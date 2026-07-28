일자리·주거에서 평화교육까지…국회서 '청년정책 대전환' 연속 토론회 열려

큰사진보기 ▲7월 23일 국회에서 '청년정책 대전환 : 일자리에서 주거·소득보장까지' 토론회가 열렸다 ⓒ 민주당 염태영 국회의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 23일 '청년정책 대전환 : 일자리에서 주거·소득보장까지' 토론회에서 참가자들이 토론을 하고 있다 ⓒ 민주당 염태영 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 27일 국회에서 '온라인 혐오에 맞서는 청년·청소년 헌법·평화교육' 토론회가 열렸다. ⓒ 민주당 염태영 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 27일 '온라인 혐오에 맞서는 청년·청소년 헌법·평화교육' 토론회가 열리고 있다 ⓒ 민주당 염태영 국회의원실 관련사진보기

청년의 일자리와 주거, 소득보장 문제부터 온라인 혐오와 역사 왜곡에 대응하기 위한 헌법·민주주의·평화교육까지 종합적으로 논의하는 의미 있는 토론회가 국회에서 열렸다.더불어민주당 염태영 국회의원이 대표 주최한 청년정책 대전환 국회 연속 토론회는 7월 23일과 27일 두 차례에 걸쳐 국회의원회관 제11간담회의실에서 개최됐다.첫 번째 토론회의 주제는 '일자리에서 주거·소득보장까지-AI 시대, 청년의 노동과 주거는 어떻게 달라져야 하는가', 두 번째 토론회 주제는 '온라인 혐오에 맞서는 청년·청소년 헌법·평화교육-혐오와 조롱을 넘어, 어떻게 민주주의와 평화의 시민을 길러낼 것인가'로 진행됐다.이번 연속 토론회에는 염태영 국회의원을 비롯해 박정·강득구·김우영·이해식·한준호·김준혁·손명수·채현일·황명선 국회의원이 뜻을 모았다. 청년 주거 일자리, 소득보장과 헌법평화교육과 민주시민교육까지 연결해 청소년, 청년의 삶을 종합적으로 지탱할 국가전략을 마련하자는 취지였다.1차 토론회 첫 번째 발제를 맡은 김혜민 AI소셜임팩트포럼 공동대표는 'AI시대 대한민국 청년 현황과 과제'를 주제로 발표했다.김 대표는 AI 확산이 청년 고용에 미치는 영향에 주목했다. AI산업 성장과 반도체 호황으로 한국경제가 성장하고 있지만 기업이 AI를 활용하면서 신입사원 채용이 절벽 수준이라고 지적했다. 청년의 첫 일자리 진입문이 더욱 좁아지고 있어 20대 청년 취업에 커다란 지장을 준다는 것이다.또한 김 대표는 ▲ 커다란 단기계약직·비정규직·시간제 일자리 비중 ▲ 주거비와 대출 부담 ▲ 자산 격차 ▲ 새로운 도전을 감당할 소득 기반의 부족을 꼬집으며 20대의 고충을 소개했다. 특히 1997년 외환위기 이후 30년 동안 한국 노동시장이 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업, 공공부문과 민간 취약부문으로 분절되면서 청년들이 노동시장 진입 단계부터 불리한 위치에 놓였다고 분석했다.김 대표는 대안으로 '좋은 일자리 국가책임제'를 제안했다. '좋은 일자리 국가책임제'란 청년 일자리를 민간기업의 채용 상황에만 맡기지 않고 교육·돌봄·안전·지역공동체·디지털 전환처럼 사회적으로 필요한 분야의 일자리를 국가와 지방정부가 직접 설계하자는 구상이다.김 대표는 '좋은 일자리 국가책임제'가 단순한 공공근로나 단기 인턴사업과 다르다고 역설했다. 단순히 참여 인원이나 단기 취업자 수를 늘리는 사업을 할 것이 아니라 고용유지율, 적정임금, 사회보험 가입, 경력 발전 가능성, 사회공헌 기여도가 높은 '좋은 일자리'를 국가가 새롭게 기획하고 만들어야 한다고 촉구했다.