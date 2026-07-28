무크 '책과 사람' 창간사

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여러 분야와 차원에서 우리 사회는 대단한 가능성을 보이고 있는 것도 사실이지만 그 반면에는 숱한 문제들이 돌출되고 있고 그것들에 대해 우리는 지금 심각한 고민을 하고 있다. 지난 시기 우리는 정치적·경제적·사회적 민주화와 산업화·공업화를 위해 열정적으로 살아왔고, 수많은 동시대인들의 헌신과 희생으로 상당한 수준으로 발전되고 있는 것도 사실이지만, 구조적인 차원에서 범상하지 않은 문제를 붙안고 있는 것도 숨길 수 없는 사실이다.



또한 지난 시기에 책의 문화는 나라와 사회의 민주화와 산업의 발전, 그리고 민족 문제의 개선을 논의하고 규명하는 열린 마당이 되어 왔다. 그러나 우리의 책에 요구되고 있는 역할과 기능은 여전히 절실하고, 책을 만드는 우리들의 치열한 문제의식은 오히려 더욱 새롭게 강조되어야 한다.



우리는 나라와 사화사회와 민족의 삶과 사상을 이론적·정치적으로 담아내는 일꾼으로서 한 권의 책을 만들어내야 할 엄중한 당위를 안고 있는 것이다.



책 만드는 일을 삶의 본령으로 삼는 직업출판인들이 스스로 모여 조직한 서울출판인 클럽은 책의 위대한 가능성과 그 아름다움을 확신하면서 출판인들 스스로의 지혜와 역량을 신장시키고 결집시켜 소망스러운 책의 시대를 열고자 한다. 그러기 위해서 우리는 무엇을 어떻게 해야 할 것인가를 모여서 의논하고 힘을 합쳐 그 의논을 구체적으로 추진하고자 한다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

중견급 출판인들이 1991년 1월 "책 만드는 사회 책 읽는 사회"를 내걸고 무크 <책과 사람>을 창간했다.발행인 김언호, 편집기획위원 강회일·이동명·박기봉·박지열·김수경·최선호·임성규·김진묵·장석주·김준수, 발행처 한길사다.창간호는 집중토론 '출판이 왜 국가사회 발전 전략의 중심부가 되어야 하는가'와, 이어령 문화부장관 인터뷰, 특집 '책 만드는 사람들 이야기'에서 출판인 10인의 독특한 책을 낸 이야기를 실었다.초대석에 안정호의 '나의 영문소설이 출간되기까지'와 이윤기의 '나의 번역 이력서'가 눈길을 끈다.발행인 김언호의 창간사 후반이다.