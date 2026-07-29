탐폰으로 만든 샹들리에, 냄비로 만든 하이힐... 누구 아이디어야?

큰사진보기 ▲조아나 바스콘셀로스(Joana Vasconcelos)의 신부 (The Bride 2001~2005) 구하우스미술관 제공. ⓒ 포르투갈 벨렝문화센터 현대미술관. 관련사진보기

큰사진보기 ▲조아나 바스콘셀로스(1971~) ⓒ 조아나 바스콘셀로스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<신데렐라, 2007년)작품 <신데렐라> ⓒ 문하연 관련사진보기

큰사진보기 ▲로미오(Romeo, 2010) 구하우스미술관 제공. ⓒ 구하우스미술관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 글은 구하우스 미술관 자료를 참고해 작성했습니다.

천장에 매달린 화려하고 우아한 샹들리에가 바닥까지 내려와 있다. 천장에 붙어 있어야 할 물건이 왜 이렇게 길게 늘어져 있는 걸까? 길이 6미터, 지름 3미터로 어마어마하게 큰 이 작품은 놀랍게도 여성용품인 탐폰으로 만든 '신부'(The Bride·2001~2005)라는 작품이다. 작가는 포르투갈 출신의 여성 작가 '조아나 바스콘셀로스'. 2005년 베니스 비엔날레에서 첫선을 보이자마자 국제적인 명성을 얻었다.시간은 흘러 2012년, 베르사유 궁전에서 그의 개인전이 열렸다. 그동안 남성 예술가들이 독차지했던 그 공간에서 여성이 개인전을 연 건 처음이었다. 게다가 '최연소'라는 기록까지 세운 그에게 세계는 다시 한번 주목했다. 하지만 베르사유 궁전 측에서 갑자기 작품 <신부>의 전시를 거부했다. 프랑스를 상징하는 성스러운 궁전에 여성용품으로 만든 작품이 적절하지 않다는 이유였다(한편, <신부>를 제외하고 베르사유 궁전 전시는 예정대로 진행되었는데 160만 명 이상의 관람객을 모으며 당시 프랑스에서 50년 만에 가장 많은 관람객을 기록했다).베르사유 궁전에서 이 작품을 거부했다는 소식이 대대적으로 보도되자 대중의 호기심은 극에 달했다. "대체 어떤 작품이길래 이 난리일까?" 이때 발 빠른 파리의 '르 상카트르(Le Centquatre)' 미술관에서 이 작품을 가져다 특별전시를 열어 큰 화제가 되었다(결과적으로 베르사유 궁전이 작품을 홍보해 준 셈이었다).일단 작품의 크기가 압도적인데, 그는 왜 이런 작품을 만들었으며, 그것이 의미하는 바는 무엇일까? 스테인리스 스틸 와이어와 면사로 거대한 뼈대를 만들고 수천 개의 OB 탐폰을 일일이 수작업으로 엮어 만든 <신부>는 결혼과 처녀성, 여성의 내밀한 신체 영역을 둘러싼 사회적 관념을 탐구한다. 멀리서는 순백의 화려한 샹들리에지만, 가까이에서는 탐폰이라는 사실이 드러나면서 사회가 이상화한 '순결한 신부'의 이미지와 여성의 현실적인 신체 경험(월경)을 충돌시키는 것이다.월경은 여성이 매달 겪는 자연스럽고 피할 수 없는 신체적 현실인데, 입 밖으로 꺼내기 부끄러운 일, 심지어 불결한 것으로 취급받는 것에 작가는 "왜 여성의 자연스러운 현상은 부끄럽게 여기게 만들면서 사회가 입맛대로 만든 순백의 이미지만 아름답다고 포장하는가?"라는 질문을 던지는 것이다.작가는 또 냄비를 이용한 거대한 하이힐 시리즈를 선보였는데 작품명은 <신데렐라>, <마릴린>, <카르멘> 등이다. 하이힐의 모양은 같으나 이름을 달리하여 그 메시지가 조금씩 달라진다.예를 들면 작품 <마릴린>은 우리가 알고 있는 마릴린 먼로를 뜻하는데, 화려한 하이힐과 일상적인 냄비를 결합함으로써, 대중문화가 소비하는 여성의 관능적 이미지와 가사 노동을 담당하는 여성의 현실을 한 작품 안에서 대립시켰다. 아무리 화려하고 매혹적인 현대 여성의 표상이라 할지라도 결국 가부장적 사회가 요구하는 가사 노동(냄비)이라는 굴레와 여성성이라는 고정관념으로부터 자유롭지 못함을 표현했다.냄비로 만든 구두라니. 나는 그의 직물 작품은 본 적이 있지만, 이런 작품을 직접 접한 적은 없기에 그에 대한 호기심을 늘 가지고 있었다. 그런데 드디어 그의 작품을 볼 수 있는 기회가 생겼다. <조아나 바스콘셀로스: 공존을 잇고 엮다>라는 전시가 구하우스 미술관 10주년 특별전시로 열리고 있기 때문이다(2027년 1월 31일까지).