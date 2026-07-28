'4년째 상승세' 함평군 올해 출산율 1.62명 초과 전망

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 함평군 보건소 아동 프로그램 운영 모습. ⓒ 함평군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 함평군의 출산율이 촘촘한 출산·양육 지원 정책에 힘입어 4년째 상승세를 이어가고 있다.함평군은 2026년 7월 현재까지 81명의 신생아가 등록됐다고 28일 밝혔다.함평군 합계 출산율은 ▲2022년 0.88명 ▲2023년 1.22명 ▲2024년 1.32명 ▲2025년 1.43명으로 상승세를 보인 데 이어 올해도 목표했던 1.62명을 무난히 초과 달성할 것으로 예상된다.함평군은 임산부를 대상으로 ▲임산부 등록·관리 ▲ 함평성심병원 외래산부인과 운영 ▲무료 초음파 검사 쿠폰 지원 ▲임신 축하 선물 지급 ▲임산부 외식쿠폰 1만 원 지급 등 다양한 지원사업을 추진하고 있다.출산 이후에는 ▲산후조리비 최대 100만 원 지원(올해 확대) ▲산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 ▲육아용품 지원 ▲출산 축하 선물 제공 ▲출산 가정 외식쿠폰 5만 원 지급 등을 통해 초기 양육의 경제적 부담을 대폭 완화하고 있다.출산 시에는 ▲출산장려금(첫째 300만 원, 둘째 500만 원, 셋째 700만 원, 넷째 이상 1000만 원)과 ▲첫만남 이용권(첫째 200만 원, 둘째 이상 300만 원)을 더해 산후 1년간 최대 1300만 원을 지원하고 있다.이 밖에도 ▲다자녀가정 이동 편의 지원금 300만 원 지원 ▲초등학교 입학축하금 30만 원 지급 등 아이의 성장 단계에 맞춰 지속적인 지원을 이어가고 있다.이남오 함평군수는 "부모들이 아이를 낳고 키우는 과정에서 체감할 수 있는 실질적인 지원에 집중하고 임신·출산·양육 맞춤형 서비스를 더욱 강화해 아이 낳고 키우기 좋은 함평을 만들어 가겠다"고 말했다.