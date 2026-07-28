금호타이어, 휴가철 고속도로 무상 안전점검 캠페인

큰사진보기 ▲금호타이어 고속도로 휴게소 타이어 무상 안전점검 캠페인. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

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금호타이어는 여름 휴가철을 맞아 전국 주요 고속도로 휴게소에서 타이어 무상 안전점검 캠페인을 진행한다고 28일 밝혔다.무상 안전점검은 ▲가평(춘천방향) ▲여주(강릉방향) ▲정안알밤(순천방향) ▲함안(순천방향) 고속도로 휴게소에서 진행한다.여주·정안알밤·함안 휴게소는 이달 29일부터 31일까지, 가평 휴게소는 30일부터 31일까지 운영한다.타이어 외관과 마모 상태 점검, 공기압 점검·보충, 밸런스 점검·교정 등 타이어 안전점검 서비스를 무료로 받을 수 있다.또 올바른 타이어 관리 요령 안내와 일대일 상담 서비스를 제공하고, 점검에 참여한 방문객에게 기념품도 증정한다.최준성 품질서비스팀장은 "휴가철 증가하는 교통량에 대비해 고객들이 안전하고 쾌적한 주행을 이어갈 수 있도록 이번 무상점검 서비스를 마련했다"고 말했다.한편, 금호타이어는 8월 31일까지 크루젠 GT Pro, 마제스티 X 솔루스, 마제스티 솔루스 EDGE 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정을 통해 순금 1돈, 에어팟 등 경품을 증정하며, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 제공한다.