첫 번째로 살펴볼 작품은 너무나도 실물이 궁금했던 <신데렐라>다. 이 작품은 멀리서 보면 이게 과연 냄비로 만든 작품인지 눈을 의심케 한다. 스테인리스 재질이 빛을 받아 반짝이는 게 구두 전체에 보석을 박아놓은 것 같다. 압도적 크기에 놀라고 정밀함에 절로 혀를 내두르게 된다.가까이 보면 구두 발등과 뒤축은 냄비 뚜껑으로 만들었고, 발바닥은 냄비의 뒷면을 이어 붙였다. 그리고 구두 굽은 작은 크기의 냄비에서부터 점점 큰 냄비를 층층이 쌓아 올려 표현했다. 발바닥이 닿는 부분의 모양과 이음새도 놀랍지만, 냄비 뚜껑을 겹겹이 이어 만든 발등 곡선이 기가 막힌다. 전체적인 디자인과 균형미 또한 얼마나 세련되고 아름다운지… 편한 신발을 선호하는 까닭에 구두를 탐낸 적은 없었는데, 이 구두는 정말이지 탐이 났다.<신데렐라>라는 제목은 동화 속 환상을 불러온다. 작가는 구두를 팍팍한 현실의 상징인 주방 도구(냄비)로 만들어 버림으로써 동화 속 환상과 여성의 가사 노동이라는 현실을 맞붙였다. 부엌의 냄비가 화려한 하이힐로 변화되는 과정은 여성에게 강요되는 이중적 역할과 기대를 풍자함과 동시에 전 세계 여성들이 묵묵히 수행해 온 가사 노동에 대한 헌사도 담고 있다.조아나 바스콘셀로스는 사진작가인 아버지와 인테리어 데코레이션을 공부한 어머니, 화가인 할머니와 시인인 고모를 둔 예술가 집안에서 성장했다. 열여덟 살에 리스본 아르코(Ar.Co)에서 드로잉과 보석 세공을 공부한 그는 이후 조각과 설치미술로 활동 영역을 넓혔다. 작품 <신부>나 <신데렐라>를 보면 작은 단위의 사물을 하나하나 엮어 이어 붙여 거대한 형태를 만들어내는데, 그가 젊은 시절 익힌 보석 세공의 감각이 엿보인다.다음은 코바늘뜨기와 조각상의 결합으로 탄생한 '로미오'(Romeo)라는 작품이다. 로미오는 셰익스피어의 희곡에 나오는 이름으로 근육질의 로미오가 레이스로 만든 옷을 입고 있다. 머리끝에서 발끝까지 이어지는 레이스 모양은 기하학적이면서도 일정한 리듬이 느껴지고 몸을 휘감고 있는 직물과 손에 든 물병, 그 아래 동물 조각상의 색채는 작품을 더욱 생동감 있게 만든다. 자세히 뜯어보면 뜨개질 솜씨가 감탄을 부른다. 거미가 된 아라크네(그리스 로마 신화)도 울고 갈 실력이다.사람의 실제 크기(179×71×66)와 유사한 이 작품은 관객과 동일한 눈높이로 서 있다. 시멘트로 형체를 만들고 그 위에 아크릴 페인트를 바르고 레이스를 덧입힌 구성은 조각, 회화, 공예의 경계를 유연하게 넘나든다. 로미오는 고전적으로 여성의 자세를 취하고 있지만, 몸에는 남성성이 드러나 성별에 따른 이분법을 위트 있게 전복시킨다. 남자를 레이스 안에 가둠으로써 전통적인 남녀의 권력관계를 뒤집으려는 의도가 있는지도 모르겠다.작가는 오랫동안 여성들의 소일거리나 하찮은 수공예로 치부되던 뜨개질, 레이스, 도자기 장식 등의 가치를 재발견하고 전통 공예 장인들과 협업을 이어오고 있다. 그는 이런 작품을 기발하게 재창조함으로써, 여성의 가사 노동과 전통 공예가 지닌 예술적 가치를 현대 미술의 영역으로 끌어올렸다는 평가를 받고 있다. 또한 오랫동안 주변부에 머물렀던 재료와 기술을 예술의 중심으로 끌어올려, 무엇이 예술로 인정받고 무엇이 그렇지 않은지를 가르는 기존의 위계에 도전한다.조아나는 구겐하임 빌바오에서도 역대 3위에 달하는 관람객을 기록했고, 우피치 미술관과 피티 미술관에서 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로, 카라바조 등 고전 거장의 작품과 어우러지는 전시를 열었다. 또 파리 패션위크에서 디올과 협업했으며 현재 예술의 대중화를 목적으로 재단도 설립했다. 특히 2025년 브뤼셀 BRAFA 아트페어에서는 신라 최초의 여왕인 선덕여왕에게 헌사를 바친 작품 <발키리 선덕>을 선보이며 한국의 역사와 여성성에 관한 관심을 표하기도 했다.이번 전시에 아쉽게도 작품 <신부>는 볼 수 없지만, 그 외에 걸작들, 북유럽 신화 발키리에서 영감받은 거대한 작품인 <빅토리아(Victoria)>, 방 안을 가득 채운 대형 컵케이크 모양의 <슈가 베이비(Sugar Baby)>, 포르투갈을 상징하는 타일과 직물을 결합한 <더 도어>(The Door) 등 작가의 대표작을 만나 볼 수 있다.본격적인 휴가철이다. 산으로 바다로 피서를 떠나는 것도 좋지만, '잇고 엮은 작품들'을 둘러보며 '나는 지금 무엇을 잇고 엮고 있는지' 한 번쯤 생각해 봐도 좋을 것이다.