채용 계획이 있는 기업들의 선제적인 도입과 활용을 바란다"고 말했다.