구체적으로는 영유아·초중고 교육인력 확충, 재난 안전 모니터링 매니저, AI 행정혁신자문관, 마을 지원사·돌봄코디네이터, 지역상권 디지털지원매니저, 공공데이터 큐레이터, AI 윤리·검증 매니저, 로컬콘텐츠 AI 크리에이터, 농어촌 스마트전환 매니저, 평생교육강사단 등을 열거했다.특히, 출생률이 낮고 갈수록 인재가 중요해지는 상황에서 교사 1인당 학생 수를 대폭 줄이고 돌봄을 강화하는 일자리를 확대해야 한다고 힘주어 말했다.이 외에도 김 대표는 이재명 정부 4대 청년 국가전략으로 기본주택, 청년도전기본소득, 데이터기본소득을 내놓았다.청년도전기본소득은 소득과 재산, 취업 여부에 따라 일부 청년만 선별적으로 지원하는 방식에서 벗어나 모든 청년에게 기본적인 도전 비용을 보장하자는 방안이다. 직업훈련과 창업 준비, 봉사활동, 사회문제 해결 프로젝트 등에 참여하는 경우 추가 인센티브를 제공하는 방안도 함께 제시했다.기본주택은 기존의 공공임대·공공분양·청년특화주택을 망라해서 좋은 입지에서 충분한 면적의 고품질임대주택을 저렴하게 장기거주할 수 있도록 공급해야 한다는 것이다.정부가 추진하는 청년 대상 공공분양·공공임대 약 46만 호를 기본주택 기준을 충족하는 물량으로 전환하고 신규로 약 50만 호를 추가해 4년 동안 약 100만 호 규모의 기본주택을 구축하자고 로드맵을 제시했다.데이터기본소득과 관련해서는 국민이 창출하는 데이터로 AI가 발전하고 있으므로 AI 초과세수를 전 국민에게 기본소득 형태로 지급하자고 주장했다.두 번째 발제를 맡은 이진수 토지+자유연구소 연구위원(대통령 직속 기본사회위원회 위원)은 '청년 주거문제, 어떻게 해결할 것인가'를 주제로 발표했다.이 연구위원은 청년 소득만으로는 내 집을 마련하기 어렵다는 것을 짚으며 발표를 이어갔다. 월세지원이나 저금리 대출이 당장의 부담을 줄이는 데는 필요하지만, 공급구조를 바꾸지 않으면 임대료와 주택가격 상승으로 흡수될 수 있다고 꼬집었다.따라서 공공임대주택을 충분히 공급하고 학업·취업·결혼·양육을 하며 장기간 안정적으로 거주할 수 있도록 해야 한다고 덧붙였다.특히 토지는 공공이 보유하고 건물만 분양하는 토지임대부 주택 공급을 확대해야 한다고 강조했다. 공공이 토지를 계속 보유함으로써 분양가에서 토지가격을 제외해 초기 주택 구입 비용을 낮출 수 있다고 분석했다.종합토론에서는 청년이 체감할 수 있는 정책이 필요하다는 의견이 이어졌다.박동완 브레인파크 대표는 많은 일자리가 경력을 요구하고 있기 때문에 청년들의 첫 일자리에 대한 지원을 강조했다. 같은 맥락에서 천영민 한국고용정보원 연구위원은 커리어뱅크의 중요성을 역설했다.김윤경 국무조정실 청년정책총괄과장은 '청년 체감도 지수' 개발 및 반영을, 김동현 국토교통부 청년주거정책과장은 보편형 공공임대 공급 확대 및 입주 기준 개선을 각각 예고했다.또한 소득은 일정 수준 이상이지만 축적된 자산이 적은 청년이 공공주택에서 배제되지 않도록 입주 기준을 개선하고 생애주기별 특화주택을 확대하겠다고 알렸다.7월 27일 열린 두 번째 토론회는 온라인 공간에서 확산하는 가짜뉴스와 혐오, 역사 왜곡, 내란 옹호 문제를 어떻게 교육적으로 해결할 것인지를 다뤘다.박승복 전 국민주권전국회의 사무총장은 '정훈교육 개선방향과 헌법평화교육의 확대 필요성'을 주제로 발표했다.박 전 사무총장은 군 정훈교육이 장병의 국가관과 군인정신, 군 조직문화에 장기적인 영향을 미치는 중요한 교육이지만 북한에 대한 적대의식과 반공 이념, 정부 정책을 일방적으로 전달하는 방식으로만 운영됐다는 비판을 받아왔다고 지적했다.군인의 충성 대상은 특정 대통령이나 정치세력이 아니라 헌법과 국민이어야 하기에 군 정신교육도 헌법 수호와 국민의 생명·안전 보호, 인간 존엄, 민주적 통제, 국제인도법과 군인의 직업윤리를 중심으로 재편해야 한다고 주장했다.