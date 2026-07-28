전한길도 참관한 통영시장 '재검표'... 이변은 없었다

큰사진보기 ▲27일 오후 경상남도선거관리위원회에서 열린 6·3 지방선거 경남 통영시장 선거에 대한 재검표 현장에서 개표참관인 자격으로 현장을 찾은 전한길 씨가 이의를 제기하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲27일 오후 경상남도선거관리위원회에서 열린 6·3 지방선거 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 44표차로 당락이 갈린 통영시장 선거 재검표를 유튜버 전한길 씨 등이 휴대전화로 기록하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

불과 수십 표 차이로 당락이 엇갈린 부산·경남(PK) 선거구에서 재검표가 진행됐다. 현장에선 부정선거를 주장해 온 유튜버 전한길씨가 참관인 자격으로 참여해 과정을 지켜봤다. 그러나 이변은 없었다.28일 경남도선거관리위원회에 따르면, 이날 새벽까지 통영시장 선거 투표용지 6만9693표를 수개표 방식으로 살펴보니 당선 결과는 그대로였다. 도선관위는 전날부터 창원시 성산구 도선관위 대회의실에서 '통영시장선거 당선무효소청 투표지 등 검증'을 했다.6.3 지방선거에서 전국 기초지자체장 가운데 가장 적은 44표(0.07%) 차이로 통영시장이 결정되면서 벌어진 일이다. 더불어민주당 강석주 당선자에 밀려 낙선한 국민의힘 천영기 전 후보는 투표 분류 등의 문제를 제기하며 재확인을 요구했다.소청을 받아들인 선관위는 양쪽의 참관인이 참석한 상황에서 검표와 집계, 검열 등을 거쳐 결과를 발표했다. 건물 밖에선 부정선거 음모론을 주장하는 이들이 집회를 열고, 전씨까지 참여하면서 혼란도 있었다. 전씨는 이날 천 전 후보 측 참관인으로 모습을 드러냈다.하지만 당락 자체가 달라지진 않았다. 기존 무효표 일부인 6표를 확보하면서 천 전 후보는 기존 3만3582표에서 3만3588표가 됐으나, 3만3626표를 받은 강 시장의 득표수를 넘지 못했다. 당선자인 강 시장은 변함없이 자격을 유지했다.현행법에 따른 절차인데도 천 후보 측인 전씨는 여전히 납득할 수 없다는 표정이었다. 그는 이날 새벽 "자유대한민국 참정권은 무너졌다"라는 제목으로 이번 재검표조차 믿을 수 없다는 내용의 영상을 자신의 유튜브 채널에 게시했다.공직선거법 219조 선거 당선 효력에 이의가 있다면 당선자 결정일로부터 14일 이내에 시도 선관위에 선거 소청을 할 수 있도록 규정한다. 다만 이에 다른 재검표 비용은 소청 제기자가 모두 부담해야 한다.아직 모든 게 끝난 건 아니다. 최종 결론은 다음 달 내려진다. 선관위는 천 후보쪽 이의를 모두 검토해 8월 18일까지 소청 인용·기각 여부를 결정한다. 도선관위 관계자는 "재검표는 검증의 일환이고, 선거인 명부와 투표자 숫자 일치 여부도 따지고 있어 이를 살피는 과정도 밟을 것"이라고 말했다. 천 전 후보가 이마저 불복한다면 남은 건 소송이다. 결정서를 받은 날로부터 10일 이내에 선거구 소관인 부산고등법원에 소를 제기할 수 있다.지방선거 투표함이 열린 지 시간이 한참 지났지만, 여전히 일부에서는 재검표 과정이 이어진다. 부산·경남은 통영과 부산 북구 두 곳에서 재검표 절차를 밟았다. 20여 표 차이 접전이었던 부산 북구 광역의원 제1선거구에서 낙선자인 민주당 문영남 전 후보가 소청에 나섰는데, 통영과 비슷한 상황이 펼쳐졌다.당선한 국민의힘 강영두 시의원이 4표를 더 얻어 1만9356표를, 문 전 후보는 1표가 더해진 1만9326표를 확정해 당락을 뒤집지 못했다. 부산에서 선거 이후 재검표 단계는 2000년 이후 처음으로 알려졌다. 부산시선관위는 "60여 건의 소청 제기가 있지만, 부산에선 북구 1곳만 검증이 이루어졌다"라고 설명했다.