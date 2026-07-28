송영길 "행정수도 특별법 당론 채택·세종시 정률제 교부세 추진"

큰사진보기 ▲27일 저녁 세종시 나성동 복합커뮤니티센터에서 열린 송영길 후보 타운홀 미팅 기념촬영 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 송영길 더불어민주당 당대표 후보는 세종시의 인구 정체와 재정 문제에 대한 우려로 대화를 시작했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 분위기를 풀기 위해 진행된 밸런스 게임에서 송영길 후보는 '정치 고향 인천 vs. 행정수도 세종 중 민주당 당사를 이전할 곳'을 묻는 질문에 지체 없이 “세종시”를 선택했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲송영길 후보가 밸런스게임에서 '정치 고향 인천 vs. 행정수도 세종 중 민주당 당사를 이전할 곳'을 묻는 질문에 “세종시” 선택하자 참석자들이 큰 박수를 보냈다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉정현 변호사가 27일 열린 타운홀 미팅에서 행사를 이끌고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 경선에 출마한 3선 김영호 의원이 지지발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참석자들이 '이심송심(이재명의 마음이 송영길의 마음)' 피켓을 들고 송영길 후보와 함께 기념촬영을 하며 지지를 보내고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

오는 8월 17일 치러지는 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당대표 경선 후보들의 '행정수도 세종'을 향한 릴레이 방문이 이어지며 충청권 표심 잡기 경쟁이 뜨거워지고 있다. 27일 오전 김민석 후보가 세종을 찾아 행정수도 완성을 약속하고 28일 정청래 후보의 세종 방문이 예정된 가운데, 송영길 후보도 27일 저녁 세종에서 당원 타운홀 미팅을 열고 대대적인 세 결집에 나섰다.봉정현 민주당 세종시당 부위원장(변호사)의 사회로 진행된 이날 타운홀 미팅에는 최고위원 경선에 출마한 3선 김영호 의원과 김두관 전 장관, 이춘희 전 세종시장, 이강진 세종갑 지역위원장, 안신일 세종시의회 의장 등 주요 인사들과 지역 시의원, 당원들이 대거 참석해 열기를 더했다.환영사에 나선 이춘희 전 세종시장은 "행정수도 세종 완성은 세종시만이 아니라 대한민국 전체의 핵심 프로젝트"라며 "노무현 대통령이 시작하고 민주당이 추진해 온 일이며, 이재명 대통령도 2030년까지 행정수도 완성을 목표로 2029년 8월 세종에서 근무하겠다는 의지를 밝힌 만큼 당이 더욱 강력하게 뒷받침해야 한다"고 강조했다. 이어 차기 당 지도부의 적극적인 지원과 당원들의 결속을 당부했다.이어 무대에 선 송영길 후보는 세종시의 인구 정체와 재정 문제에 대한 우려로 대화를 시작했다. 송 후보는 "노무현 대통령과 함께 이 행정수도에 씨앗을 뿌렸는데 아직 제대로 발아가 안 되고 40만에서 턱걸이를 못 하고 있다"며 "이춘희 전 시장, 조상호 시장, 안신일 의장과 만찬을 하면서 현안 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다.특히 "제주도 같은 경우는 전체 교부액의 3%를 정률제로 교부세를 받고 있음에 반해, 세종시는 기초와 광역 역할을 통합해 두 개의 일을 하고 있음에도 한 개만 교부세를 주고 있는 불합리한 현실이 있다"며 실질적인 재정 지원 대책이 필요함을 역설했다.또한 이날 세종민주시민연대가 제안한 '행정수도 특별법 확약서'에도 직접 서명한 송 후보는 "행정수도 특별법이 우리 당론으로 채택돼서 조속히 추진될 수 있도록 정기국회 통과 뒤에서 열심히 뛰겠다"고 약속했다.이날 분위기를 풀기 위해 진행된 밸런스 게임에서도 송 후보는 '정치 고향 인천 vs. 행정수도 세종 중 민주당 당사를 이전할 곳'을 묻는 질문에 지체 없이 "세종시"를 외치며, 국회 및 청와대 이전과 함께 중앙당사 이전 역시 행정수도 완성이라는 시대적 과제와 궤를 같이해야 한다는 의지를 내비쳐 현장 당원들의 뜨거운 호응을 끌어냈다.