이를 위해 '정훈교육'이라는 명칭부터 '헌법·군인정신 교육'으로 바꾸는 방안을 내놓았다.박 전 사무총장은 국군의 정통성을 1948년 군 창설 이후의 역사에만 한정해서는 안 된다고 못박았다. 항일 의병으로부터 한국광복군 등으로 이어지는 항일무장투쟁의 역사를 국군 역사교육의 주요 내용으로 편성해야 한다는 것이다.동시에 군의 자랑스러운 역사만 교육할 것이 아니라 제주4·3과 여수·순천사건, 한국전쟁 전후 민간인 희생, 5·16 및 12·12 군사쿠데타, 5·18민주화운동 당시 군의 역할, 12·3 비상계엄 사태 등 군이 관련된 과오도 공식 조사 결과와 사실에 기초해 교육해야 한다고 입장을 냈다.과거의 잘못을 성찰하는 것은 군의 명예를 훼손하는 일이 아니라, 군의 정치개입과 국가폭력이 반복되는 것을 막고 국민의 신뢰를 회복하기 위한 과정이라고 부연했다.상관의 명령이 헌법과 법률에 어긋날 때 군인이 어떻게 판단해야 하는지, 위법하고 부당한 명령에 어떤 방식으로 대응해야 하는지를 실제 역사적 사례를 통해 토론하도록 해야 한다고 아이디어를 냈다.제주4·3 당시 강경진압에 반대했던 김익렬 장군, 5·16 군사쿠데타에 반대한 이종찬 장군, 12·12 군사반란 당시 지휘관을 지켰던 김오랑 중령 등의 사례를 '헌법과 국민을 지킨 군인'의 사례로 교육하는 방안도 거론했다.박승복 전 사무총장은 평화교육이 안보교육의 반대말이 아니라는 점을 분명히 했다. 군사적 억제력뿐 아니라 위기관리, 군비통제, 우발적 충돌 방지, 민간인 보호, 국제인도법 준수와 국제평화유지활동 역시 국민의 생명을 보호하는 안보 역량이라는 것이다.박 전 사무총장은 현재 통일부의 평화·통일교육, 교육부의 민주시민교육, 국방부의 군 정신교육이 부처별로 분절돼 있다고 짚었다.이를 해결하기 위해 통일부·교육부·국방부가 공동으로 5년 단위 '평화·통일·민주시민교육 종합계획'을 수립하고, 대통령 또는 국무총리 산하에 독립적인 평화·통일·민주시민교육위원회를 설치해야 한다고 제언했다.고등학교에는 '평화와 공존' 또는 '평화·통일·민주시민' 독립 선택과목을 개설하고, 초등학교에서는 평화적 대화와 차이의 존중, 중학교에서는 분단과 전쟁의 역사와 혐오·차별 문제, 고등학교에서는 한반도 평화체제와 국제정치, 남북 경제협력, 통일 이후 사회통합을 토론·탐구형 수업으로 다뤄야 한다고 밝혔다.사범대와 교육대에도 '평화와 공존', '평화·통일교육론', '갈등 전환과 민주시민교육', 'AI와 인간', '기후위기와 지속가능성' 등의 교직과목을 개설해 교원 전문성을 높여야 한다고 말했다.두 번째 발제를 맡은 김원태 성공회대 민주주의연구소 특임교수는 '초중고 시민정치교육 제도화 방안'을 발표했다.김 교수는 시민정치교육이 특정 정당이나 정치인의 입장을 가르치는 교육이 아니라, 학생이 민주주의 사회의 시민으로서 정치적 현상을 이해하고 자신의 의견을 형성하며 다른 사람과 토론하고 공동의 문제를 해결하는 능력을 기르는 교육이라고 해설했다.한국 학교 교육에서는 정치적 중립성 논란을 우려해 현실의 정치문제를 교실에서 다루는 것을 회피하는 경향이 강하다고 지적했다. 그러나 기계적으로 정치적 쟁점을 다루지 않는 것이 중립은 아니며, 오히려 학생들이 검증되지 않은 유튜브와 SNS 콘텐츠를 통해 정치를 배우도록 방치하는 결과를 낳을 수 있다고 꼬집었다.김 교수는 영국·프랑스·독일 등의 사례를 통해 시민교육이 민주주의 국가의 정규 교육과정에서 핵심과목 또는 여러 과목을 연결하는 매개과목으로 운영되고 있다고 전했다.한국에서도 헌법, 선거, 정당, 의회, 정부, 지방자치, 노동, 복지, 인권, 미디어, 국제사회와 같은 내용을 체계적으로 다루는 시민정치교육이 필요하며, 지식 전달을 넘어 토론과 논쟁, 모의선거, 모의의회, 지역사회 문제 해결 프로젝트 등을 중심으로 교육해야 한다고 제언했다.