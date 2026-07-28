인천시 "제물포 대학생 스토리텔러에 도전하세요"

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 제물포의 변화와 매력을 대학생의 시선으로 담아낼 '2026년 제물포 대학생 스토리텔러'를 모집한다.모집 기간은 7월 27일부터 8월 7일까지이며, 모집 인원은 10명 안팎이다. 개인 사회관계망서비스(SNS)를 운영하며 제물포에 관심 있는 대학생이라면 누구나 지원할 수 있다.지원 방법 등 자세한 사항은 인천시 누리집과 1883개항살롱 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다. 최종 선발 결과는 8월 12일 인천시 누리집에 공고할 예정이다.선발된 스토리텔러는 8월부터 12월까지 5개월 동안 활동하게 된다. 이들은 제물포 전역의 명소, 상권, 축제, 체험공간 등 다양한 지역 자원을 주제로 콘텐츠를 제작한다.특히 올해는 상권, 체험공간, 지역 행사 등을 연계한 주제형 콘텐츠 발굴과 확산에 중점을 둘 방침이다. '여름의 제물포'처럼 개별 장소나 행사를 단편적으로 소개하는 방식에서 벗어나 지역 자원을 하나의 흐름으로 엮어 제물포의 특색을 더욱 효과적으로 전달할 계획이다.이선호 인천시 글로벌도시국장은 "청년들의 참신한 시각이 제물포의 새로운 매력을 발굴하고 지역에 활력을 더하는 계기가 되길 기대한다"면서 "관심 있는 대학생들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.