송 후보는 세종시의 자족 기능 강화를 위한 민간 투자 유치와 교통 인프라 확충의 중요성도 피력했다. 높은 상가 공실률 등 지역 경제 현안을 언급하며 "민간 투자가 이어져야 상권이 만들어지고 자족적 토대를 만들 수 있다"고 진단했다.이어 "세종 스마트 국가산단에 삼성전기가 8조 원을 투자한다는 것은 대단한 소식"이라며 "인천시장 시절 삼성바이오로직스를 송도에 유치해 바이오 산업 생태계를 바꿨던 경험처럼, 리딩 컴퍼니가 들어오면 전후방 연관 기업들이 따라 들어오게 돼 있기 때문에 84만 평 산단을 계기로 관련 기업들을 적극 유치해야 한다"고 제안했다. 그러면서 CTX(충청권 광역철도)와 GTX-C 연장, 청주공항 연결망 등 충청권 연계 교통망 확충의 필요성을 피력했다.아울러 과거 기재위 간사 시절의 적립식 펀드 도입 및 연기금 주식 투자 제안, 한미 FTA 협상 성과 등을 언급하며, AI 시대를 대비한 반도체·메모리 산업 생태계 조성 등 준비된 '정책 당대표'로서의 역량을 드러냈다.송 후보는 당정 관계 및 당 대표의 역할에 대해 경쟁자인 정청래 후보를 직접 겨냥하며 당권 도전의 차별성을 명확히 했다.송 후보는 "정청래 후보가 연임할 경우 집권 초기부터 대통령과의 불협화음으로 레임덕과 당청 갈등을 초래할 것"이라며 "이재명 대통령을 흔드는 세력에게는 당을 맡길 수 없다"고 직격했다. 아울러 800명 규모의 특보단 대량 임명 등 당내 사조직화와 불공정 경선 논란을 지목하며 "불공정한 관행을 바로잡아야 당의 신뢰를 회복할 수 있다"고 지적했다.유일한 광역자치단체장 출신 후보임을 피력한 송 후보는 "당 대표는 대통령께서 놓치고 있거나 민심과 유리될 때 바로잡을 수 있는 구체적 대안을 제시할 수 있어야 한다"며, "인천시장 시절 숱한 난제를 해결했던 행정 경험을 바탕으로 부동산 해법, 세종시 완성과 2030 청년 문제, AI 시대의 구체적 대안을 확실히 마련하겠다"고 강조했다.특히 현장 질의에서 한 청년 당원이 "2030의 지지를 얻으려면 독선과 오만함을 버리고 포용의 정당이 되어야 한다"고 쓴소리를 던지자, 송 후보는 "2030(청년) 없이는 2030년의 미래도 없다"고 강조했다. 이어 "청년들이 마음껏 꿈을 펼칠 플랫폼 조성이 기성세대의 역할"이라며 2030 청년 최고위원 2명 발탁 및 청년 기구 예산 자율권 부여 등 실질적인 대안을 약속했다.또한 송 후보는 행사 후 이어진 <뉴스피치>와의 질의응답에서 무소속 김종민 의원(세종갑)의 민주당 복당 추진 현안에 대한 입장도 밝혔다. 최근 세종 지역 당원 2000여 명이 김 의원에게 복당 촉구 서명부를 전달한 상황과 관련해, 당 대표 당선 시 복당 추진 여부를 묻는 질문에 송 후보는 "양론이 있는 사안인 만큼 왜 안 되고 있는지 사유와 찬반 의견을 면밀히 들어보고 적극 검토해 보겠다"고 답했다.이날 송 후보의 발언 이후 현장에 함께한 주요 인사들의 힘 있는 지지 발언도 이어졌다.최고위원 경선에 출마한 3선 김영호 의원은 국회 교육위원장 시절의 성과를 공유한 뒤 "과거 161석의 거대 여당을 소수의 측근들만 등용해 바람에 흔들리는 작은 '돛단배'처럼 운용했던 당권파에서 벗어나야 한다"고 지적했다. 이어 "송영길 후보는 대선 당시 공정한 경선 관리로 이재명 대통령을 후보로 세우고 지역구(계양구)까지 양보하며 헌신했던 인물"이라며 "정책 능력과 리더십을 갖춘 송 후보가 대표가 되어 당을 '항공모함'처럼 든든하게 이끌고 이 대통령과 강력한 케미를 보여줘야 한다"고 목소리를 높였다.행사 마무리에 마이크를 잡은 김두관 전 행정자치부 장관 역시 세종시의 정통성을 짚으며 송 후보에게 힘을 실었다. 김 전 장관은 "원래 철이 덜 들어서 '될 사람'을 안 밀고 '돼야 할 사람'을 밀어왔는데, 오늘 세종시에 와서 보니 송영길 후보가 압도적인 반전을 일으켜 진짜 '될 사람'이 될 것이라는 확신이 든다"며 "세종시를 명실상부한 행정수도로 완성하고 민주당을 이끌 송 후보와 김영호 후보에게 힘을 모아 달라"고 당부해 현장의 큰 박수를 받았다.한편, 전남 고흥 출신의 송영길 후보는 연세대 초대 직선 총학생회장 출신으로 7년간의 노동 현장 경험을 거쳐 사법시험에 합격한 뒤 인권변호사로 활동했다. 이후 인천광역시장과 6선 국회의원, 더불어민주당 대표 등을 역임한 정치인으로, 검찰 수사에 당당히 무죄를 입증받아 복당한 뒤 이재명 정부의 성공적 국정 운영과 민생 해법 마련을 내세우며 당 대표 도전에 나섰다.