특히 교사가 현실의 정치적 쟁점을 객관적인 자료와 교육적 원칙에 따라 다룬다는 이유로 정치적 편향 시비나 민원·고발의 대상이 되지 않도록 법적 보호장치를 마련해야 한다고 주문했다.시민정치교육을 개별 교사의 의지에 맡기는 것이 아니라 국가교육과정과 교원양성, 교과서, 평가체계, 학교 밖 교육을 포괄하는 제도로 정착시키고, 이를 뒷받침할 학교민주시민교육법 제정이 필요하다는 것이 발표의 핵심이었다.이성주 경기평화교육센터 교육국장은 '청소년·청년 평화교육 현황과 과제'를 주제로 토론했다.이 국장은 교육부와 각 시·도교육청이 교육기본법과 통일교육지원법에 따라 학교 통일교육을 추진하고 있으며, 연간 5시간 이상 교육을 반영하도록 권고하고 있다고 전했다.통일부의 2025년 학교통일교육 실태조사에서는 학생의 80.3%가 평화통일교육을 받은 경험이 있다고 응답했다. 그러나 교육 방식은 동영상 시청이 60.3%, 설명식 교육이 46.3%로 높은 비중을 차지한 반면 토론식 수업은 11.5%, 프로젝트 수행은 11.2%, 현장체험은 5.6%에 그쳤다.형식적으로는 많은 학생이 교육을 받고 있지만, 실제로 자신의 생각을 말하고 다른 관점을 접하며 갈등을 해결하는 참여형 교육은 충분하지 않다는 것이다.이 국장은 통일교육주간의 일회성 행사에서 벗어나 학생이 분단과 평화, 전쟁과 인권 문제를 직접 조사하고 토론하는 교육이 필요하다고 말했다. 민간과 학교, 정부가 함께 지역과 연령, 성별 특성에 맞는 교육 프로그램을 개발해야 한다고 주장했다.정일민 민주평화통일자문회의 상임위원은 군 정훈교육, 예비군훈련의 경험을 소개하면서 정훈교육 개편과 제도 개혁의 필요성을 피력했다.김효수 교육부 민주시민교육과 교육연구관은 정부의 민주시민교육 정책 방향을 밝혔다. 교육부는 헌법과 민주주의를 단순히 암기하는 방식에서 벗어나 학생들이 생활 속의 갈등과 사회적 쟁점을 토론하는 수업을 확대할 필요가 있다고 말했다.민주시민교육을 위한 국가시책 특별교부금을 4배 이상 증액하고, 앞서 언급된 학교민주시민교육법 제정을 추진하겠다고 밝혔다. 학교 민주시민교육이 특정 정권이나 교육감의 성향에 따라 확대와 축소를 반복하지 않도록 국가 차원의 기본원칙과 지속적인 지원체계를 마련해야 한다는 것이다.홍상민 방송미디어통신심의위원회 정보문화보호팀장은 온라인 혐오정보에 대한 심의와 대응체계를 설명했다.온라인상 표현은 헌법상 표현의 자유와 밀접하게 연결돼 있기 때문에 단순히 불쾌하거나 편향된 주장이라는 이유만으로 모두 차단할 수는 없지만, 불법정보와 폭력·차별을 선동하는 정보, 명백한 허위정보와 인권침해 정보에 대해서는 관련 법률과 심의 기준에 따른 대응이 필요하다는 취지다.일간베스트를 비롯한 특정 사이트의 폐쇄 문제 역시 사이트 전체를 일괄적으로 차단하는 방식뿐 아니라 개별 불법게시물의 신속한 삭제, 반복 게시자와 운영자의 책임, 플랫폼의 자율규제, 신고·심의 절차 개선을 함께 검토해야 하는 사안으로 제시됐다.그러나 규제만으로 혐오와 허위정보의 확산을 근본적으로 막기는 어렵기 때문에, 청소년과 청년이 정보의 출처와 근거를 확인하고 알고리즘의 작동방식을 이해하며 허위·조작정보를 판별할 수 있도록 미디어 문해력 교육을 강화해야 한다는 데 의견이 모였다.종합토론에서는 청년들의 다양한 목소리, 현장의 목소리 등이 많이 나왔다.토론회를 주도한 염태영 의원은 "2차례의 청년정책 대전환 토론회를 시작으로 앞으로 청년의 불안을 개인에게 맡겨두는 국가가 아니라 청년의 도전과 삶을 책임지는 국가, 안정된 일자리와 주거를 보장하는 국가, 혐오와 조롱을 넘어 민주주의와 평화의 가치를 확산하는 국가를 만들어나가기 위해 노력하겠다"고 전했다.