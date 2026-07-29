무크 '한국학 연구' 창간사

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오늘의 세계는 국가간의 거리가 가까워지고 있다. 상충된 이해관계로 첨예화된 서로의 대립은 문명의 발달과 인적 교류의 확대로 상호 의존적인 변모양상을 보이고 있지만, 그로 인해 순수한 문화적 전통은 지켜질 수 없는 어려움에 직면하고 있다. 이에 따른 지식의 범람과 정보의 홍수가 오늘의 우리 생활에 급속한 변화를 주고 있다.



이같이 외래문화가 빠른 속도로 이입(移入) 수용되면서 이질적인 요소와 혼용된 우리의 문화는 우리로 하여금 오히려 우리의 것을 가리어 지켜야 할 책무가 주어진다. 그러나 문화민족으로서의 우리의 자존과 긍지는 한편으로 세계로부터 고립된 복고주의적 국수주의적인 문화적 전통을 함께 거부해야 할 시점에 와 있다. 오늘의 참다운 우리 문화는 저들의 그것과의 관계 속에 놓아져야 함을 우리는 잘 알고 있기 때문이다.



오늘의 세계는 우리를 알고 싶어 한다. 한반도를 포함한 광활한 동아시아 대륙을 무대로 하여 문화창조의 주역이 되어 온 우리 민족의 역사와 문화유산, 그리고 언어 문학 사상을 포함한 오늘날 우리 사회의 제 현상에 대한 연구 열기가 그것이다.



그리하여 본 연구소는 우리의 문화적 전통의 계승과 창조를 위한 국내외의 연구 성과와 자료를 담은 연구지 <한국학 연구>를 창간한다. 그동안 국내외에서 이에 대한 탐구와 깊은 천착(穿鑿)이 있어 왔고, 앞으로도 괄목할 만한 연구 결과가 기대된다. <한국학 연구>는 이러한 욕구에 부응하는 연구의 터전이 되려 노력할 것이다. 그렇게 함으로써 관심을 기울이는 세계와 우리의 후손들에게 한국인의 과거의 모습과 미래의 전망을 폭넓게 보여주는 계기가 되고자 한다. 뜻을 같이 하는 여러분의 성원과 협조가 있기를 바란다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

고려대학 한국학연구소(소장 이기서)가 1988년 10월 무크 <한국학 연구>를 창간했다. 발행인 이기서, 발행처 한국학연구소다.창간호는 '기획연구 : 해방 이후의 사회와 문화'를 특집으로 하고, 일반논설 '한어(漢語) 반절법의 이해', '1920년대 소설의 시간구조에 관한 연구' 등이 실렸다.발행인의 창간사다.