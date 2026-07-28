자연의 언어를 배우는 사람들, 청년 생태해설가

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큰사진보기 ▲청년생태해설가 웹자보 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 참가신청 https://forms.gle/KMKCFHdMqPzXgwwTA

기후위기와 생물다양성 감소는 이제 뉴스 속 이야기가 아니다. 여름은 길어지고, 폭우와 가뭄은 반복된다. 도시의 하천과 숲은 개발과 관리라는 이름 아래 조금씩 본래의 모습을 잃어간다. 그럴수록 자연을 이해하고, 그 가치를 시민들에게 전할 수 있는 사람이 필요하다.대전환경운동연합은 이런 활동을 위해 오는 8월부터 '청년생태해설가 양성교육'을 진행한다. 10주 동안 생물다양성과 보호지역, 곤충, 민물고기, 조류, 식물, 환경철학까지 다양한 분야를 배우고, 월평공원과 갑천습지보호지역 등 대전의 생태현장을 직접 걸으며 자연을 관찰한다. 마지막에는 시민과학과 생태 모니터링을 통해 자연을 기록하는 방법도 익힌다.강사진도 각 분야 전문가들로 꾸려졌다. 한국환경연구원 이후승 박사는 보호지역의 의미를 설명 하고, 윤창만 국립생태원 선임연구원은 곤충을 통해 생태계의 연결성을 들려주고, 안여종 대표는 대전의 산과 하천을 소개한다. 성무성 전 물들이연구소장은 민물고기를 통해 강을 읽는 법을 전하고, <야생조류 필드가이드>의 저자인 박종길 국립공원공단 자원보전처장은 새들의 삶을 이야기한다. 김현숙 대전과학기술대학교 겸임교수는 우리 꽃과 나무를 주제로 강연하며, 마지막에는 김세정 충남대학교 철학과 교수가 환경철학으로 교육을 마무리한다.이번 생태해설가는 지식을 전달하는 사람이 아니라 자연과 사람을 연결하는 사람이라는 의미를 담아 진행할 예정이다. 생태해설가라고 하면 숲해설이나 자연해설을 떠올리는 사람이 많다. 자연이 우리 삶과 어떻게 연결되어 있는지, 생물다양성이 왜 우리의 삶을 지탱하는지 이해하도록 돕는 활동으로 연결을 증명해 갈 계획이다. 그런 의미에서 생태해설가는 시민들이 자연을 '보는 사람'에서 '이해하는 사람'으로 변화하도록 돕는 안내자다.기후위기 시대에는 이러한 역할이 더욱 중요해지고 있다. 자연을 이해하는 시민이 많아질수록 환경보전 활동도 지속가능해질 수 있기 때문이다. 특히 이번에는 청년들을 대상으로 한다. 대부분 해설가들은 퇴임한 장년층에서 주로 이루어 진다. 최근 청년들은 환경문제에 높은 관심을 보이고 있기 때문이다.그러나 기후위기, 플라스틱 문제, 생물다양성 감소에 공감하지만 정작 가까운 자연을 배우고 경험할 기회는 많지 않다. 이번 교육은 그런 아쉬움을 채우기 자리이기도 하다. 강의실에서만 배우는 것이 아니라 하천과 공원으로 나가 자연을 직접 만나고, 기록하고, 다른 사람에게 설명하는 경험까지 이어진다.대전환경운동연합은 이번 교육을 계기로 지역에서 활동할 청년 생태해설가들이 꾸준히 성장하고, 환경교육과 시민참여 활동으로 이어질 수 있는 기반을 만들어갈 계획이다.이정임 대전환경운동연합 상임대표는 "생물다양성은 자연을 좋아하는 사람들만의 관심사가 아니라 우리의 삶과 미래를 지키는 가장 중요한 기반"이라며 "이번 교육을 통해 청년들이 자연을 새롭게 바라보고, 지역사회와 생태를 연결하는 주인공으로 성장하기를 기대한다"고 말했다.교육은 8월 5일부터 10월 7일까지 매주 수요일 오전 10시부터 12시까지 진행되며, 생태와 환경에 관심 있는 청년이라면 누구나 신청할 수 있다. 모집인원은 20명이며, 출석 기준을 충족하면 수료증이 발급되고 자원봉사 시간도 인정된다.자연은 언제나 우리 곁에 있다. 다만 그 이야기를 듣는 사람이 줄어들고 있을 뿐이다. 이번 교육은 자연의 언어를 배우는 데서 그치지 않는다. 그 언어를 사람들에게 전하는 새로운 해설가를 기다리고 있다.